MILANOVIĆEVA SUPRUGA KOD BAGE OTKRILA ŠTO SE U NJIHOVOM DOMU JEDE BAŠ SVAKI DAN: ‘Zoran je počeo ići u teretanu, zato se razjačao’

Supruga Zorana Milanovića na inauguraciji aktivno je birala cvijeće koje je imalo simboliku: ‘Buđenje, novi početak, plodnost i plodonosno razdoblje. Cijela inauguracija je za mene je bila jako decentna’

Supruga novog hrvatskog predsjednika Sanja Musić Milanović u razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrila je što će točno raditi kao prva dama te neke nepoznate detalje o navikama Zoran Milanovića. Na inauguraciji supruga Milanovića nije sudjelovala u svemu, ali kaže da je aktivno sudjelovala u odabiru cvjeća. “Ja sam strašno htjela da to bude hrvatski cvijet, da bude perunika – iris, ali uspjeli smo naći samo dvije rascvjetale, odnosno uspjeli su pronaći, tako da smo završili na bademima.”

Na pitanje koja je trebala biti poruka cvijeća, namještaja i sudjelovanja Josipe Lisac na inauguraciji, kaže: “Ona koja je i poslana, ona koju su mediji jako dobro prepoznali. Od cvijeća koje je bilo rascvjetano i badem koji je fenomenalan, ne znam jeste primijetili, fantastično mirisao. Ali, to je taj neki novi početak, to je ta simbolika badema. Buđenje, novi početak, plodnost i plodonosno razdoblje. Cijela inauguracija je za mene je bila jako decentna.”

MILANOVIĆ O MIGRANTIMA I VOJSCI NA GRANICI, ALI I O KORONAVIRUSU: ‘Događa se nešto što svijet još nije iskusio…’

Podrška hrvatskom dizajnu

Način na koji su se ona i Zoran obukli na dan inauguracije kaže kako je bio “komunikacijska poruka”. “Baš kao i stol, stolac. Koja? Da podržavamo Hrvatsku, hrvatsku industriju, hrvatski dizajn. Ja se u svoje privatno vrijeme mogu obući u bilo što, ako nije ekscesno, ali na takav dan mislim da je moja poruka bila, ne samo kroz odjeću, nego naša poruka je bila podrška hrvatskom dizajnu”, rekla je Musić Milanović te dodala kako planiraju idućih pet godina promovirati hrvatske proizvode.

Također je otkrila o čemu su ona i Milanović razgovarali s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i njezinim suprugom Jakovom. “Vjerovali ili ne, razgovarali smo o osiguranju i djeci. Kako preživjeti”, rekla je.

Tvrdi da Milanović voli o svemu razgovarati te čuti različita mišljenja, no da na kraju odluke donosi sam. “To ne znači da ponekad ne uvaži moju odluku ili odluku nekog drugog, ali sam donosi svoje”, rekla je te dodala da mu ona nije predložili savjetnicu za društvene djelatnosti, iako je ne poznaje.

MILANOVIĆ OPTIMISTIČAN OKO NOVE MIGRANTSKE KRIZE: ‘Jako malo migranata će se probiti do Europe, a tenzije će se uskoro smiriti’

Promocija zdravog života

Upitana kakva će njezina uloga biti na javnoj sceni i u kojim segmentima, Musić Milanović je rekla kako razmišlja da će joj uloga supruge predsjednika omogućiti da veći broj ljudi čuje za sve ono što radi već 20 godina kao znanstvenica, profesionalno stručna.

“Ja stalno ljudima govorim kako očuvati tjelesno zdravlje. Govorim im da se što više trebaju kretati i tome slično. Ja se nadam da će ova pozicija omogućiti da taj posao koji i inače radim dopre do većeg broja ljudi, a možda i institucija”, rekla je.

Pretilost je prema njoj u ovom trenutku ekstremno velika opasnost za našu djecu. “Ako u ovom trenutku imamo, milijun i 900 tisuća ljudi stariji od 18 godina u Hrvatskoj s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom, ako imamo 14 tisuća djece u dobi od 8 godina s prekomjernom masom i debljinom… Uvijek se pričalo da se plafon postigne negdje oko 33 posto, kad otprilike trećina populacije ima previše kilograma. Evo u Americi se dogodilo da se dosegnulo 40 posto. Što se djece tiče, istraživanje iz 2003. godine je pokazalo da imamo otprilike 20 posto djece s previše kilograma. Sada je 35 posto.”

MILANOVIĆ OTKRIO NEOBIČAN ŽIVOTNI PUT: ‘Diplomirao sam 1990., ali ubrzo je uslijedio rat…’

Zaustavljen rast pretilosti

Dodala je da to znači da smo europski prvaci, uz napomenu da smo u zadnje tri godine uspjeli zaustaviti rast. Kaže kako Svjetska zdravstvena organizacija uopće ne traži pad, nego samo da se zaustavi rast, što govori u prilog tome koliko je teško zaustaviti.

Kao prva dama planira upozoriti roditelje što im se može dogoditi s djecom, no problem je kako to promijeniti u situaciji kada trećina djece nema kuhinje u školama, a mnogima je zdrava prehrana i skupa. “Ja vodim projekt ‘Živjeti zdravo’, zajedno sa svojim vrlo entuzijastičnim mladim timom. Mi radimo edukacije u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, ali mi ne možemo odgovornost prebaciti isključivo na djecu, na njihove obitelji. Mi moramo stvoriti jedno okruženje u kojem se to znanje može primijeniti.”

Ipak, svjesna je da to okruženje nije moguće preko noći promijeniti. Kaže da su napravili plan prehrane i da su svjesni problema s 30 posto škola koje nemaju kuhinju. “Međutim, i tad se može donijeti određena hrana. U desetak posto škola postoje prodajni automati. Prodajni automati, realno govoreći, s namirnicama koje su sad unutra baš i nisu idealno rješenje. Može se promijeniti paleta proizvoda koji su u automatima”, dodaje.

Na pitanje hoće li promijeniti jelovnik na Pantovčaku kaže da je taj jelovnik vidjela i da je jako dobar. Kod kuće tvrdi da jedu sve. “Trudim se da to bude umjereno i svaki dan je juha.” Rekla je kako je Milanović počeo ići u teretanu, što je rezultiralo time da se “razjačao”.

Ženska prava

Musić Milanović se planira baviti i ženskim pravima tako da da ih obrazujemo, budući da je pravo na obrazovanje preduvjet svega koji će dovesti do ekonomske neovisnosti žene i prava na izbor. “Recimo, kad razmišljam kao žena, baš nikad nisam osjetila da nešto ne mogu zato jer sam žena. Možda nešto i nisam uspjela u životu napraviti zato jer sam žena, ali nikada to nisam osjetila.”

Neravnopravnost primjećuje kada su u pitanju porodiljni, dojenje i briga o djeci, posebno kada su bolesna pa je potrebno izostati s posla. Misli da bi tu trebalo ženama osigurati institucionalnu socijalnu podršku, za što bi se željela zalagati jer smatra da je to također preduvjet za ravnopravnost.