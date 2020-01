MILE SAM NA SVIJETU: Bandića lagano svi napuštaju, ali Juričan ga i dalje gazi; Ima i novu metu: ‘On je politička niškorist, zagrebački štakor’

Dario Juričan je istaknuo kako redovito obilazi sve sudske procese protiv Milana Bandića i da vidi kako su dokazi protiv njega jaki

Čovjeka koji već 17 godina upravlja Zagrebom polako svi napuštaju. Prvo je proglašen krivcem za poraz Kolinde Grabar Kitarović na izborima, zbog čega ga se odriču i partneri iz HDZ-a. Žetončići u Saboru mu se rasipaju, a zbog slučaja Srebrnjak protiv njega se okrenuo i Glas Koncila. Danas su ga na ročištu, ispred Županijskog suda u Zagrebu dočekali prosvjednici i uručili mu zatvorske potrepštine; sapun, četkicu za sube, toaletni papir i ručnik.

Danas mu je i Hrvatsko novinarsko društvo odbilo doći na domjenak zbog njegova sramotna ponašanja prema novinarima, a gradska oporba ga proziva zbog smeća, Zagrebačkog Manhattana, GUP-a… No, metu na leđa mu je nacrtao – Dario Juričan. On je u RTL Direktu objasnio kako je bio na današnjem ročištu protiv Milana Bandića.

“Ja sam redovna životinjica na svim tim procesima. Tamo se vodi puno tih procesa u kojima su involvirani svi Bandićevi suradnici. To je beskonačno dosadno. Postane zanimljivo kada su jaki svjedoci, a onda oni gube pamćenje i naknadno dobiju pamćenje. Danas nije bilo nešto zanimljivo. Ja sam sada čuo njegove odvjetnike. Ovi divni odvjetnici brane samo nevine ljude. Meni je jasno da je i Bandić nevin. U svim tim procesima dokazni materijali su dosta jaki. Ima tu hrpa svega. Da nema tog procesa, ne bi nikad saznali da ima tri tajna stana”, rekao je Juričan.

Umjesto filma – predsjednička kampanja

Komentirao je i aferu Štandovi za koje na kraju Bandić nije kriv. Sve je trebalo završiti u filmu “Kumek”, a na kraju je poslužilo kao materijal za predsjedničku kampanju.

“Mi smo to otkrili davno. Htio sam da to sve ide u filmu, ali kada je krenula kampanja odlučili smo to rokati. Ja sam bio samo malo uporniji nego drugi. Ja sam ga rokao od prvog do zadnjeg dana. Htio sam građanima pokazati da je problem vrlo konkretan”, objasnio je redatelj.

Upravo mu je njegova antikampanja donijela oko 88.000 glasova, od čega oko 34.000 u metropoli. Zbog toga je otišao ispred zagrebačkog holdinga po svoj “plijen”. Priču s Bandićem Juričan planira proširiti uvođenjem predsjednika SDP-a Davora Bernardića.

“S filmom o Bandiću se ne žurim. Želim u njega staviti i Davora Bernardića, on je politička niškorist, zagrebački štakor. Čekam parlamentarne izbore, pa da vidim kako će završiti on, kralj političkog nečinjenja. Radi antikorupcijsku koaliciju, a prijatelj mu ima kućicu na adventu i taj frendač je politički tajnik stranke Milana Bandića”, rekao je Juričan.

Dosta jaki materijalni dokazi

Iz svega što je vidio, Juričan je prognozirao i kakav će biti ishod sudskog procesa protiv Bandića u aferi Agram.

“Moja procjena je da neće dobiti više od pet godina zatvora. Čini mi se da bi mogao dobiti oko tri godine. To će dosta dugo trajati, ali materijalni dokazi su dosta jaki”, procijenio je.

Prati i još jednog antagonista svojih filmova – Ivicu Todorića. Komentirao je njegovu patnju.

“O da, tog patnika! Vidim da drži presice pa ga koji dan kasnije vidim kako vozi Mercedes”, zaključio je Juričan.