MILETIĆ U VELIKOM INTERVJUU O ULJANIKU: ‘Atmosfera je postala histerična, objavljeno je brdo gluposti’

Miletić poziva i Hrvatsku da ne kapitulira pred desnicom.

Predsjednik Istarskog demokratskog sabora (IDS) Boris Miletić potvrdio je u razgovoru za Hinu kako ni Istarska županija niti Grad Pula neće nikada ići mijenjati Prostorni plan obuhvata Uljanik, a koji bi na bilo koji način naštetio Uljaniku kao brodogradilištu i radnicima brodogradilišta te je pozvao sve relevantne institucije poput DORH-a i USKOK-a da utvrde je li u poslovanju Uljanika bilo kakvih nepravilnosti.

Prikupljanje političkih bodova na račun Uljanika

Proteklih nekoliko dana bilo je burno. U petak su konačno isplaćene plaće Uljanikovcima, a Ivan Jakovčić je najavio da se neće kandidirati na izborima za Europski parlament. Što to znači za IDS?

“Protekla dva tjedna bila su najteža za radnike Uljanika koji su čekali da im se isplati plaća. Sve drugo vezano je uz tu mučnu situaciju koju su mnogi, nažalost, iskoristili za skupljanje sitnih političkih poena. Hrvatska je postala država u kojoj histerija, divljanje i senzacionalizam upravljaju političkim procesima. To otvara vrata radikalizmu i općenito ne vodi ničem dobrom. Što se tiče Jakovčića, on je procijenio da s obzirom na atmosferu koja je stvorena ne želi opterećivati IDS i odustao je od kandidature.”

Plaća je konačno sjela, ali ostaje otvoreno pitanje budućnosti Uljanika

“Priča s Uljanikom tek počinje. Za Uljanik treba naći dugoročno rješenje, a to rješenje isključivo je u rukama Vlade na koju sam izrazito ogorčen. Kao prvo, zato jer su plaće mogli isplatiti još 10. kolovoza, a pustili su ljude da se muče dvadeset dana! Zašto? Kao drugo, plan restrukturiranja Uljanika već je četiri mjeseca u Vladi, a oni su neki dan rekli da će ga ‘tek pogledati’. Ne govorimo o četiri dana nego o četiri mjeseca.

Vladin odnos prema Istri ogleda se na Uljaniku

To nam govori da ih uopće nije briga ili da igraju neku nepoštenu igru. Na žalost sve je to vrlo simptomatično za Vladin odnos prema Istri. Za svaki projekt, za svaku firmu moramo voditi teške bitke, od cesta, preko bolnice do Uljanika. Na žalost, plaćamo cijenu vrijednosti koje ovdje u Istri živimo.”

Stalno ponavljate da je brodogradnja strateška grana. Još uvijek nije jasno kakav je stav Vlade, misle li spašavati brodogradnju ili će je pustiti da odumre.

“Iz dana u dan postaje sve jasnije da ova Vlada nema baš nikakvu viziju razvoja Hrvatske, pa tako ni ideju o strateškom razvoju određenih grana. Hrvatsko gospodarstvo potpuno je ovisno o turizmu. Hrvatska je od svih zemalja na Mediteranu najovisnija o turizmu. Ovisniji smo o turizmu od Grčke. To je jako loše. A kad vam to kaže netko čija je regija šampion u turizmu, onda se stvarno treba zabrinuti. I u takvoj situaciji naša Vlada šalje poruke kako se želi riješiti brodogradnje. Oni kao da ne barataju niti osnovnim informacijama. Od svih mehanizama koji su im na raspolaganju da brodogradnju pretvore u održivu granu, naša Vlada nije napravila ništa. Dovoljno je da odu do Italije pa da vide kako su oni osigurali kvalitetno i dostupno kreditiranje putem razvojnih banaka.”

