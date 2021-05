MILIJUN HRVATA DOBILO JE JEDNU DOZU CJEPIVA: Evo koliko su sada oni zaštićeni, ali i zašto bi uopće trebali primiti drugu dozu

‘Do kraja tjedna ili već sutra bit će više od milijun građana koji su primili prvu dozu cjepiva. Svi akteri su ubacili u višu brzinu i to znači da ćemo do 30. lipnja doći do procijepljenosti 50-55 posto odraslog stanovništva’, rekao je jučer Andrej Plenković na sjednici Vlade

Hrvatski premijer izašao je s podacima da će Hrvatska možda već sutra biti na milijun građana koji su primili barem prvu dozu cjepiva

Na jučerašnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković rekao je da bi Hrvatska do kraja tjedna mogla doći na milijun odraslih građana koji su primili barem jednu dozu cjepiva.

“Dinamizira se proces cijepljenja. Bit ćemo do kraja dana na 29 posto stanovništva koje je primilo prvu dozu. Do kraja tjedna ili već sutra bit će više od milijun građana koji su primili prvu dozu cjepiva. Svi akteri su ubacili u višu brzinu i to znači da ćemo do 30. lipnja doći do procijepljenosti 50-55 posto odraslog stanovništva”, rekao je jučer Plenković.

Učinkovitost cjepiva

Uspoređivati učinkovitost cjepiva protiv koronavirusa nakon prve doze vrlo je nezahvalno budući da se pri različitim istraživanjima promatraju različiti parametri. Svejedno, Bussiness Insider je, uspoređujući relevantne elemente, ipak napravio pregled najnovijih istraživanja cjepiva Pfizera, AstraZenece, Moderne, i Johnson & Johnsona. Već prva doza bilo kojeg cjepiva “značajno smanjuje rizik od oboljenja i prenošenja zaraze”.

Pfizer/BioNTech

Cjepivo Pfizer/BioNTech je pokazalo da osigurava zaštitu od 52,4 posto između dviju doza, a podaci su to koje je objavio američki FDA. Iako se radi o visokom postotku, zaštita je moguće i viša od tog postotka jer se ispitivanje provodilo na prosječnom stanju ispitanika 11 dana nakon cijepljenja prvom dozom.

Također, prva doza američko-njemačkog cjepiva u potpunosti štiti od razvoja teškog oblika koronavirusa.

Lancet je, neovisno o istraživanju FDA, 23. travnja objavio da prva doza Pfizera štiti 91 posto od hospitalizacije u razdoblju između 28 i 34 dana nakon cijepljenja.

Profesor Stephen Evans za Insider je rekao da su jasni dokazi da osoba s prvom dozom Pfizera dobiva zaštitu od “najmanje 80” i “vjerojatno više od 90 posto”.

Moderna

Za cjepivo Moderne klinička istraživanja odredila su srednju razinu zaštićenosti nakon prve doze cjepiva, 69,5 posto. Radi se o istraživanju stanja s antitijelima i zaštiti koju cjepivo pruža 13 dana nakon cijepljenja te je moguće da cijepljena osoba u narednim danima razvije i veću šansu za imunitet.

Problem Moderne leži u tome što je veći broj onih koji su primili samo jednu dozu vrlo nizak te se prema prvim dostupnim podacima nakon 14 dana od prve primljene doze navodi zaštićenost od čak 92,1 posto.

Evan također za ovo cjepivo navodi zaštitu od najmanje 80 posto, a vjerojatno više od 90 posto 28 dana od cijepljenja prvom dozom. No, nije poznato što se događa nakon 28. dana budući da se nije ispitivalo djelovanje nakon četiri tjedna od prve doze.

AstraZeneca

Lancet je 19. veljače za britansko-švedsko cjepivo objavio rezultate istraživanja koji su navodili da prva doza cjepiva AstraZenece od koronavirusa sa simptomima štiti u 76 posto slučajeva i to tijekom najmanje 90 dana. Autori su u istraživanju naveli da je zaštita od razvoja teškog oblika koronavirusa koji bi tražio hospitalizaciju ista kao i u slučaju Moderne i Pfizer/BioNTecha – potpuna.

Evans smatra da AstraZenecino cjepivo od koronavirusa sa simptomima štiti u najmanje 70 posto slučajeva već nakon prve doze u razdoblju do 90 dana. Nakon tog roka ne zna se kolika je zaštita.

Johnson & Johnson

Cjepivo Johnson & Johnson zaštitu pruža nakon 14 dana od cijepljenja, a efikasnost iznosi 66,1 posto 28 dana od primjene jedine doze cjepiva, podaci su FDA.

U SAD-u je za ovo cjepivo utvrđena efikasnost od 72 posto, dok je u Južnoafričkoj Republici i u Brazilu iznosilo 64, odnosno 68 posto. Radi se o zemljama u kojima su se razvili sojevi virusa s mutacijama koje koronavirusu omogućuju da u određenoj mjeri zaobiđu imunosnu obranu stečenu cijepljenjem.

Zbog čega druga doza?

Postavlja se pitanje zašto uopće cijepiti drugom dozom ako se određeni imunitet, i to u dosta velikom postotku, stvara već nakon prve doze. Razlog je što kod cjepiva iz dvije doze cijepljena osoba nakon prve doze ne stječe dugotrajan imunitet, već otpornost na SARS-CoV-2 koja slabi relativno brzo, a drugo cijepljenje stvara dodatnu imunosnu obranu.

Određen je i optimalan razmak između dviju doza određenog cjepiva, kako bi se drugom dozom postigla najviša razina zaštićenost, ali i što dugotrajnija zaštita.

Također, najnoviji slučajevi na Sejšelima, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahrainu pokazuju da o razini zaštićenosti cjepivom ovisi i cirkulacija mutacija virusa koji su masovniji. Osim toga, najnovije procjene navode da je broj žrtava koronavirusa puno veći od službenih brojki, posebice u zemljama trećeg svijeta.

