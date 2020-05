MILANOVIĆEVA IZJAVA ŠOKIRALA PUHOVSKOG, IZVRIJEĐAO GA JE: ‘Svakakvih predsjednika smo vidjeli, ali nikad političkog idiota’

Politički analitičar Žarko Puhovski osvrnuo se na sinoćnje neobične izjave predsjednika Zorana Milanovića te je otkrio tko bi s kim i kako nakon izbora mogao koalirati i stvoriti vladajuću većinu

Parlamentarni izbori raspisani su 5. srpnja, a politički analitičar Žarko Puhovski smatra da je to “najmanje loš datum” u okviru mogućnosti koje je imao predsjednik države Zoran Milanović. No, ističe kako se pri raspuštanju Sabora dogodila velika greška i da bi jedno tijelo moglo propisati i kako bismo trebali glasati.

“Velika je greška što su izbori sada raspisani jer je raspušten Sabor, ali nije raspušten Stožer koji kao ‘big brother’ nad svima bdije i može u svakom trenutku prekinuti sve aktivnosti i to je opasno. Može se dogoditi da se u nekoj zajednici ili na nekom otoku dogodi takva epidemiološka situacija zbog koje se zabranjuju skupovi, možda čak i izlazak na birališta, pa se odgađaju izbori u dijelu Hrvatske, i tako dalje… Njima više nitko neće vjerovati iz jednog jednostavnog razloga, što je to jednostranački stožer. Dakle to je potpuno kaotična situacija, sutra će se tako nešto dogoditi i sa izbornom situacijom i s predizbornom kampanjom, a ako se dogodi, koliko god to bilo stručno utemeljeno, moguće je da jedan broj ljudi to neće vjerovati. Sad su nam rekli da moramo prati ruke, da moramo imati svoje kemijske, pa će nam reći i da začepimo nos kad glasamo. To je u prenesenom smislu moguće, ali sad su neke stvari iz prenesenog prešli u realno područje i to je sad problem. Recimo, operite ruke nakon što ste glasali. To se zaista može u prenesenom smislu izvrsno interpretirati i zato mi se čini da tu treba biti jako oprezan”, poručio je Puhovski u intervjuu za Dnevnik.hr i dodao kako bi 20 posto ljudi, uglavnom bez pristupa ili znanja o elektroničkim medijima, moglo biti isključeno iz kampanje.

Tko, s kime i kako

Iako se čini da HDZ-u odgovaraju što raniji izbori, zbog dobrog rejtinga u anketama javnog mnijenja i izbjegavanja suočavanja s negativnom posljedicama koronakrize, Puhovski smatra da nema govora da vladajuća stranka može odmah računati na pobjedu.

“HDZ od prije dva dana stoji lošije jer mu je otišlo jedno krilo u Vukovaru koje mu je važno i znači sigurno dva, tri ili četiri mjesta. HDZ dobro stoji, ali daleko od toga da je njegova pobjeda izvjesna. Izvjesno je jedino da nitko ne može pobijediti sam apsolutnom većinom”, poručio je Puhovski i osvrnuo se na Penavin odlazak: “Žalosno je da je Penava važna figura u hrvatskoj politici. On je lokalna figura i to u izbornoj jedinici gdje je HDZ zadnji put dobio osam mjesta. Sad bi mogli biti jako sretni da dobiju pet mjesta. Ta tri mjesta onda idu vjerojatno Škori, ne idu SDP-u sasvim jasno. Mislim da je Penava ograničen političar, jako protumanjinski i protusrpski orijentiran i istovremeno je on sebe pokazao više grobljonačelnikom nego gradonačelnikom. On se više bavi mrtvima i grobljima nego živima. No, to mu zasad donosi podršku, vidjet ćemo kako će dalje biti. Ta podrška ne može nestati u roku od nekoliko tjedana, tako da mislim da on odnosi HDZ-u barem dva-tri mjesta na ovim izborima.”

Osim HDZ-a i SDP-a, po mišljenju analitičara, u Sabor može ući Miroslav Škoro, Most, IDS, manjinci i nekolicina nezavisnih zastupnika. No, izvjesno je i da nitko neće biti u stanju dobiti većinu za sastavljanje vlade, pa su izgledne koalicije. Sve se više govori o koaliciji Škoro-HDZ.