Brojni analitičari smatraju da Uljaniku ne treba pomagati i da ga treba pustiti da propadne. Vi ste prilično oštro reagirali na takve tvrdnje.

“Gledajte, na Forumu pred gradskom palačom imate bijesne i očajne ljude koji djeci moraju kupiti hranu, knjige, a nisu dobili plaću, a u Zagrebu komentatore koji to gledaju i kažu ‘pošaljite ih kući, nećemo ih plaćati novcem poreznih obveznika’. Kao prvo, to je njihov novac koji su oni pošteno zaradili, a ne novac poreznih obveznika. Kao drugo, Uljanikovci su državi samo prošle godine kroz poreze uplatili 220 milijuna kuna. Kao treće, Istra toj istoj državi svake godine uplati milijardu kuna viška. I onda mi netko kaže da država ne treba pomagati Uljaniku. Takve tvrdnje su u najmanju ruku neutemeljene i nepoštene. Sanirali su Brodosplit, Petrokemiju, svaki dan se spašava neka tvrtka od ‘strateškog interesa’, a baš za Uljanik koji je u županiji koja daje najviše novca u državnu blagajnu – nema novca. To je nepojmljivo.”

Ministar financija Zdravko Marić tvrdi kako se zbog gubitaša kao što je Uljanik smanjuje prostor za porezno rasterećenje građana.

“Teza ministra Marića apsolutno ne stoji, jer je Uljanik u proteklih desetak godina uplatio više od tri milijarde kuna raznih poreza i davanja. Kada bi to bio jedini problem hrvatskog gospodarstva onda Hrvatska zasigurno ne bi imala gospodarskih problema.”

Mnogi zazivaju DORH i USKOK. Mislite li da imaju posla u Uljaniku?

“Prvi sam rekao da sve relevantne institucije trebaju doći i utvrditi je li bilo kakvih nepravilnosti.

Priča s brodogradilištima je u cijelom svijetu vrlo složena i brodogradnja se u velikom broju država nalaze u krizi. Pogledajte Južnu Koreju koja predstavlja najveću konkurenciju našim brodogradilištima. Njihovi radnici štrajkaju! Zato je tu uloga države ključna jer država mora naći model da održi brodogradnju i da ona nakon toga može samostalno funkcionirati i generirati profit. Naša država, hrvatska Vlada, za razliku od većine europskih država, nije napravila ama baš ništa! Ali nevezano za to, mislim da bi bilo dobro i važno da institucije ‘pročešljaju’ Uljanik pa da počnemo pričati o činjenicama, a ne konstrukcijama.

Interes IDS-a je da se apsolutno sve raščisti i obznani jer je istina naša najveća snaga. Stoga ćemo podržati i SDP-ov prijedlog o osnivanju saborskog povjerenstva.”

Prema pisanju nekih medija Vlada traži novog strateškog partnera za Uljanik ?

Svaki strateški partner kojeg će Vlada odabrati, a koji će za cilj imati očuvanje brodogradnje i očuvanje čim većeg broja radnih mjesta bit će objeručke prihvaćen i od regionalne i od lokalne samouprave. S obzirom da je u zadnje vrijeme bilo špekulacija oko prostornog planiranja jasno i nedvosmisleno želim poručiti kako niti Istarska županija niti Grad Pula neće nikada ići mijenjati prostorni plan obuhvata Uljanik koji bi na bilo koji način naštetio Uljaniku kao brodogradilištu i radnicima brodogradilišta. Budite sigurni u to.

Kakva je veza IDS-a i Uljanika?

“Nikakva. Niti jedan član Uprave ili Nadzornog odbora nije, niti je ikad bio član IDS-a. Osim što radimo sve što je u našoj moći da pomognemo naći dugoročno rješenje za Uljanik, odnosno da u suradnji s tijelima Europske unije nađemo model opstanka brodogradnje u Hrvatskoj.

