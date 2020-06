MILE KEKIN I DRELE OTKRILI ZAŠTO ŽELE U POLITIKU; ‘Zagorci su to sročili: Daj dojdi više nutri u taj Sabor, naj nas prestanu…’

‘Neki kažu kako je to dobro, jer će privući ljude. Jedna grupa kritičara kaže, to je totalna katastrofa’, komentira politologinja zvijezde u politici

Na parlamentarnim izborima 2020. natjecat će se i slavni. Uz Miroslava Škoru, čiji će Domovinski pokret prema anketama biti treća politička snaga u državi, za mjesto u parlamentu se bore zabavljač Davor Dretar Drele u III. te Mile Kekin u VII. izbornoj jedinici.

“Puno autora danas kaže da je budućnost politike – budućnost celebrityja, odnosno da će teško politika moći funkcionirati bez zabave”, ističe za Dnevnik Nove TV profesorica s Fakulteta političkih znanosti Marijana Grbeša Zenzerović te dodaje kako su u akademskoj zajednici mišljenja podijeljena.

“Neki kažu kako je to dobro, jer će privući ljude. Jedna grupa kritičara kaže, to je totalna katastrofa. To je trivijalizacija politike, to je banalizacija politike i to više na sliči na politiku kakvu smo znali, gdje je tu sadržaj”, ističe.

‘Da se više isčupamo iz te malodušnosti’

Ipak, i Kekin i Dretar ističu kako imaju jasan cilj.

“Ne želim konstantno pisati pjesme iste tematike kako su oni na vrhu pokvareni, a mi jadni samo patimo i žalimo se što se ništa ne može promijeniti. Da se više iščupamo iz te malodušnosti gdje su nas uvukle vladajuće elite sa svim silnim aferama”, kaže Mile Kekin iz Zeleno-lijeve koalicije, koji je na listi zajedno sa suprugom Ivanom Kekin, psihijatricom iz zagrebačkog KBC-a, koja ga je i potakla da se kandidira.

‘Želimo napraviti Hrvatsku zemljom sretnih ljudi’

I Davor Dretar Drele kaže kako je ušao u utrku za Sabor zbog želje za transparentnijim sustavom, bez afera i s boljim standardom za građane.

“Obilazio sam proteklih dana Krapinsko-zagorsku županiju, a u njoj žive Zagorci. I onda to Zagorci znaju dosta onako lijepo sročiti, kratko i jasno – “Drele, daj dojdi više nutri u taj Sabor, naj nas prestanu …..”, objašnjava Drele i dodaje u ozbiljnijem tonu:

“Želimo napraviti Hrvatsku zemljom sretnih ljudi koji u njoj dosta rade, ali se onda u njoj lijepo i ugodno odmaraju”, zaključuje.