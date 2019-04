MILIN TATA POZVAO DRŽAVU DA SE ODREKNE SVEGA PET LIPA TROŠARINE: Novinari su pitali vladajuće što misle o tome, evo što su rekli

Treba li reći, političari nisu baš oduševljeni prijedlogom

Obitelj Rončević će sav novac koji ostane od liječenja preusmjeriti u fond kojim bi se financiralo liječenje i druge djece kojoj su potrebne skupe terapije. Preko svog Facebooka, apelirao je i na Vladu i na građane da taj fond zaživi te iznio vrlo konkretne prijedloge kako bi trebao funkcionirati.

“Dovoljno je da se odrekne 5 lipa trošarine na litru dizela (od ukupno 3,06hrk + pdv koliko ja znam) i više neće biti potrebe za ovakvim radikalnim akcijama”, među ostalim je napisao tata malene Mile koji poručuje kako Svi za Milu mora postati Mila za sve.

A RTL je na tragu njegove ideje odluči izračunati koliko bi se točno slilo. Kada bi se država odrekla pet lipa od trošarina na dizel i benzin godišnje bi ostala bez milijarde i pol kuna, izračunali su naftni stručnjaci. Više od pola milijarde kuna bio bi dio novca od trošarina samo na dizelska goriva koji bi se prebacila u Fond za liječenje koje ne pokriva HZZO.

Ministar kaže da to nije jednostavno

Političari nisu oduševljeni prijedlogom, ali im je priličio teško priznati da ga ne žele provesti. Ministar zdravstva Milan Kujundžić prvo je rekao da nema vremena komentirati svaki prijedlog, a idući dan je Ministarstvo odgovorilo kako podržavaju sva nastojanja da se prikupe dodatna sredstva za zdravstveni sustav, ali da su za svaki takav prijedlog potrebne međuresorne konzultacije i analize. Napominju i da je Fond za skupe lijekove pri HZZO-u povećan na gotovo milijardu i pol kuna.

Bandić samo ponavlja da treba liječiti djecu

No HDZ-ovi koalicijski partneri ideju podržavaju. HNS-ovac Matija Posavec kaže kako će “preko svojih saborskih zastupnika definitivno to snažno podržati’.

Drugi HDZ-ov partner, Milan Bandić rekao je da se djevi mora pomoći, a kako točno, to prepušta premijeru. ”To treba riješit na drugi način, koji način iz proračuna, sad je to pitanje premijera pa ne bih radio njegov posao, ali sigurno da treba pomoći djeci”, dodaje Milan Bandić.

Konkurencija je put do uštede?

No gospodarstvenici ističu da s modelom postoji problem. ”Ako ima više pacijenata to se mora riješiti općim sustavom zdravstva, a opći sustav zdravtsva se opet financira iz općih rashoda države, a opći rashodi države se financiraju iz općih prihoda države tako da je to jedan složen sustav. Prijedlog je dobar i logičan, ali mislim da ne bi bio dobar za javne financije i zdravstvo”, jasno će Ljubo Jurčić.

Zato zdravstveni sustav treba mijenjati po uzora na europske zemlje, kaže ekonomski analitičar.

”Stvorile su konkurenciju između privatnih i javnih osiguravatelja, javnih i privatnih pružatelja i cijene su usluga pale i na taj način su se stvorile uštede i za takve skupe tretmane”, tvrdi Damir Novotny.

Na taj način novcem građana plaćala bi se skupa liječenja, koja djeci poput Mile daju nadu u ozdravljenje.