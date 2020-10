MILANOVIĆU NISU SJELE IZJAVE PUHOVSKOG, ŽESTOKO MU UZVRATIO: ‘Umirovljeni mudroslov i propali političar. Na sudu se držao kao ‘druker’, ništarija’

‘Osim što je g. Puhovski očajan analitičar, koji je zadnjih godina ama baš sve pogrešno prorekao, on je i jedna od najnečasnijih pojava na hrvatskoj javnoj sceni’, napisao je predsjednik Milanović na Facebooku oštro uzvrativši Puhovskom na kritike

Nakon što je jučer u RTL-u Danas politički analitičar Žarko Puhovski za predsjednika Republike Zorana Milanovića, povodom niza njegovih izjava u kojima se obračunao “sa svima”, kazao da je on “kaktus mimoza” koji stalno vrijeđa te ga usporedio s nekadašnjim hrvatskim partijskim moćnikom Vladimirom Bakarićem, danas je uslijedila očekivana Milanovićeva reakcija.

U objavi na Facebooku Milanović se oštro obračunao (i) s Puhovskim.

VODEĆI ANALITIČAR O MILANOVIĆU: ‘On zbilja nije fikus. On je kaktus mimoza; Na momente se ponaša kao da je preplašen istragom. To me najviše brine…’

‘Ostat ću na ovome. Ima još’

“Jučer se oglasio i gospodin Žarko Puhovski, umirovljeni mudroslov, propali političar i, ovo je povod zapisu, ‘analitičar RTL-a’. Poštovani vlasnici RTL-a, poštovani urednici, osim što je g. Puhovski očajan analitičar, koji je zadnjih godina ama baš sve pogrešno prorekao, on je i jedna od najnečasnijih pojava na hrvatskoj javnoj sceni. O politici i moralu govori čovjek koji je 1972. godine bio svjedok optužbe na montiranom procesu zagrebačkim sveučilištarcima (I.Z.Čičku, D. Budiši i inima). Puhovski je aktivno doprinio tome da se skupina bezazlenih mladića i djevojaka utamniči na nekoliko godina i da nakon toga dva desetljeća žive kao građani drugog reda.

Puhovski se na sudu (sve se to zapisuje, Puhovski) držao kao pravi ‘druker’, ništarija, upravo kako je to od njega i očekivao i dr. Vladimir Bakarić-Svileni, s kojim me Puhovski besramno uspoređuje. Ostat ću na ovome. Ima još. Poštovani RTL-ovci, polazim od pretpostavke da vam ove činjenice nisu bile poznate, bez obzira na to što ih svatko tko se imalo zanima za politiku i povijest zna. Učinite nešto, molim vas”, napisao je Milanović na Facebooku.