“To je vjerojatnije nego velika koalicija, točno. Međutim, to znači da će doći do osipanja onih koji će sa Škorom biti izabrani. Njegov je motiv spriječiti duopol SDP-a i HDZ-a, a jedini je način da to spriječi taj da ide u koaliciju s HDZ-om. Ako to učini, gubi dio ljudi, npr. Hasanbegovića, koji će opet, kao u prošlom sazivu, junački pobjeći na drugu stranu”, smatra analitičar Puhovski i opisuje kako bi izgledala tako skrojena Vlada: “On će dovesti HDZ na vlast s idejom da će on uspjeti sa svojim udjelom gurati HDZ i njihove želje malo više udesno. Kako će to izgledati ako je, primjerice, Plenković premijer, a Škoro ministar vanjskih poslova, o čemu se sad priča, jer Škoro, kao, ima veliko diplomatsko iskustvo kao konzul u Mađarskoj, ćemo tek vidjeti. Ali, nisam siguran da će se puno toga dogoditi, osim što će biti stanovitog skretanja udesno i što će vjerojatno manjinci i manjinke biti izbačeni iz vladajuće koalicije.”

Predsjednik-idiot

Upravo bi manjinski zastupnici mogli biti okosnica SDP-ove postizborne koalicije. No, Puhovski smatra da bi zbog toga što su se “zadnjih nekoliko godina osramotili u Saboru podrškom HDZ-u i svemu što se tamo događalo”, manjince trebalo u sljedeće četiri godine lišiti vlasti. No, unatoč tome, što Bernardić čini “medvjeđe usluge” svojoj stranci, koja ipak u posljednje vrijeme postiže neke rezultate, čini se kako bivši stranački šef, a sada predsjednik države, svojim istupima odgovara građane od izlaska na izbore.

“Načelno, svakakvih predsjednika smo vidjeli u povijesti demokracije, ali predsjednika koji je sebe oglasio idiotom, kao što je to jučer učinio Milanović nismo vidjeli. Onaj tko ne ide na izbore je politički idiot, po definiciji. Izvorni termin ‘idiotes’ je značio osobu koja se ne bavi pitanjima zajednice. To je nešto neopisivo neodgovorno i nimalo pametno. Ne ulazim u pitanje tko se komu sviđa, ja sam sklon vjerovati da bi, kad bi baš mogao birati, Milanović radije imao Plenkovića za premijera, nego Bernardića. Njegov glas na izborima je njegova privatna stvar. To što je jučer učinio Milanović je žalosna glupost, ništa drugo. To je bila poruka izrečena na glup način. On je htio reći da nije baš na strani SDP-a kao što se od njega očekuje, a što mi stalno vidimo. Njegovo vođenje svjetonazorskih tema bitno pomaže Plenkoviću, jer su Plenkoviću govorili da je ljevičar i sad ga Milanović pomalo, od Okučana na dalje, gura natrag na desnicu. To je za Plenkovića bitno, jer ono što treba razumjeti, ovo nisu izbori SDP-HDZ, ovo su izbori HDZ-Škoro i u puno manjem dijelu SDP spram ljevice koju je jadno izdao time što je u zadnjem trenutku glasao za raspuštanje Sabora, nakon što su ovi cijelu noć sjedili pred Saborom i tražili da se Saboru produži mandat kako bi se donio Zakon o obnovi Zagreba”, uvjeren je Puhovski.

Na kraju se osvrnuo i na Milanovićevu izjavu da neće forsirati formiranje vlasti i da neće razgovarati sa svim strankama, a ponudio je i svoju viziju ishoda izbora.

“Predsjednik se jučer doista neobično izjasnio, ne samo što se prikazao kao politički idiot, već i time što je rekao da baš ne misli inzistirati na svojoj funkciji. On je defanzivno i skromno prikazao svoju funkciju, što bi moglo biti i dobro, ako ne bude teškoća s većinom. Ako bude poteškoća, predsjednik je upravo tu da pokuša posredovati i pomoći na neki način, da se formira većina. On to, izgleda, ne misli činiti. Ne vidim kako bi on kao predsjednik države mogao odbiti, recimo, ljude iz IDS-a ili iz Mosta koji bi mogli imati tri zastupnika, ako traže razgovor s njim, a on je rekao da ne misli sa svima razgovarati, što je jako čudno. Međutim, sa svim tim motanjima i izmotavanjima postoje rokovi. Ako se pokaže da nije moguće sastaviti većinu, ide se na nove izbore. Praksa pokazuje gotovo svuda u svijetu da se na ponovljenim izborima događaju više-manje isti rezultati kao i na prošlima, a to bi imalo smisla samo kao konačno opravdanje HDZ- u i SDP-u da idu u veliku koaliciju, budući da su dosad prečesto jedni drugima obećavali da neće nikada jedni s drugima, pa ne mogu tek tako prihvatiti veliku koaliciju. Dakle, ako Škoro ne uđe ili bude preslab ili ako bude nesposoban pregovarati, ako izgubi previše ljudi u pregovorima, ostaje samo velika koalicija, ali ona mi se čini nemogućom nakon ovih izbora nego tek nakon što se izbori ponove”, zaključio je Puhovski.

