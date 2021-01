MILIJUNSKI POSAO NA NAŠ RAČUN: Božinović policiju na sistematski vodi privatniku, MUP tvrdi: ‘Nismo vezani s Domom zdravlja MUP-a’

Sistematske preglede za stotine policajaca i službenika, za područje Središnje Hrvatske, obavljaju privatna poliklinika Medirad i ustanova Medirad Primum, na temelju dvogodišnjeg okvirnog sporazuma vrijednog 6,3 milijuna kuna

Potkraj prosinca pripadnici policije iz jednog grada u okolici Zagreba dobili su dopis da hitno moraju ići na sistematski pregled. Unatoč epidemiji i svim propisanim mjerama, naguralo bi ih se četvero ili petero u službeno vozilo – i pravac Zagreb. U privatnu kliniku Medirad.

“Sjećam se da sam jednom ranije, prije više od deset godina, bio na sistematskom u Šarengradskoj, u Domu zdravlja MUP-a. Od tada ništa. Naravno da mislim da je u redu da se policajcima omoguće zdravstveni pregledi, da se brine o zdravlju, ali zbilja nas je zapanjilo to forsiranje… Kakva je to sad hitnoća usred epidemije koronavirusa da nas se mora hitno odvoziti na sistematske preglede i to kod privatnika? Gledali smo i cijene, od 850 kuna po osobi… Zašto se to ne radi u Šarengradskoj?”, upozorio je policajac, sugovornik Net.hr-a koji je zamolio anonimnost.

Doista, usred Zagreba, u čuvenoj Šarengradskoj ulici, stoji Dom zdravlja MUP-a, tako mu je i službeni naziv, a u registru je upisan kao državno vlasništvo, vlasnik mu je, dakle, Vlada RH, ali kao “nadležno tijelo” nije upisan MUP, nego Ministarstvo zdravstva. A na čelu Upravnog vijeća je i državni tajnik iz Ministarstva zdravstva, Velibor Drakulić, jedan od državnih tajnika čije se ime – službeno – navodi i u istrazi USKOK-a u slučaju Josipe Rimac (oko lažiranja državnih ispita), ali još uvijek nesmetano obavlja svoju dužnost, i u Ministarstvu zdravstva i u Domu zdravlja Šarengradska.

Sistematski na temelju Kolektivnog ugovora

Iz ureda službe za odnose s javnošću nam je potvrđeno da MUP provodi masovne sistematske preglede. Dužni su to činiti, kažu, na temelju odredbi Kolektivnog ugovora iz studenoga 2017. godine. Propisana je obveza poslodavca svake tri godine upućivati na sistematski pregled službenike i namještenike do 50 godina starosti, a svake dvije godine na sistematski pregled zaposlenike iznad 50 godina starosti, a propisana je i specifikacija zdravstvenih pregleda vezana uz spol i dobne skupine.

No, zašto ih ne provode u “svojoj” Šarengradskoj? Unatoč tome što je Dom zdravlja MUP-a u vlasništvu države i pod kapom Vlade kojoj pripadaju, oni ne smatraju da se to mjesto dugogodišnjih masovnih sistematskih pregleda može smatrati – njihovim. U službenom odgovoru je naglašeno da oni “nisu radno-pravo vezani”, već se radi o “jedinici primarne zdravstvene zaštite, koja djeluje u sustavu javnog zdravstva RH”.

U MUP-u se pozivaju na Pravilnik o mjerama i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, u kojem je, u članku 2., propisano da zdravstvene preglede u pravilu provodi i organizira Dom zdravlja MUP-a, a može ih obavljati i zdravstvena ustanova s kojom MUP sklopi ugovor o obavljanju poslova specifične zdravstvene zaštite.

“S obzirom na to da predmetni Dom zdravlja već obavlja izvanredne zdravstvene preglede policijskih službenika, sistematske kontrolne preglede policijskih službenika koji preglede obavljaju sukladno posebnim propisima (ronioci, RTG operateri i drugi) kao i zdravstvene preglede kandidata za prijam na obrazovanje za obavljanje policijskih poslova te pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu djelatnicima Ministarstva i članovima njihovih obitelji, a kako se radi o cca 15.000 policijskih službenika, državnih službenika i namještenika koji su zaposleni području cijele Republike Hrvatske ( u sjedištu Ministarstva i policijskim upravama), nije u mogućnosti obavljati i sistematske preglede prema ranije navedenim odredbama Pravilnika i Kolektivnog ugovora”, navedeno je u obrazloženju iz MUP-a.

Javni natječaj sredinom 2019.

Oni su stoga u svibnju 2019. u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavili “prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima”, a potom je uslijedio i postupak javne nabave, podijeljen na grupe, za područje Središnje Hrvatske, Dalmacije, Rijeke i Istre te Slavonije.

Sredinom lipnja 2019. su otvorene ponude, te je utvrđeno da se stigla samo jedna ponuda, za Središnju Hrvatsku, i to zajednice ponuditelja, Poliklinika Medirad i Ustanova Medirad Primum iz Zlatara. Za ostala područja nisu stigle ponude, a iako su se ponavljali natječaji, za ta područja i dalje nema odabranih poliklinika za sistematske preglede.

