MILIJARDER ELON MUSK SE NIJE ŠALIO: Tesla stiže u Hrvatsku i traži radnike – evo zašto je dolazak američkog giganta dobar za turizam

Na Teslinoj stranici za zapošljavanje navode kako se ‘pripremaju za uzbudljiv ulazak u Hrvatsku’ i da traže buduće zaposlenike ‘koji će im se pridružiti u novom timu u Zagrebu’

Proteklog je tjedna američki milijarder Elon Musk podigao prašinu na ovim prostorima i to zbog tweeta u kojem najavljuje otvaranje ureda u zemlji podrijetla Nikole Tesle. No, čini se neće sve ostati samo na tweetovima jer je o tome stigla i službena potvrda. Na Teslinoj stranici za zapošljavanje, dakle kompaniji koja je dobila ime prema hrvatskom izumitelju, navode kako se “pripremaju za uzbudljiv ulazak u Hrvatsku” i da traže buduće zaposlenike “koji će im se pridružiti u novom timu u Zagrebu”.

Kako prenosi Jutarnji list, kompanija traži savjetnika za kupovinu i izbor Teslinih modela, voditelja tima, ali i dvoje novih ljudi. No, to je samo uvod u opsežan projekt traženja lokacije za Teslin prodajni salon u Zagrebu i nadogradnju brzih punionica prema Teslinim standardima.

Zašto je dolazak Tesle dobar za Hrvatsku?

Budući da se radi o povjerljivim ugovorima, nemoguće je doći do konkretnijih službenih informacija, no iz Tesle očito žele izbjeći špekulacije. Širenje prodajno-servisne mreže koja je Hrvatskoj do sada bila najbliža u Grazu je važan događaj za našu zemlju.

Jutarnji list navodi da, osim što će Tesla malo promiješati karte na domaćem tržištu automobila jer će kupci imati jednak tretman, Lijepa naša će postati idealna turistička destinacija za vlasnike Tesle. Inače, trenutno je osam punjača za Tesline modele u Hrvatskoj, dok je potencijalnih turista više od 100.000, što je brojka registriranih Teslinih automobila u Europi tijekom 2019. godine. Kada je prije netko iz Hrvatske htio kupiti Teslu i odlučio je da će to učiniti u Austriji, morao je platiti dva puta PDV pa tek onda tražiti povrat. Što znači da je jednak tretman bitan.

Cvetojević: ‘Odustao sam od kupnje Modela 3 zbog maltretiranja koje se moramo prolaziti’

Saša Cvetojević je prvi vlasnik Tesle S i Modela X u Hrvatskoj s kojima je do sada prešao 300.000 kilometara. O tome kako je izgledao život prije Tesle u Hrvatskoj te što se sada može očekivati, Cvetojević je ispričao za Jutarnji list.

“Hrvatska do sad nije bila u Teslinoj mreži, što dosta otežava nabavku vozila, prošla su vremena kada su ljudi bili spremni prolaziti ‘peripetije’, korisnici više ne žele poput mene na neviđeno preko interneta kupiti automobil unaprijed pa ići po njega u Nizozemsku ili Austriju. Sada će se kupnja odvijati bez ikakvih poteškoća. Jer problema je bilo mnogo, od plaćanja dvostrukog PDV-a do ostalih komplikacija i maltretiranja zbog kojih sam na kraju i odustao od kupnje Modela 3 kojeg sam kapario također na neviđeno.

Priča je dublja, Teslini prodavači prepali su se nakon porezne prijevare u Hrvatskoj, kada je ekipa kupovala skupe aute pa muljala na PDV-u. Tada su oni rekli prvo ti plati PDV pa ćemo se onda razgovarati, tako su se štitili i tako je trajalo neko vrijeme, dok se stvari nisu ispeglale. Dobro je što će se širiti mreža punjača, no to će većinom biti zbog vlasnika iz drugih zemlja koji posjećuju našu zemlju, jer je broj hrvatskih vlasnika zanemariv. Tesla se može puniti i na običnim punjačima, ali iskustva na njima su loša, često ne rade ili ne primaju karticu. Na našoj mreži dođeš i puniš. Osam lokacija, na svakoj između četiri i osam mjesta za punjenje”, rekao je Cvetojević.

‘Teslin automobil nema konkurenciju’

Sa Cvetojevićem se slaže Hrvoje Prpić, isto vlasnik električnog automobila (Nissan Leaf) te predsjednik udruge “Strujni krug” koja brine o vozačima električnih vozila. Prpić govori da je Tesla automobil koji u svojoj ligi nema konkurenciju.

“Ako cijena električnog auta prelazi 50.000 eura, jedini izbor je Tesla. Ispod te cijene kupci imaju izbor. Do sada nije bilo ureda u Hrvatskoj pa je cijela priča bila komplicirana, i zbog toga su se ljudi odlučivali za Jaguar, Audi i druge premium marke, no kada se otvori ured, odluka za kupnju bit će na strani Tesle”, govori Prpić za Jutarnji list.

Je li Hrvatska spremna za električne automobile?

Odgovarajući na pitanje koliki će hendikep biti što je odmah najavljeno samo otvaranje prodajnog salona, a tek kasnije servisa, Prpić kaže da je pitanje koliko servisna mreža korisniku uopće nešto znači s obzirom na to da eleketrični auti ne zahtijevaju puno servisa.

Na pitanje koliko je Hrvatska spremna za eleketrične automobile, Prpić odgovara: “U zadnjih godinu dana dogodila se eksplozija punjača, radi se o dva punjača po jednom električnom vozilu, a na svakih devet kilometara autoceste imamo jedan brzi punjač. Puno novca stiže iz Europske unije za te stvari Zajednički je cilj električne automobile učiniti masovnom pojavom.”