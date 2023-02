Mobitel donedavnog šefa Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića sadrži poruke koje bude sumnju u masovnu trgovinu utjecajem u kojoj su sudjelovali glasnogovornik Vlade Marko Milić i najuži krug premijera Andreja Plenkovića. Mobitel mu je oduzet 28. svibnja 2020. kada je uhićen u kontekstu afere Vjetroelektrane zbog sumnje u zloporabu položaja i ovlasti te trgovinu utjecajem.

"Marko, molba. Molim Te, pitaj Šefa, za zapošljavanje u H. šumama - B. F. (pripravnik lovstva). On zna o kome je riječ. Hvala i pozdrav", tim se riječima 5. rujna 2018. godine Jakupčić preko aplikacije Viber obratio Miliću koji mu nije napismeno odgovorio.

"Niko D.", napisao je Milić 30. rujna 2019. Jakupčiću. Jutarnji list sada razotkriva pravu istinu oko zapošljavanja mladog agronoma koja baca potpuno novo svjetlo na ovu aferu.

Ugovor na određeno dobio je točno dan nakon što je Milić poslao poruku bivšem šefu HŠ

Niko Dujmović je prvi put zaposlen kao pripravnik prije njegovih poruka od 30. rujna 2019., i to u listopadu 2018. No, prvi ugovor na određeno, nakon što mu je završio jednogodišnji pripravnički staž, dobio je točno na dan kada je Milić poslao poruku bivšem šefu Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću - 30. rujna 2019. Gotovo dvije godine nakon tog ugovora na određeno, Dujmović 1. srpnja 2021. dobiva i ugovor za stalno. Milić, podsjetimo, 30. rujna 2019. šalje Jakupčiću poruku u kojoj stoji: "Niko Dujmović".

Sljedeći dan Jakupčić mu odgovara: "Radit će do godinu dana na određeno - takva je praksa u Hrvatskim šumama, a onda ćemo ga primiti na neodređeno. Čuo sam da je dobar. LP". Milić mu na to odgovora: "Hvala ti Kruno, puno".

Milić dobio poruku od prijatelja da je zadovoljan i da nastavlja raditi

To se poklapa i s ovim novim informacijama, koje su za Jutarnji list potvrdili u Hrvatskim šumama.

Isti dan kada je Milić poslao ovu poruku, Dujmović potpisuje ugovor na određeno, koji mu se očito produžavao do trenutka kada je 1. srpnja 2021. dobio i stalni posao. Dujmović je pripravnički staž dobio u Buzetu, a nakon godine dana prebačen je u Zagreb.

U Hrvatskim šumama kažu kako je nakon pripravničkog staža 30. rujna 2019. dobio ugovor na određeno, a da se njihovi zaposlenici po potrebi premještaju iz jedne šumariju u drugu, što se dogodilo i u ovom slučaju. Iz Buzeta je prebačen u Zagreb.

Milić sada kaže da je on od svog prijatelja dobio informaciju da radi u Hrvatskim šumama, da je zadovoljan i nastavlja raditi.

"Ja sam očito poslao informativnu poruku, nisam utjecao na njegov radni status. Ne bih sigurno isti dan nešto priskrbio. Da sam htio, napravio bih to prije. On je imao pripravnički ugovor i ovo je 30. rujna 2019. bila samo prolongacija statusa", probao je objasniti Milić.

'Prošao je natječaj i zaposlen je prije te moje poruke'

Dodaje i da mu je Krunoslav Jakupčić u utorak potvrdio da je s drugim pripravnicima raspoređen na slobodna radna mjesta i to je razlog, uz njegove reference, tvrdi, zbog kojeg su ga uzeli, a ne njegova poruka.

"On je prošao natječaj i zaposlen je kao pripravnik prije te moje poruke. Na dan moje poruke dobio je novi ugovor na određeno za iste poslove, a ugovor na neodređeno gotovo dvije godine poslije. Dakle, to govori da nisam svojom porukom na to utjecao, nego sam informativno pitao kako je, ne da utječem na ugovor, jer nisam ni mogao utjecati na nešto što je već bilo odlučeno. Rok za pripravništvo mu je istjecao 1. listopada 2019.", rekao je Milić.

Filipeti zaposlen točno 25 dana nakon Jakupčićeve poruke Miliću

Što se tiče Branka Filipetija, Jakupčić 5. rujna 2018. šalje poruku Miliću vezanu uz ovog pripravnika lovstva, u kojoj pita dopuštenje za njegovo zapošljavanje. Navodi da premijer zna o kome je riječ, a na tu poruku Milić mu nije odgovorio.

