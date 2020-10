MILIJUNI ZA OBNOVU ZAGREBA U NJEGOVIM SU RUKAMA: Vole ga Kolinda i Plenković, a upravo se dramatično razišao s moćnikom koji ga je vinuo u nebo

Razgovarali smo s osobama s poslovne i političke scene da bismo predstavili Damira Vanđelića, v.d. ravnatelja Fonda za obnovu koji će upravljati milijunima kuna za obnovu potresom razrušenog Zagreba i okolice

Damir Vanđelić, predsjednik Nadzornog odbora Ine i član Nadzornog odbora Croatia osiguranja, jedan je od rijetkih hrvatskih top menadžera koji nije bježao od zova politike. Posljednji put ga se neslužbeno spominjalo i u onom trenutku kada se tražilo menadžera, nasljednika za mjesto izvanrednog povjerenika u Agrokoru nakon afere Borg i pada Ante Ramljaka, ali tada se licitiralo s manje-više svim imenima iskusnijih menadžera u državi. No, poznato je da ga je bivša predsjednica, Kolinda Grabar Kitarović, u onom kratkom razdoblju kada je Most blokirao formiranje Vlade jer je odbio Tomislava Karamarka, uspjela dobiti kao kandidata za formiranje tzv. “stručne vlade”.

S obzirom na to da ta vlada nikada nije formirana jer su se Most i HDZ dogovorili oko imena Tihomira Oreškovića, Vanđelić je ipak ostao zabilježen kao menadžer koji je spreman surađivati s politikom. Predsjednica ga je zvala u svoj najuži tim, htjela je da joj bude savjetnik za gospodarstvo. Sam je to potvrdio, i objasnio da je odbio “jer nije bio spreman napustiti Adris”, ali je potom pristao na volonterski angažman u Vijeću za domovinsku sigurnost koje je sazvala predsjednica. Te 2015. godine spekuliralo se, upravo zbog te očite bliskosti s Uredom predsjednice, da je Vanđelić možda i aktivan član HDZ-a, no on je to demantirao, ali je i izjavio da smatra kako je pogrešno što “mnogo dobrih ljudi” – bježi od politike.

“Istina je da nedostaje kritična masa ljudi koji bi ušli u taj segment društva. Nemam namjeru živjeti od politike, već si samo na ovaj način priuštiti ulazak u tu sferu. Vidim da mnogo dobrih ljudi ne želi ući u politiku. Nagovarao sam mnoge mlade da pokušaju jer smatram da je potrebna smjena generacija u svim vodećim strankama”, izjavio je Vanđelić za tportal. Svoj angažman u Vijeću za domovinsku sigurnost, u kojem su dominirali generali, Vanđelić je objasnio željom da se u području sigurnosti naglasi “gospodarski moment”.

U tom trenutku on je bio direktor investicija u Adris grupi, upravljao je investicijskim portfeljem vrijednim više od osam milijardi koji je obuhvaćao više od 200 projekata u industriji, turizmu i nekretninama.

Dramatična poslovna karijera i iskustvo ratnog zarobljenika

Godinu dana kasnije, 2016. godine, izabran je za predsjednika uprave Croatia osiguranja (također u okviru Adris grupe), a u siječnju 2019. na mjestu predsjednika uprave nasljeđuje ga Davor Tomašković. Vanđelić prelazi u upravu Adris Grupe.

Rođen je 1968. godine, završio je 1992. godine Fakultet brodogradnje i strojarstva u Zagrebu, a MBA na University of Liverpool 2008. godine. Radio je u Plivi, zatim u Interbrewu, a od 2004. je u Adris grupi i tu je stasao u jednog od ključnih menadžera u timu jednog od najmoćnijih i najbogatijih hrvatskih tajkuna, Ante Vlahovića. “Vlahović je tada okupljao ‘vunderkinde’, mlade obrazovane ljude koji su obećavali, a Vanđelić je sigurno bio jedan od njih”, komentira jedan od naših sugovornika s poslovne scene. No, ta ista poslovna scena danas govori o dramatičnom razlazu između Ante Vlahovića i Vanđelića “koji je čak slovio za njegova nasljednika”, nakon što je Vlahović doveo na mjesto člana Uprave Adris Grupe Marka Remenara, dugogodišnjeg menadžera u Zagrebačkoj banci.

