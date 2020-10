MILANOVIĆU NA PRESS KONFERENCIJI DODALI VODE: ‘E, hvala. Kokaina nemate?’

Zoran Milanović se zahvalio kada su mu tijekom konferencije donijeli čašu vode, pa upitao: ‘Kokaina nemate?’

Predsjednik Zoran Milanović danas je u 15 sati na Pantovčaku održao konferenciju na kojoj je ustvrdio da njegovi odgovori premijeru Andreju Plenkoviću “nisu prepucavanje”.

U jednom trenutku djelatnik mu je donio čašu vode, na čemu je zahvalio i našalio se. “E, hvala. Kokaina nemate?”, rekao je cinično, misleći na to da ga je Plenković nazvao šmrkavcem. Predsjednik je to kasnije protumačio kao aluziju da “šmrče” kokain.

‘Kokain me svrbi’

Milanović je na konferenciji još jednom spomenuo kokain, nakon što su novinari rekli da je Plenković više puta kazao da Milanovića nešto svrbi. Odgovarajući na pitanje “što ga svrb”, rekao je da ga “kokain svrbi”.

“Mislim to je on naučio na nekom igralištu na kojem nije nikad bio”, rekao je Milanović i dodao da ga ništa ne svrbi, da se pere redovito i da pati od alergija. Potom je naveo da ga je Plenković praktički optužio da je kriminalac pa pitao novinare što bi on trebao napraviti u toj situaciji.

“Mi se ne svađamo nego premijer kleveće. Ja mogu prihvatiti zafrkanciju, pa i da sam šmrkač kokaina… I moja mama od 84 godine pita: ‘zakaj se svađate’? Pa on me okarakterizirao kao kriminalca i šmrkača kokaina”, dodao je.

