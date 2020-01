MILIJAN BRKIĆ ŽESTOKO NAPAO BERNARDIĆA: ‘Pogledajte njegov zadnji katastrofalni govor, on nikad neće postati hrvatski premijer’

Premda je HSS-ov glavni koalicijski partner prešao preko Beljakova tweeta i nastoji ga politički minorizirati, reakcije se ne stišavaju

Politički je licemjerno, neodgovorno, zabrinjavajuće, ali i opasno da bilo tko relativizira sporni tweet Kreše Beljaka o političkim ubojstvima Udbe kao što je to napravio predsjednik SDP-a Davor Bernardić, izjavio je za Jutarnji list zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić.

U izdanju dnevnika od srijede Brkić je ocijenio da osoba koja takvo ponašanje opravdava tek “osebujnim stilom” ne zaslužuje biti ni saborski zastupnik, a pogotovo ne može biti predsjednik hrvatske Vlade.

“Relativiziranje vraćanja Hrvatske u vremena kada su političke egzekucije bile sredstvo protiv onih koji su drugačije mislili, zastrašujuće je pogotovo kada to radi osoba koja pretendira biti predsjednik Vlade RH” kazao je Brkić uz tvrdnju kako se “na svu sreću to nikada neće dogoditi i to ne samo zbog zadnjeg licemjernog istupa”.

‘Pogledajte njegov katastrofalni govor’

“Ako nekome još nije jasno zašto Bernardić nikada neće postati premijer neka pogleda i njegov zadnji katastrofalni govor gdje je pokazao da je političar bez ikakva formata”, zaključio je u ekskluzivnoj izjavi za Jutarnji list drugi čovjek HDZ-a.

Bernardić je, naime, tweet Kreše Beljaka o političkim ubojstvima Udbe ocijenio nepromišljenim.

“On se za to ispričao, očito je pogriješio i tu bih stao. Beljak ima osebujan stil, no, vrijeme je da se kao društvo i kao normalni političari koji vode računa o tome kako će ljudi živjeti sutra, okrenemo prema budućnosti. Iskreno, dosta mi je povijesnih podjela, dosta je vraćanja u prošlost koja nas dijeli kao narod i skreće fokus s pravih problema poput iseljavanja, siromaštva, lošeg stanja u zdravstvenom sustavu”, rekao je predsjednik SDP-a gostujući na HR-u i dodao kako relativizacija političkih ubojstava nije dobra.

Reakcije se ne stišavaju

Premda je HSS-ov glavni koalicijski partner prešao preko Beljakova tweeta i nastoji ga politički minorizirati, reakcije se ne stišavaju. Upravo suprotno – traži se Beljakova politička odgovornost. Dvoje gradskih vijećnika grada Samobora, nezavisna Irena Franceković i HDZ-ov Vladimir Skendrović za danas su sazvali konferenciju za tisak na kojoj će najaviti da traže Beljakov opoziv radi tweeta, donosi Jutarnji list.