MILIJUNI EURA U IGRI: Bandić se svađao s Ingrom oko Arene Zagreb, a onda je krenuo u desant – direktor je postao muž šefice Holdinga

Nakon što je za novog predsjednika Uprave Ingre, tvrtke koja upravlja Arenom Zagreb, izabran Danko Deban, muž Ane Stojić Deban, predsjednice Uprave Zagrebačkog holdinga, pitali smo u Ingri je li to sukob interesa i što to znači za sudbinu Arene Zagreb

Promjena na čelnoj poziciji nekad iznimno moćne kompanije, Ingre, dogodila se vrlo tiho, bez pompe i PR objava. Redakcijama, posebno poslovnih medija, obično stiže informacija o novom predsjedniku uprave, plus CV i fotografija menadžera koji je dosegnuo visinu. No, Ingra se ovaj put odlučila za posvemašnju diskreciju.

Ingra je nekoć bila inženjerska kompanija svjetske reputacije, poslovala je na tržištima diljem svijeta, sudjelovala u više od 750 investicijskih projekata (hidroelektrana, plinovoda, vijadukata, turističkih naselja itd.), a zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj je poznata prije svega po jednoj investiciji, Areni Zagreb, golemoj sportskoj dvorani koju je izgradila Ingra na temelju ugovora o zajedničkom financiranju s Vladom RH i Gradom Zagrebom – koji su potpisali tadašnji premijer Ivo Sanader i gradonačelnik Milan Bandić. Od tada do danas, hrvatske građane, porezne obveznike, golema dvorana košta otprilike osam milijuna eura godišnje. Financijska konstrukcija je komplicirana, ali počiva na činjenici da Grad, odnosno Zagrebački holding, i Vlada, svake godine uplaćuju zakupninu Ingri, odnosno njezinoj tvrtki kćeri “Lanište”, a Ingra zahvaljujući tim uplatama i prihodu od dvorane otplaćuje golemi kredit BKS banci. Naravno, godinama se raspravlja o tome može li Arena povećati prihode, odnosno doseći rentabilnost, ali traje i neprestano natezanje “tko je kome dužan”.

Sve do prošle godine, predsjednik Uprave Ingre, dugogodišnji predsjednik uprave i najveći pojedinačni dioničar, Igor Oppenheim vodio je otvorenu borbu s Milanom Bandićem, odnosno Gradom Zagrebom i Holdingom koje je optuživao za eskiviranje obveza potpisanih u sporazumu o javno-privatnom partnerstvu. U Nadzornom odboru tvrtke vodila se neprestana borba oko toga hoće li prevladati “Bandićevi ljudi” ili Oppenheimovi. Do ožujka prošle godine predsjednik NO je bio Stipe Mesić, kojeg se smatralo pripadnikom Oppenheimove struje, a onda je NO preuzeo Davor Štern, bivši HDZ-ov ministar gospodarstva, poduzetnik širokog spektra, ali i čovjek s Bandićeve političke liste. Dočekan je sa sumnjama da je tu funkciju preuzeo zato da bi Arenu pretvorio u lak Bandićev plijen. On nije demantirao mogućnost prodaje objekta, ali nipošto ne – jeftinu prodaju. No, u kompaniji su se početkom 2020. potiho dogodile dvije krupne kadrovske promjene, nestaje i Oppenheim, ali i – Štern.

Prvog siječnja 2020. Ingru je posve napustio Igor Oppenheim, navodno zbog umirovljenja, no neki poznavatelji situacije u Ingri s kojima smo razgovarali smatraju da je zapravo – potjeran. Čelno mjesto preuzima Danko Deban, menadžer mlađe generacije, čije posljednje javno dostupne fotografije datiraju iz 2009. godine, kada je u Ingri radio kao glasnogovornik.