Damir Vanđelić je kao mladić, od 1990. do 1992. bio i branitelj na vrlo teškom ratištu kod Hrvatske Kostajnice, gdje je i zarobljen, te je proveo i nekoliko mjeseci u zarobljeništvu, preživio torture i mučenja. U velikom intervjuu koji je dao Jutarnjem listu 2007. godine, govorio je i o tome kako ga je to iskustvo i obogatilo na neki način. “Sada bolje poznajem ljude, znam kakve životinje mogu biti i znam gdje su moje granice i koliko osobno mogu izdržati. Osim toga, u zarobljeništvu sam upoznao neke ljude koji me čvrstinom svoga karaktera motiviraju i dandanas”, rekao je Vanđelić. Opisao je tada da je bio nakon izlaska iz zarobljeništva razdražljiv i da je upravo u učenju i knjigama našao mir. Studij koji je započeo prije odlaska na ratište tada je završio u rekordnom roku, s najvišim ocjenama. Otvoreno je te 2007., tada već kao jedan od najperspektivnijih menadžera u timu Ante Vlahovića, progovorio i tome da mu iznimno smeta “ratno profiterstvo”, no nije konkretno govorio o tome koga smatra “ratnim profiterima”.

Jurčić: ‘Odličan izbor, ali bit će mu teško…’

Poznati ekonomist, dr. Ljubo Jurčić, koji je sada uključen i u Savjet Grada Zagreba za obnovu nakon potresa, pozdravlja izbor Damira Vanđelića na mjesto v.d. ravnatelja Fonda jer smatra da za tu poziciju treba osoba s jakim menadžerskim iskustvom kakvo Vanđelić nesumnjivo ima. Jurčić je Vanđelića upoznao u vrijeme Vlade Ive Sanadera, kada je on vodio revizorski odbor Ine, a Vanđelić je bio dio tima. “Bio je suradnik kakvog možeš poželjeti. Dolazio bi na sjednice najpripremljeniji, proučio je svu dokumentaciju do zadnjeg detalja, analitičan, odmah je bilo jasno da je izvanredno obrazovan”, prisjeća se dr. Jurčić. No, ipak napominje da ne zna koliko je Damir Vanđelić “liderski tip”, spreman na improvizaciju u kriznim trenucima ili brza rješenja kakva su neizbježna na poziciji “broj jedan” u velikim sustavima, a evidentno je da će mjesto šefa Fonda za obnovu biti upravo takvo. “Posao kojeg se prihvaća je izuzetno težak, ipak drugačiji od menadžerske pozicije u kompaniji i nesumnjivo vrlo izazovan. Drago mi je da je Damir Vanđelić prihvatio taj izazov, no, nema dvojbe – bit će mu vrlo teško”, komentira dr. Jurčić u kratkom razgovoru za Net.hr.

Mnogim ljudima je danas enigma kako to da se menadžer Vanđelić svako malo našao u nekim kombinacijama s politikom, i to upravo u vrijeme kada je HDZ na vlasti, neovisno o dominaciji različitih stranačkih struja. Već uključenje u revizorski odbor u Ini u vrijeme Sanaderove vlade nije moglo proći bez zelenog svjetla politike. Prema nekim izvorima, on je ipak, neovisno o menadžerskoj karijeri, preko braniteljskih grupacija donekle bio povezan i s vrhom HDZ-a. Ističu činjenicu da je imao dobar odnos s generalom Krešimirom Ćosićem, s kojim je bio i član Vijeća za domovinsku sigurnost u Uredu predsjednice. Jedan od bivših suradnika predsjednice Kolinde Grabar Kitarović kaže da ona nije osobno poznavala Vanđelića do trenutka kada ga je pozvala u svoj tim, da je to učinila na preporuku, ali da oni u Uredu nisu točno znali – na čiju preporuku. Ima onih koji smatraju da ga je Kolindi Grabar Kitarović te daleke 2015. predložio tada moćan i utjecajan tajnik HDZ-a Milijan Brkić.

No, jedan od sugovornika Net.hr-a, poznavatelj i poslovne i političke scene, koji potvrđuje da se Vanđelić znao s Brkićem, rezolutno uzvraća: “Ali nije Vanđelić Brkićev čovjek. On je prije svega – svoj. Čovjek koji se usudio suprotstaviti moćnom Anti Vlahoviću jasno je pokazao da ima petlje. I on je u ovom teškom trenutku sigurno dobar izbor za ovu zahtjevnu poziciju”, kaže sugovornik Net.hr-a.