Hrvatske šume kažu kako je Filipeti zaposlen 1. listopada 2018. u Splitu, u Odjelu za lovstvo, u svojstvu pripravnika temeljem javnog poziva. To znači da je Filipeti kao pripravnik zaposlen točno 25 dana nakon Jakupčićeve poruke Miliću. Javni poziv na koji se javio objavljen je 14 dana nakon kompromitirajuće poruke. Ugovor na neodređeno dobio je 1. siječnja 2020. i zaposlen je na radnom mjestu lovočuvara u šumariji Makarska, gdje je i danas.

'Jurić će raditi u Upravi šuma'

Krajem prosinca 2019., točnije 28. prosinca, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić šalje Jakupčiću životopis Josipa Jurića, a minutu kasnije prosljeđuje poruku izvjesnog Zoltana da Juriću, tek diplomiranom inženjeru šumarstva, njegovom "mladom prijatelju", nađe posao u struci.

Dva dana kasnije Jakupčić šalje Katičiću poruku: "Imenjače, Josip Jurić će raditi u Upravi šuma, podružnica Zagreb. U siječnju ćemo ga primiti. Komunicirali smo s njim".

"Hvala, to je bitno, čujemo se", odgovara Katičić. Jurić je zaposlen na neodređeno kao pripravnik 24. siječnja 2020. u Zagrebu, dakle 27 dana nakon Katičićeve poruke, točno u siječnju, kako je Jakupčić najavio.

Dujmović: 'Stječe se dojam da sam zaposlen mimo Zakona'

O cijeloj situaciji sa zapošljavanjem oglasio se i Niko Dujmović koji je na Facebooku profilu objavio sljedeći status.

"Prateći medije proteklih dana, stječe se dojam da sam zaposlen na radno mjesto na kojem radim u Hrvatskim šumama mimo Zakona i na temelju nečijeg zahtjeva te se osjećam dužnim pojasniti činjenice. Radi se o neistinama o mom radnom statusu u Hrvatskim šumama, a koje ujedno dezavuiraju moju struku kao i kvalifikacije i obrazovanje koje sam stekao.

Agronomski fakultet u Zagrebu upisao sam 2012., preddiplomski smjer Hortikultura. Diplomski smjer voćarstvo upisujem 2015. kojeg završavam u rujnu 2017.

Tražeći otvorene natječaje za posao koji je blizak mojoj struci kojom se namjeravam baviti u svojoj profesionalnoj karijeri, prijavio sam se između ostalog i na natječaj za radno mjesto u Hrvatskim šumama u srpnju 2018. te prošao potrebna testiranja i svu proceduru sukladno Zakonu.

'Milić nije utjecao na moj profesionalni put u Hrvatskim šumama'

Pripravnički staž za VSS u trajanju od 12 mjeseci obranio sam 10.09.2019 godine. Istog dana, uz pohvale komisije i nadređenih, i moj upit o mom daljnjem radnom statusu, rečeno mi je da me po struci, kvaliteti, odnosu prema radu i vlastitom zalaganju vide i dalje u HŠ i da ću nastaviti sa svojim radom kod isteka pripravničkog staža. To mi je potom i službeno potvrđeno od nadređenih. Radim na radnom mjestu u R.J Rasadnici Zagreb,UŠP Zagreb, uz nepromijenjene, jednake radne uvjete i status cijelo vrijeme(isključujući promijene vezane za kolektivni ugovor koje su utjecale na radne uvjete i status svakog zaposlenika HŠ).

Ugovor na neodređeno vrijeme dobio sam u srpnju 2021., nakon skoro 2 godine rada na određeno sukladno potrebi i sistematizaciji radnih mjesta u HŠ.

Nisam član ni jedne stranke.

Marka Milića poznajem dobro i informirao sam ga o tome da radim u HŠ, no ne vidim kako je on utjecao na moj profesionalni put u HŠ, koji se odvijao po pravilima HŠ.

Poruke koje proteklih dana "kruže" u medijima između Marka Milića i tadašnjeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića nisam vidio do dana kada su objavljene, nisam za njih znao niti me je netko o istima informirao. One, kao što je vidljivo iz kronologije događaja, očito nisu utjecale na moj radni put.

Stoga, temeljem brojnih pogrešnih zaključaka u javnom i medijskom prostoru, zamolio bih da se u obzir uzmu činjenice koje obuhvaćaju moj obrazovni, karijerni i profesionalni put, a koji se odvija bez političkog i stranačkog utjecaja."