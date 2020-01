MILETIĆ: Nadležne službe prate stanje onečišćenja zraka u Puli, za sada nisu potrebne mjere zaštite

Satelitske snimke tijekom subote utvrdile su da je došlo do širenja onečišćenog zrakla s područja rijeke Po u sjevernoj Italiji prema području Istarske županije, u smjeru juga i sjevera Istre

Nadležne pulske gradske službe prate situaciju na terenu vezano za širenje onečišćenog zraka iz sjeverne Italije prema području Istarske županije, a za sada nisu potrebne nikakve mjere zaštite, rekao je u nedjelju gradonačelnik Pule Boris Miletić. Satelitske snimke tijekom subote utvrdile su da je došlo do širenja onečišćenog zrakla s područja rijeke Po u sjevernoj Italiji prema području Istarske županije, u smjeru juga i sjevera Istre.

“Pratimo situaciju na terenu, u kontaktu smo sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i odmah ćemo izdati potrebna upozorenja ako nam stručne službe jave da su potrebne bilo kakve mjere opreza. Za sada mjere zaštite nisu potrebne dok je trenutna situacija posljedica loših vremenskih uvjeta koji dovode onečišćenje iz Italije”, priopćio je gradonačelnik Miletić.

Dodao je kako nadležne službe detaljno prate situaciju te će javnost biti “pravodobno izvještena s novim informacijama ukoliko će isto biti potrebno”. U centru za gospodarenje otpadom Kaštjun, naveo je Miletić, nije zabilježena nikakva izvanredna aktivnost koja bi mogla uzrokovati ove novonastale promjene, pa je situacija s onečićenjem jednaka onoj na sjevernom dijelu istarskog poluotoka.

U priopćenju iz Grada Pule navode kako na području Istre i Kvarnera jedino mjerne stanice u Višnjanu i Puli mjere najmanje razine čestica, one do 2,5 mg, pa su jedino one i zabilježile trenutno onečišćenje zraka na tome području.

