MILIJAN BRKIĆ UZEO SI JE VREMENA DA KOMENTIRA SPALJIVANJE GAY OBITELJI: ‘Postavlja se pitanje gdje je granica umjetničke slobode…’

‘Hrvatski branitelji borili su se za demokraciju i slobodu govora’, komentirao je Brkić

Dok se većina hrvatske javnosti zgraža nad potezom Imoćana koji su povodom Fašnika na imotskom karnevalu javno spalili lutke istospolnog para s djetetom, HDZ-ov Milijan Brkić pita se “gdje je umjetnička sloboda”.

Na sramotan potez reagirala je i Vlada iz koje je priopćeno kako “suditi manjinama u društvu nije niti tradicionalno niti zabavno”.

I VLADA OSUDILA SPALJIVANJE LUTAKA GAY PARA U IMOTSKOM: ‘Suditi manjima u društvu nije niti tradicionalno niti zabavno’

“Takav karnevalski duh može ostati u okvirima satire kad se ‘sudi’ onima koji su na poziciji vlasti, poput predsjednika države, predsjednika Vlade ili gradonačelnika i drugih političara, a nipošto ne onima koji su predstavnici različitih manjina u hrvatskom društvu. To nije tradicionalno, ni zabavno, niti je u duhu hrvatskih i europskih vrijednosti. Stoga taj čin osuđujem”, poručili su iz Vlade.

Milijan Brkić očito ima drugačiji stav, dok se pita “tko će presuditi gdje je granica između umjetničke slobode i slobode izražavanja i govora mržnje”, istovremeno poziva sve da “nauče biti tolerantniji”.

Komentar koji je Brkić objavio na Facebooku prenosimo u cijelosti.

“[ TKO ĆE PRESUDITI GDJE JE GRANICA IZMEĐU UMJETNIČKE SLOBODE IZRAŽAVANJA I GOVORA MRŽNJE; NAUČIMO SVI BITI TOLERANTNIJI]

Vrijeme je karnevala ili poklada, maškara, vrijeme kada se ljudi maškaraju i u skladu s tradicijom i običajima žele ukazati na neke aktualne pojave u društvu, koje su često puta upućene i nama političarima. Te su poruke GLAS NARODA, koje kroz maškaranje, humor, ali i satiru, trebamo prepoznati.

Pamtimo karnevale na kojima su spaljene lutke s likovima predsjednika i premijera, političara, biskupa i uz odaslane poruke naroda, svi bismo se trebali zapitati i zamisliti jesmo li bili u stanju tijekom godine slušati što nam narod poručuje. Ili se dižemo na zadnje noge kada na nekom karnevalu maškare spale lik i djelo nekog političara.

Želim naglasiti da je za najoštriju osudu svaki čin širenja govora mržnje i netolerancije prema bilo kome u našoj Hrvatskoj. Ali isto tako, postavlja se pitanje gdje je granica i KADA JE TO UMJETNIČKA SLOBODA i sloboda izražavanja, kao što je to za glasnu manjinu bio slučaj u Rijeci s izloženom zastavom bivše države, zločinačkom crvenom zvijezdom pod kojom su se dogodili brutalni ratni zločini, a kada je to govor mržnje u slučaju paljenja lutke gay para s bebom na karnevalu u Imotskom, kao što to danas pišu brojni napisi.

Kao slobodno i demokratsko društvo svi bismo zajedno trebali raditi na tome KAKO BITI TOLERANTNIJI, i ne reagirati samo kada stvari shvaćamo osobno. Budimo iskreni prema sebi, i odgovorni prema onima koji su nas birali. Poruke s karnevala su glas naroda upućene nama političarima zbog njihova nezadovoljstva, i našeg nečinjenja i ignoriranja.

Hrvatski branitelji borili su se za demokraciju i slobodu govora. Svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje, stav i jasno sam izrekao svoj stav protiv udomljavanja djece od strane istospolnih parova, ali isto tako sam za to da ne odričemo pravo drugima i drugačijima na njihov stav i mišljenje bez obzira slažemo li se s time ili ne.

Učinimo sve da naša djeca i buduće generacije žive i rastu u BOLJEM I TOLERANTNIJEM DRUŠTVU ne odričući se svog identiteta, svjetonazora, svoje tradicije, katoličke vjere i povijesti našeg naroda!”, objavio je Brkić.