Brz menadžerski uspon bračnog para Stojić-Deban

Deban je završio ekonomiju poduzetništva, a potom diplomski studij “Upravljanje poslovnim komunikacijama” na veleučilištu VERN u Zagrebu, a prvi posao, kao stručni suradnik za odnose s javnošću, dobio je upravo u Ingri 2007. godine. Dvije godine kasnije počinje se pojavljivati u javnosti kao glasnogovornik, potom postaje voditelj odjela marketinga i prodaje, a u svibnju 2018. postaje član Uprave Ingre i vrlo brzo dospijeva na mjesto predsjednika Uprave.

Danko Deban nije samo idejno i prijateljski vezan uz Milana Bandića, on je i obiteljski vezan uz Bandićev krug – on je suprug Ane Stojić Deban, bivše administrativne tajnice moćnog predsjednika uprave Holdinga Slobodana Ljubičića, koja je u međuvremenu postala predsjednica Uprave Holdinga. Ana Stojić Deban je kći Brune Stojića, bivšeg zapovjednika HVO-a i političara tzv. Herceg-Bosne, koji je pravomoćno osuđen za ratni zločin pred Haškim sudom i upravo služi svoju kaznu u zatvoru u Austriji, a njezin neobično brz menadžerski proboj vezivao se upravo uz nastojanje Milana Bandića da “pomogne” obitelji Brune Stojića. Sama menadžerica Stojić Deban u svojim intervjuima odbijala je odgovarati na pitanje o ocu i toj mogućoj relaciji, ali nikada nije skrivala da podržava i cijeni rad Milana Bandića.

“Milan Bandić osoba je koja razumije argumente i osoba koja ima viziju. Složit ćete se da je Zagreb u njegovu mandatu obogaćen za niz kapitalnih projekata, u kojima je sudjelovao i Zagrebački holding. Njegov tempo ponekad nije lako pratiti, ali, vjerujte mi, njega doista na to motivira samo jedno: boljitak i prosperitet Zagreba”, govorila je Stojić Deban u intervjuu za Jutarnji list sredinom 2018. godine.

Često je pratnja gradonačelniku u javnim istupanjima a mediji su posebno zabilježili da se ona, zajedno s Mirkom Jozić, moćnom gradskom pročelnicom za gospodarstvo, smijala kada je Bandić ponižavao novinarku Nove TV – koja je pitala o problemima odvoza smeća u Zagrebu.

Ana Stojić Deban i Danko Deban nesumnjivo ulaze u uski krug bliskih suradnika Milana Bandića. Danko Deban, doduše, ne nastupa i ostaje nevidljiv, no činjenica je da je u tri skoka dospio do mjesta predsjednika Uprave Ingre.

I u Nadzornom odboru su korak po korak nestajali Oppenheimovi ljudi, a preuzimali ga Debanovi ljudi, odnosno, osobe koje vode do Bandićeva kruga.

Davor Štern je u vrijeme dok je još bio samo član NO-a predložio da u Upravu, kao protuteža Igoru Oppenheimu, uđu dvojica menadžera mlađe generacije, Danko Deban i Dinko Pejković. A onda su u ljeto 2019. i u Nadzorni odbor ušla trojica novih članova: Mario Aunedi Medek, Franjo Herceg i Ivan Škegro.

“Tvrtka je u minusu, a istovremeno se iza kulisa povećavao, točnije, utrostručio broj članova Uprave, i udvostručio broj članova Nadzornog odbora, povećavaju se plaće i honorari, a preko skrbničkih računa i preko tzv. proxy prijatelja iz istih tih sredstava stječu se udjeli i dionice”, kaže naš sugovornik koji dobro poznaje situaciju unutar Ingre, ali inzistira na anonimnosti.

“Kao na samom početku slavne hrvatske privatizacije, iz kasice samog poduzeća, preusmjeravanjem novca u privatne tvrtke samih novih članova uprave otplaćuju se udjeli i dionice, HANFA šuti, a mali dioničari nemoćno gledaju iz drugog reda…”, opisuje situaciju insajder, naš sugovornik.