Sa zajednicom ponuditelja, Poliklinikom Medirad i Medirad Primum, potpisan je “okvirni sporazum” 19. rujna 2019. godine za razdoblje od dvije godine u iznosu od 6.346 000,00 kuna, kao i ugovori za obavljanje zdravstvenih pregleda državnih službenika i namještenika te policijskih službenika, i to prvi ugovor u iznosu od 1.890.210,00 kuna, te drugi ugovor u iznosu od 3.908.800,00 kuna. “Prvi ugovor je u cijelosti realiziran, dok je realizacija drugog ugovora u tijeku i do sada je ukupno realizirano 15 ugovora”, stoji u odgovoru iz MUP-a. Iz MUP-a su detaljno opisivali i sve naredne natječaje za ostala područja, te su naglasili da se ili nitko nije javio, a za područje Dalmacije se javljala poliklinika koja nije zadovoljavala uvjete.

Natječaji na kojima se teško prolazi…

“Kako bi osigurali sistematski pregled i sistematski kontrolni zdravstveni pregled za sve zaposlenike ovog Ministarstva, što je pravo zaposlenika i obveza Ministarstva, Ministarstvo unutarnjih poslova je u pripremi za objavu petog postupka javne nabave u skladu s osiguranim sredstvima u Državnom proračunu, odnosno Planu nabave MUP-a za 2021.”, navedeno je u odgovoru iz MUP-a.

Ukratko, MUP u ovom trenutku ispunjava svoje obaveze iz Kolektivnog ugovora samo za zaposlenike iz tzv. Središnje Hrvatske (Grad Zagreb i okolne županije), i to kroz Polikliniku Medirad i u Ustanovu Medirad Primum. A za sve ostale još nema nade. A u čemu je tajna uspjeha ekipe u Mediradu? Kako to da je upravo ta poliklinika, sa sjedištem na Zelenom trgu u Zagrebu, te u gradu Zlataru u Hrvatskom zagorju uspjela ugovoriti milijunski posao s MUP-om? Vlasnici su Mirjana Šimunić Pezelj i Nikola Pezelj, široj javnosti prilično nepoznati poduzetnici u zdravstvu, s adresom iz gradića Zlatara u Hrvatskom zagorju.

Nikola Pezelj, ekonomist, dugi niz godina je radio u tvrtkama koje s medicinom nemaju nikakve veze, od Tekstilnog kombinara u Zagrebu, do Nipeksa, a bio je jedno vrijeme i član uprave u tvrtki za proizvodnju netkanog tekstila, Regeneracija, koja je jedno vrijeme prilično dobro poslovala, ali je onda uzdrmana u pretvorbi i privatizaciji, a bila je i na meti različitih frakcija unutar HDZ-a. Nikola Pezelj se, po svemu sudeći, 2003. godine izmaknuo iz biznisa s netkanim tekstilom, te je osnovao privatnu polikliniku Medirad. U kratkom razgovoru za Net.hr odbacuje bilo kakvu povezanost s politikom ili mogućnost da je stekao veze uz pomoć kojih bi sklapao poslove, pa i ovaj s MUP-om.

Pezelj: Pobjeđujemo jer smo najkompletniji

“Sve je transparentno. Naša poliklinika je sve velike poslove dobila na natječajima. Imali smo ugovore i s velikim tvrtkama, od HT-a do Hrvatske pošte, i drugim ministarstvima, i ovaj posao nije nikakva iznimka za nas”, kaže Pezelj.

A kako to da su od tolikih privatnih poliklinika jedino oni uspijevali ispuniti uvjete natječaja?

“Zato jer smo najkompletnija, najkoncipiranija poliklinika. Mi ulažemo u vlastiti kadar, imamo vlastite specijaliste, a mnoge druge poliklinike ovise o ‘konzilijarcima’ (liječnicima koji rade u bolnicama i onda ugovorno dolaze u privatnu polikliniku, op.a.). Mi imamo sedam specijalista koje smo sami školovali. Imamo tri vlastita psihologa… ne ovisimo o tome hoće li netko nakon redovnog posla u bolnici moći ispuniti obaveze kod nas. I to nas čini snažnijima od svih drugih”, objašnjava Nikola Pezelj tajnu uspjeha zdravstvenih ustanova u obiteljskom vlasništvu.

Kaže da nije imao nikakvih privatnih kontakata s osobama iz MUP-a koje su odlučivale o natječaju, niti da njeguje ikakve političke kontakte s HDZ-om. Također, nije mu poznato zašto se na natječaj nije javio Dom zdravlja MUP-a, odnosno Šarengradska. “Ne znam koliko oni ulažu u medicinu rada, ali mogu vam reći da smo se mi razvili u ‘broj jedan’. Nije na meni da presuđujem o poslovanju drugih”, kaže Pezelj. Činjenicu da je upravo njihova poliklinika pokazala svojevrsnu vidovitost, odnosno, da je na vrijeme počela ulagati u usluge kakve su onda zatrebale mnogim državnim i nedržavnim tvrtkama, pa i MUP-u, poduzetnik Nikola Pezelj pripisuje isključivo poduzetničkoj spretnosti, a nipošto insajderskim dojavama i najavama iz samih tvrtki ili ministarstava.