Misteriozan razlaz s Vlahovićem

Razlaz Ante Vlahovića i Damira Vanđelića, kao i mnogi veliki “razlazi” u hrvatskoj poslovnoj eliti, još je uvijek obavijen velom tajni. “Adris je, neovisno o tome što izvana izgleda kao monolitna moderna kompanija, još uvijek dvor s mnogo dvorskih intriga. A Vanđelić se dugi niz godina odlično snalazio na toj pozornici, igrao dvorske igre i uspijevao dominirati, dok se vlasniku, Anti Vlahoviću, nije učinilo da se on previše – osilio. Da možda i ‘igra’ mimo njegovo znanja”, govori za Net.hr jedan od poznavatelja prilika u kompaniji. Poznato je u poslovnim krugovima da je Vanđelić, kao predsjednik uprave Croatia osiguranja započeo kupnju Central osiguranja iz BiH, a onda je ta operacija naprasno prekinuta. Kažu kako nije ni slučajno da je za predsjednika uprave doveden Davor Tomašković, koji je prije angažmana u HT-u bio također dio menadžmenta u Adrisu, ali nije bio u dobrim odnosima s Vanđelićem, da je tako Vlahović i simbolično poručivao da je došao kraj “Vanđelićeve ere”.

Naime, Vanđelić je nakon smjene s čelne pozicije u Croatia osiguranju bio izabran za člana Uprave Adris grupe, ali, zapravo, bez stvarnog zaduženja. Šuškalo se da ga se tu drži dok se ne vidi kako će proći na izborima Kolinda Grabar Kitarović. Nakon njezina pada na predsjedničkim izborima, i Vanđelić prestaje biti član uprave.

Pokušali smo dobiti i komentar Ante Vlahovića na izbor njegova dugogodišnjeg menadžera za mjesto v.d. ravnatelja Fonda, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

No, tko ga je sada preporučio premijeru Plenkoviću za mjesto šefa Fonda? Prema nekim informacijama, bio je to Domagoj Ivan Milošević, poznati i istaknuti HDZ-ovac, po obiteljskoj liniji vezan uz gospodarske krugove (vlasnici tvrtke Pastor) koji je bio spreman ući i u utrku za mjesto gradonačelnika Zagreba, ali se po svemu sudeći povukao. Neovisno o tome tko ga je preporučio, činjenica jest da je nakon razlaza s Vlahovićem, Vanđelić tražio neko drugo rješenje. Plenković je oduševljeno govorio o Vanđelićevu izboru, a odmah su krenule i glasine da je onda i Vanđelić mogući kandidat za gradonačelnika Zagreba. No, teško je vjerovati da će pozicija ravnatelja Fonda u ovim okolnostima biti idealna pozornica za političku promociju.

Hoće li ispuniti imovinsku karticu?

S obzirom na to da je godinama bio na golemim menadžerskim plaćama u Adrisu nema sumnje da je osobno financijski i materijalno osiguran, a na ovoj poziciji će ga dočekati mnogo niža plaća od onih na koje je navikao. Za mjesto ravnatelja Fonda (jer nije dužnosnik) nije predviđeno popunjavanje imovinske kartice. ali oporbeni SDP je to zatražio, a nadležni ministar prostornog uređenja, graditeljstva i imovine, Darko Horvat, je najavio da je suglasan, te će po svemu sudeći i ravnatelj Vucelić ispuniti imovinsku karticu, odnosno, javnosti objaviti što je sve stekao prije nego što počne upravljati Fondom kroz koji će prolaziti milijarde, a opozicija s pravom upozorava da su kontrolni mehanizmi poprilično skromni.

Spretan menadžer iz privatnog sektora suočit će se sada ipak s izazovom koji će mu nesumnjivo obilježiti karijeru. Moći će izaći kao veliki pobjednik, ali i gubitnik. Obnova potresom razrušenih dijelova Zagreba i prigradskih mjesta već je u ovom trenutku krcata tenzijama, uključeno je toliko političara iz različitih tabora, a ljudi kojima su stradale kuće i stanovi su već toliko razočarani, da se pozicija ravnatelja Fonda koji će upravljati financijama u svim tim zamršenim zahvatima na temelju nedavno donesenog zakona kojim su još uvijek mnogi nezadovoljni, doima kao čisti izlazak pred streljački vod. Vanđelić je hrabro pristao, mnogi mu žele mnogo sreće u tom poslu, ali jasno je da će biti i vrlo brzo na meti nezadovoljnika.