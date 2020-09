MILETIĆ O NOVOM POSLU GORANA MARIĆA: ‘Boli me želudac, poželim popiti litru kamilice’; Govorio o negiranju Covida

O nepotizmu i pandemiji koronavirusa

Marin Miletić, zastupnik Mosta i vjeroučitelj, komentirao je za N1 da njemu nije problem nositi zaštitnu masku u Saboru. Ono što on vidi kao problem jest, kako objašnjava, deficit demokracije.

“Možemo izaći van, maknuti masku… Ne vidim tu problem, vidim više problem u deficitu demokracije. Možemo imati samo dvoje predstavnika u Saboru, smanjili su nam broj replika, vrijeme replika, više tu vidim problem nego u nošenju maski”, rekao je Miletić za N1.

Kritizira Stožer

Miletić kaže da može razumjeti “lockdown” iz ožujka kao “razborit čovjek”, ali navodi da su se dogodili travanj i svibanj što je dovelo do otvaranja granica i pozivanja turista.

“Moj stav je da se Stožer postavio iznad Sabora, koristi ovlasti koje nema. Na jedan način to je stožerokracija – Stožer daje preporuke koje se drže kao da su zakoni i onda imate strah”, navodi Miletić.

Mostovac naglašava da s Covidom moramo naučiti živjeti, a ne bježati od njega i zaključavati se u stanove, jer, kako kaže, “posljedice lockdowna su tu kao i posljedice na psihu”.

BOŽINOVIĆU I CAPAKU OVO SE NIKAKO NEĆE SVIDJETI: ‘Ljudima je dosta. Oni koji govore protiv Stožera sve su glasniji, ali ima još jedan problem’

‘Mislim da nitko razborit ne negira postojanje Covida’

Odgovarajući na pitanje je li bio na antikorona prosvjedu, tzv. “Festivalu slobode”, Miletić govori da je bio te da se zadržao 20 minuta. Tvrdi da je došao jer su ga brojni ljudi zvali te su ga zanimale poruke s prosvjeda.

“Podržavam građanski aktivizam, gdje se ljudi usude i gdje su slobodni izreći reći javno svoje mišljenje. Grozim se društva i grozim se države gdje netko ne može izreći drugačiji stav, pritom ga stavimo na margine društva, osudimo, difamiramo, to mi je baš užas. Naravno da treba biti odgovoran.

Smisao demokracije je da ljudi mogu biti slobodni i reći svoje mišljenje. U to vrijeme kada sam ja bio na skupu, nitko od okupljenih nije dovodio u pitanje postojanje Covida. Mislim da nitko razborit ne negira postojanje Covida”, komentirao je Miletić.

‘Od novog posla Gorana Marića imam želučane tegobe’

Kada je po srijedi činjenica da je bivši ministar državne imovine Goran Marić dobio mjesto savjetnika Uprave Hrvatskih autocesta, Miletić kaže da od same pomisli na to ima želučane tegobe.

“Kad god pomislim na to, a pomislio sam nekoliko puta tijekom današnjeg jutra, poželim popiti litru kamilice radi želučanih tegoba. Živcira me i frustrira nepotizam i korupcija. Živciramo me kada se dogodi klasično uhljebljenje, u ovom slučaju u režiji HDZ-a. Hrvatske ceste su u stopostotnom vlasništvu države. Ovo je klasično uhljebljenje svog kadra u produkciji HDZ-a. Njegovo radno mjesto je izmišljeno. Savjetnik uopće nije postojao. Čudi me jako reakcija premijera jer nekako sam osjećao da Plenković ne trpi nepotizam i korupciju”, veli Mostovac.

BIVŠI MINISTAR GORAN MARIĆ NAŠAO NOVI POSAO: Riječ je o državnoj firmi i funkciji koju do sada nisu imali, a ima i probni rok

KAKO JE GORAN MARIĆ POSTAO SAVJETNIK HRVATSKIH CESTA: ‘Odabran je u javnom natječaju. Zadovoljio je formalne uvjete’

‘Hrvatska se prema građanima ponaša kao zločesta maćeha’

Ono za što se Most zalaže, kada su ovrhe u pitanju, jest da se one vrate na sud i da se iz procesa izbace javni bilježnici.

“Svi se trebamo čuvati populizma i biti razboriti koliko je moguće. Gotovo 400.000 građana Hrvatske je blokirano i čeka ih teška jesen. I premijer je rekao da ovrhe moraju doći. Mi smo predložili sustave koje funkcioniraju – imate Sloveniju, Estoniju, Poljsku… Elektronički se sve može rješavati, bez nepotizma. 75 milijuna kuna troškova ide javnim bilježnicima. Mi u Mostu želimo to izbjeći. Ne treba javne bilježnike demonizirati, oni rade što im je Vlada omogućila – da pune džepove i ljudima gule kožu. Nama je jasno da troškovi moraju biti, ali kao država moramo učiniti da budu najmanji koliko su mogući”, poručuje Miletić za N1.

Kada je u pitanju odnos države prema građanima, Miletić smatra da se Hrvatska prema svojim stanovnicima odnosi kao “zločesta maćeha”, a ne kao “brižna majka”. “Ta majka je i odgovorna, ona svojoj djeci daje i po prstima, figurativno govoreći”, zaključio je Marin Miletić.