Predsjednik Nadzornog odbora blisko vezan s predsjednikom Uprave

U prosincu 2019. Davor Štern iznenada napušta Nadzorni odbor, a na mjesto predsjednika NO-a izabran je Mario Aunadi Medek, inače direktor poznate PR agencije, “Media Val”, čiji je ulazak u NO Ingre u kolovozu 2019. već izazvao dosta pozornosti zbog neobičnog kombiniranja dvaju vrlo različitih poslova. Za zaposlenike Ingre ulazak Medeka u NO nije bio iznenađenje: on je dugogodišnji prijatelj Danka Debana, a posjeduje i dionice Ingre. Smatra se da sudjeluje s Debanom u projektu “preuzimanja” Ingre ali i “peglanju” informacije u medijima.

Iako se neslužbeno govorilo da je Medek kum bračnog para Stojić-Deban, Mario Aunadi Medek demantira tu informaciju, ali ne skriva svoju povezanost s Dankom Debanom. S obzirom na to da je Deban startao u “komunikacijama”, kaže da se poznaju po “poslovnoj liniji”, te da je on dioničar Ingre od 2006-2007. godine, i da je za člana Nadzornog odbora izabran na legalnoj skupštini dioničara. Činjenica jest da je broj dionica predsjednika NO Ingre, Aunadi Medeka, rapidno rastao: 2017. je imao 250 dionica, 2018. – 15.500., a 2019. impresivnih i utjecajnih 47 tisuća.

Davor Štern se javio na upit Net.hr-a, no ljubazno je odbacio mogućnost da objasni zašto je tako brzo prestao biti predsjednik NO Ingre.

S obzirom na to da je Aunedi Medek sada predsjednik Nadzornog odbora Ingre, tvrtke koja de facto svakog mjeseca posluje s Gradom Zagrebom i Zagrebačkim holdingom – gdje je predsjednica Uprave supruga predsjednika Uprave Ingre, zanimalo nas je što on misli o tom mogućem permanentnom sukobu interesa.

Naime, dva međusobno neovisna izvora su nam potvrdila da je “stari” Nadzorni odbor u trenutku ulaska Danka Debana u Upravu tvrtke raspravljao o tom problemu i da je zapravo u njegovu opisu posla istaknuto izuzeće iz poslova koji se tiču “Arene”. Da je, dakle, tada utvrđen potencijalni sukob interesa, ali je zaključeno da kao član uprave može izbjeći poslove koji se tiču tog iznimno osjetljivog odnosa oko Arene.

A može li sada kao predsjednik Uprave izbjeći taj iznimno važan segment poslovanja?

Predsjednik Nadzornog odbora Ingre objašnjava da se projekt javno-privatnog partnerstva Arena Zagreb temelji na ugovoru o zakupu koji je potpisan još u lipnju 2007. godine, kada je Danko Deban bio tek stručni suradnik u Ingri, dakle, daleko od neke menadžerske pozicije odlučivanja, a Ana Stojić, njegova sadašnja supruga, tada još nije bila u Upravi Holdinga. A sporazum od tada nije mijenjan, niti nadopunjavan aneksima.

Može li predsjednik Uprave u ovom slučaju zaobilaziti sukob interesa?

“Dakle, cjelokupni odnos javnog i privatnog partnera temelji se na ugovoru iz 2007. godine koji su potpisale tada odgovorne osobe u oba spomenuta trgovačka društva. Samim time, ne vidimo nikakvog sukoba interesa koji bi danas, 12 godina kasnije, mogao nastati”, piše u odgovoru predsjednika Nadzornog odbora. On, također, naglašava da “sukladno Ingrinoj korporativnoj organizaciji i raspodjeli dužnosti unutar Uprave, Arena Zagreb nije u domeni zaduženja g. Debana”.

Drugim riječima, predsjednik Nadzornog odbora, ujedno dugogodišnji poznanik “po poslovnoj liniji” s predsjednikom Uprave, smatra da predsjednik Uprave Ingre može voditi cjelokupni posao tako da Arena – nije u njegovoj domeni.

