MILANOVIĆEV URED, PONOVNO: ‘Uz svo poštovanje bivšem veleposlaniku u Maroku, sjednice VNS-a sazivaju predsjednik i premijer’

Iz Ureda predsjednika odgovaraju Vladi na tvrdnje kako je upućen poziv za sazivanje sjednice Vijeća nacionalne sigurnosti

Nakon što je Vlada odgovorila na prozivke kako ne poštuju zakon te nisu pozvali predsjednika na sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, nije dugo trebalo čekati na reakciju Pantovčaka.

U subotu, glasnogovornik Vlade rekao je da je poziv poslan i da bi „u Uredu predsjednika RH bi trebali bolje provjeravati zaprimljenu poštu”. Danas je i premijer komentirao situaciju i tvrdnje Predsjednika da on još nije zaprimio premijerov poziv.

‘Pismen je i zna to pročitati’

“U mom uredu postoji predstojnik Ureda, to je gospodina Frka Petešić, on zna pisati, potpisati dopis, zna dokument dostaviti u Ured predsjednika. Taj dokument je dostavljen Uredu predsjednika u petak u 19 i 10 gospodinu Orsatu Miljeniću koji je isto pismen i zna to pročitati”, rekao je u nedjelju premijer.

Ured predsjednika oglasio se priopćenjem u kojem, među ostalim, ističu kako sjednicu sazivaju predsjednici Republike i Vlade, a predstojnici ureda.

“Uz sve poštovanje gospodi Miljeniću i Frki Petešiću, bivšem veleposlaniku u Maroku, koji je to – po prvi puta – postao odlukom tadašnjeg premijera Milanovića i predsjednika Republike prof. dr. Ive Josipovića, opet ćemo ponoviti: sjednice VNS-a zajednički sazivaju predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović koji sjednicom i predsjeda, kako to propisuje čl. 4 st. 3 Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH.

Na prvu i za sada jedinu sjednicu VNS-a koju su sazvali zajedno predsjednik Milanović i predsjednik Vlade Plenković, proljetos, predsjednik Vlade – uz suglasnost Predsjednika Republike – doveo je skoro sve svoje ministre, pa i predstojnika svog Ureda Frku Petešića, iako nisu članovi VNS-a. Predstojnik Ureda predsjednika Miljenić nije bio na sjednici jer nije član VNS-a i jer predsjednik Milanović poštuje Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. Nakon ovakvog protupropisnog postupanja Vlade, sada će se Predsjednik Republike još strože držati zakona, što mu je i ustavna obveza”, navedeno je u priopćenju Ureda predsjednika