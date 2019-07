MILIJAN BRKIĆ NOSI SAT VRIJEDAN 5000 EURA: Luksuzni dodatak imidžu može pod vodu do 500 metara

Došavši nedavno na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, zamjenik predsjednika HDZ-a na ruci je nosio sat Oris Aquis Depth Gauge Chronograph čija se maloprodajna cijena kreće oko 35.000 kuna

Kada je Milijan Brkić 2. srpnja došao u sjedište Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku na ispitivanje u “aferi sms”, javnost je bila fokusirana na ono što je tada izjavio, a izjavio nije takoreći ništa, jer je rekao da o onome zbog čega je pozvan ne smije govoriti. Stoga je mnogo zanimljivijim od onoga što (ni)je rekao postalo ono što je zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora imao na sebi. Točnije, na zapešću svoje desne ruke.

Može s njime bezbrižno zaroniti do 500 metara

A na zapešću je imao luksuzni ručni sat koji je Jutarnji list detektirao kao Oris Aquis Depth Gauge Chronograph. Riječ je o ‘čuki’ čija je preporučena maloprodajna cijena 35.250 kuna, odnosno 5000 eura.

Radi se o krajnje impozantnom komadu sata, to je profesionalni ronilački kronograf koji može ići do dubine od 500 metara i njegova je najupečatljivija značajka to što posjeduje analogni dubinomjer, nešto što je izuzetno rijetko u mehaničkim satovima. Funkcionira ovako: rubom brojčanika proteže se cjevčica izdubljena u safirno staklo i dok se sat spušta pod valove, promjena pritiska i voda koja nadire unutra tjeraju zrak kroz cjevčicu pa se na taj način pokazuje na koliko se metara dubine vlasnik točno nalazi.

Od ‘jeftinog’ Cubusa do bondovske Omege

Još jedna stvar koja je upečatljiva kod ovog Orisa jest što nikako nije riječ o satu koji bi se trebao nositi uz odijelo, što Brkić redovito radi. Naime, sat nije baš oličenje diskrecije i ne može se baš lako ugurati ispod košulje – promjer kućišta mu je solidnih 48,5 milimetara, debljina kućišta je ogromnih 18,5 milimetara i težak je čak 220 grama – detaljno je opisao Jutarnji list sat čiji primjerak blješti na Brkićevoj ruci.

Usto, Jutarnji list podsjeća da je Brkić svojedobno nosio u kolekcionarskom smislu neugledniji i dramatično jeftiniji sat hrvatske marke Cubus. Potom se oko 2010. godine, kada je započeo njegov politički uzlet, na Brkićevoj ruci osvanuo Breitling Chronomat Evolution, kronograf u cjenovnom rangu između 4500 i 5000 eura, a 2016. godine u Kninu se pojavio s džejmsbondovskim satom Omega Seamaster Planet Ocean, čija se maloprodajna cijena trenutačno vrti oko 42.000 kuna.

Sve u svemu, Brkić je čovjek koji zna koliko je sati.