Još u vrijeme dok je Ingru vodio Igor Oppenheim pojavljivala se sumnja da Milan Bandić uz pomoć svojih kadrova želi preuzeti kontrolu nad Ingrom jer želi uplesti Arenu u svoje planove. Zato jer Bandić želi Arenu imati pod svojom ingerencijom, uključiti je u tzv. Holding sportskih objekata, zato jer bi je mogao dati pod hipoteku ili je jednostavno koristiti kao još jedno moćno oružje prema Vladi.

Bi li je Ingra htjela prodati? Igor Oppenheim tome se žestoko protivio, ali niti Grad Zagreb nije imao novca za takav zahvat. No, sprema li se možda neka druga kombinacija?

Je li dolazak Danka Debana na čelo Ingre znak da se počinje spremati neki novi manevar? Iz tvrtke nam je odgovoreno da se već dulje vrijeme radi na financijskom i operativnom restrukturiranju tvrtke, a da će ova godina biti posebno znakovita za sudbinu tvrtke. Tvrtka je 2014. godine prošla kroz predstečajnu nagodbu i trebala je već odavno restrukturirati poslovanje, međutim Ingra ne objavljuje izvještaje o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe, iako je to dužna po zakonu napraviti.

“Tijekom 2020. godine na naplatu dospijevaju značajne obveze proizašle iz zajmova kojima je financirana izgradnja Arene Zagreb. Obveze koje dospijevaju na naplatu veće su od planiranih novčanih prihoda za 2020. godinu te će upravo iz tog razloga ovu godinu obilježiti postupak refinanciranja koje za cilj ima usklađivanje budućih novčanih tokova”, piše u odgovoru iz Ingre. Najavljuje se da će se u prvih šest mjeseci provesti operativno restrukturiranje čiji je cilj smanjenje troškova poslovanja.

Tko će kontrolirati inkubator u koji se svake godine slijeva oko osam milijuna eura?

Ako se provede uspješno financijsko i operativno restrukturiranje Ingra će se, pišu iz Uprave tvrtke, pokušati ponovno nametnuti na tržištu na kojem je ranije ostvarivala rezultate, primjerice u “nadolazećim velikim investicijama u niskogradnji, izgradnji prometno-transportne infrastrukture”, ali i u “nišama” u kojima nisu do sada bili prisutni, poput “programa energetske obnove u kojima se u razdoblju do 2030. očekuju značajna ulaganja”.

Što se tiče Arene, tvrde da ne planiraju nikakve promjene u narednom razdoblju jer se “postupak refinanciranja postojećih obveza temelji u velikoj mjeri na prihodima koje generira Arena Zagreb, te bi se bilo kakve izmjene statusa Arene Zagreb značajno odrazile na poslovanje Ingre”.

Na pitanje ima li ikakvih problema s Gradom Zagrebom i Vladom oko plaćanja zakupnine odgovaraju negativno, tvrde da se obveze redovno podmiruju, ali da je “iz ranijih razdoblja ostalo neriješeno pitanje depozita koji služi kao osiguranje plaćanja”, odnosno, da Ingra i dalje potražuje uplatu od 1,5 milijuna eura. “Očekujemo da će se problem depozita riješiti ubrzo te da će javni partneri postupiti u skladu s odredbama Ugovora o zakupu”.

Neovisno o tome što iz Ingre tvrde da se oko Arene u narednom razdoblju neće ništa mijenjati, činjenica jest da se dramatično promijenio kadrovski okvir. Da zagrebačka vlast, de facto ekipa Milana Bandića, sad bez ikakvih prepreka ima uvid u poslovne poteze kompanije s kojom je ranije imala distanciran odnos, pa i ozbiljna natezanja.

Projekt Arena je i dalje, prema ugovoru iz 2007. još narednih 17 godina, svojevrsni inkubator “živog” novca: svake godine tu se slijeva oko osam milijuna eura, iz gradske i državne blagajne, ali veliki dio odlazi banci i ako ne dođe do refinanciranja kredita, moguć je i kolaps cijelog sustava. Ili potraživanje većeg priljeva sa strane države? U svakom slučaju, već i kontrola tih procesa nosi novu dozu moći.