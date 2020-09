MILIJAN BRKIĆ, NAKON NAPUŠTANJA POLITIKE, IMA NOVI POSAO: ‘Izgleda relaksiran, kao da mu je s leđa pao neki teški kamen’

Nakon izlaska iz politike, Brkiće se zaposlio u tvrtki Višeslava Vukojevića, sina nekadašnjeg ustavnog suca Vice Vukojevića

Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Sabora i donedavno drugi čovjek HDZ-a, našao je novi posao. Nakon što na unutarstranačkim izborima HDZ-a njegova opcija nije pobijedila te nakon što nije bio uključen ni u one parlamentarne, odlučio je izići iz politike. Zaposlio se u tvrtki Višeslava Vukojevića, sina nekadašnjeg ustavnog suca Vice Vukojevića koja je registrirana za savjetničke i konzultantske usluge.

Donedavno nezamjenjiv i nedodirljiv, Milijan Brkić zvani Vaso osoba je koja je preživjela sve afere. I onu vezanu za Karlovačku banku i aferu kum i nastavak iste – aferu SMS pa i onu koja je u široj javnosti najbolje zapamćena. “Okrećem novu stranicu u svojoj knjizi životnoj, idem dalje, a što se tiče diplomskog rada, evo, dvaput je dvaput. Sad je valjda dobro”, rekao je Brkić u listopadu 2017. godine, javlja RTL.

Neuspješni pokušaj puča

Pokušaj puča u HDZ-u, Andrej Plenković mu nije oprostio. “Činjenica je da moramo vratit dite materi”, izjavio je Brkić u siječnju ove godine. U naumu nije uspio ili je dite već bilo kod matere, ovisno koga se pita. Ali je zbog svega otišao iz politike u privatnu tvrtku u vlasništvu sina bivšeg ustavnog suca Vice Vukojevića koja se bavi savjetničkim i konzultantskim uslugama.

Premijer Plenković nije znao za novi posao Milijana Brkića, a rekao je i da u zadnje vrijeme nisu kontaktirali. Na pitanje je li Brkić još uvijek član HDZ-a, Plenković je odgovorio: “Pa ne vidim zašto ne bi bio. Jedino ako je sam istupio. Mi nikog ne izbacujemo ako nije netko baš jako čudan”.

‘Pao mu kamen s leđa’

Brkićev blizak prijatelj već 20 godina je oftalmolog Nikica Gabrić. “Prije mjesec dana smo pili kavu, prije godišnjih odmora. Izgledao je potpuno nasmijan, relaksiran. Na neki način imam osjećaj kao da mu je kamen s leđa pao, neki teški, jer biti u politici u Hrvatskoj nije lako”, rekao je Gabrić.

Nakon sudjelovanja u ratu Milijan Brkić radio je baš kod prijatelja Gabrića. “To je pežorativan pristup: on je bio vozač. On je bio zapovjednik specijalnih jedinica. On je bio vozač, bio sigurnjak, tajnik… Dakle puno stvari je on mogao obavljati, a ne samo mene voziti. To kad se hoće njega narugati se kaže da je bio vozač”, rekao je Gabrić.

Konačni kraj ili?

Bivši stranački kolega Milijana Brkića, Ivan Penava, ne misli da je ovo poraz Milijana Brkića i da se on jednog dana ne može vratiti u politički vrh.

“Samo se sjetite Zorana Milanovića. Bio je zaista na visokoj funkciji kao predsjednik Vlade RH onda otpisan uz niz gafova, izjava. Ja vjerujem da je većina ljudi mislila da je to put bez povratka, da njega nema više nazad u politici i, na kraju, i sam je pronašao privatni angažiran. U svakom slučaju, evo ga nazad i to u ulozi predsjednika Republike Hrvatske”, rekao je Penava.

Je li ovo konačan politički kraj najpoznatijeg operativca iz redova HDZ-a ili tek pauza? Milijan Brkić danas to ne otkriva, na novinarske upite odlučio je ne odgovarati.