“IDS se nikad nije miješao u rad Uljanika”

Zato smo prošli tjedan župan Valter Flego i ja bili u Bruxellesu. IDS se nikad nije miješao u rad Uljanika, a lokalna samouprava umiješala se samo kad je Uljaniku mogla pomoći prebijanjem dugova. Podsjećam da smo u Gradu Puli pokazali u više navrata što nam znači Uljanik kad smo prebili dugovanja u iznosu od 65 milijuna kuna i time osigurali nastavak proizvodnje u Uljaniku. Niti jedan grad u Hrvatskoj nije to napravio za svoje brodogradilište. O odnosu IDS-a i Uljanika objavljeno je posljednjih dana brdo gluposti, ne mogu ih drugačije nazvati. Sve su to lako provjerljive stvari, ali kad atmosfera postane histerična onda se istina izgubi i svatko može lupati što hoće. Na sreću, zato postoje sudovi. Čovjek samo bude ogorčen na ljudskoj razini, kad vidi da postoje oni koji su spremni iskoristiti nevolju radnika da uhvate koji politički poen, a prstom ne bi mrdnuli da pokušaju naći rješenje za te iste ljude.”

Zbog krize u Uljaniku raspala se i Amsterdamska koalicija. Nastavljate li suradnju s GLAS-om koji vas je podržao u ovoj situaciji?

“Apsolutno. S GLAS-om i Ankom Mrak Taritaš imamo odličnu suradnju i vrlo otvoren, partnerski odnos. Sad se pokazalo da možemo međusobno riješiti i neke kompleksnije situacije.

“Pametno je htjelo političku korist od Uljanika”

To na žalost nije bio slučaj sa strankom Pametno koja je, pretpostavljam, procijenila da na Uljaniku može izvući neku brzu političku korist. S njima smo od početka imali nekoliko otvorenih pitanja koja smo mi stavili na stol, od kojih je najvažnije bilo ono o Istri kao zasebnoj regiji. Po njima Istra ne zaslužuje taj status, oni je žele pripojiti nekoj drugoj regiji i to je u startu bio problem za nas jer to nije nešto oko čega mi možemo pregovarati. Zato nismo formalizirali koaliciju. Osim toga, vodstvo stranke Pametno pretendira na određene političke funkcije i mislim da su procijenili da će ih lakše ostvariti u nekoj drugoj kombinaciji. Iznenadio me način na koji su to napravili budući da smo bili u stalnom izravnom kontaktu. Želim im puno sreće.”

Više puta ste rekli da HDZ preko Uljanika vrši politički pritisak na IDS. Što ste pod tim mislili?

“Hrvatska se sve više približava poljskom i mađarskom scenariju. Ljevica se u potpunosti raspada, a IDS i Istra utjelovljuju sve što konzervativna desnica prezire. Istra je svojevrsna liberalna utvrda, najrazvijenija i najprogresivnija županija i neki to nikako ne mogu prihvatiti. Usred ove situacije s Uljanikom u nekim ste medijima mogli čitati slavodobitne komentare kako će se sad Thompson konačno moći u Pulu!? Znači mi smo zemlja koja slavi čovjeka koji na pozornici izvikuje fašističke pozdrave i kojeg jedino IDS sprječava da po cijeloj Hrvatskoj nesmetano izvikuje ‘za dom spremni’. Hrvatska je zemlja u kojoj je Thompson superjunak. To je poražavajuće. Zamislite da neki njemački medij objavi da će u Berlinu konačno moći pjevati čovjek koji slavi naciste. To bi bila sablazan bez premca, a nama je to normalno. Shvaćate li u kako poremećenom okruženju živimo? Desnica nam ne može oprostiti zakonodavnu inicijativu vezanu uz ustaške simbole, inzistiranje na pravima manjina i naš regionalizam. Zato je izuzetno bitno da se ta naša priča s GLAS-om osnaži i proširi. Hrvatska ne smije kapitulirati pred desnicom.

Razgovarao: Daniele Sponza