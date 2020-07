MILANOVIĆEV SURADNIK HVALI NJEGOVE PREDSJEDNIČKE ODLUKE, ALI I DODAJE: ‘Milanović nije razvijao SDP, radio je jednu drugu stvar’

Dugogodišnji suradnik Zorana Milanovića, Ivan Račan nahvalio je njegove predsjedničke odluke, ali ga je i iskritizirao zbog stanja u SDP-u koje je dovelo do najgoreg rezultata ikad na parlamentarnim izborima

Član izbornog stožera Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima, Ivan Račan jedan je od rijetkih koji blagonaklono gleda na njegovu odluku da se ne pojavi na konstituirajućoj sjednici Sabora, čime bi postao prvi predsjednik u modernoj hrvatskoj političkoj povijesti koji to nije učinio.

“Na to gledam kao na odluku predsjednika koji ima karakter, koji je odlučio ne sudjelovati u protokolu, jer to i jest samo protokol. U tome mogu vidjeti poruku izvršnoj vlasti, vladi i tom Saboru; izvolite mijenjati zakon, izvolite mijenjati politički sustav, izvolite mijenjati izborni zakon, dajte da dobijemo u ovoj zemlji Sabor koji će građani poštovati”, komentirao je Milanovićevu odluku Račan na N1 televiziji i dodao da “u tome ne vidi nikakav problem”.

JOŠ JEDAN MILANOVIĆEV POTEZ KOJI ĆE IZAZVATI POLEMIKE: Po prvi puta u povijesti, Predsjednik ne dolazi na konstituiranje Sabora

ANALITIČARI DOČEKALI NA NOŽ MILANOVIĆEVU ODLUKU: ‘Vrlo je dosljedan u obezvređivanju institucije predsjednika’

Tuđmanova ostavština

Rekao je da je ta tradicija počela “stihijski, ne pretjerano planirano za vrijeme predsjednika Tuđmana. Poslije su svi predsjednici to ponavljali.” Izrazio je razumijevanje i za Milanovićevo odbijanje poručivanja javnosti da će glasovati na parlamentarnim izborima, čime je, tvrdi Račan, htio pokazati da ne želi utjecati ni na koji način na odluku birača. No, nije sasvim zadovoljan načinom na koji je to predsjednik izveo.

“Što se tiče izlaska na izbore, praktičnije bi bilo izići na izbore, slikati se i šutjeti kao i svi ostali. Ja bih na njegovom mjestu napravio kao i svi ostali (glasao pred medijima)… Ali ovo je bila njegova odluka, predsjednika s karakterom”, rekao je Račan.

BIVŠI PREDSJEDNIK STAO NA MILANOVIĆEVU STRANU: ‘On je zadovoljio sve što se Ustavom traži. Očito ga ne zanima da bude viđen’

OGLASIO SE MILANOVIĆ: ‘Veeelika pusa svim hejterima. Najveća pusa lažnim analitičarima’

Nesuvisle ideje

No, zato je salve kritika uputio prema SDP-u zbog samog stanja u stranci i najgoreg izbornog rezultata ikad. Iako je Predsjedništvo stranke već odlučilo kako će se unutarstranački izbori održati 26. rujna, već su se pojavili prijedlozi za njihovom odgodom.

“Ta je ideja neprovediva, nesuvisla. Tko bi vodio stranku više od godinu dana? Ekipa koja je dovela do najgoreg rezultata u više od 20 godina!?”, s gnušanjem se upitao Račan te dodao kako se “nada da će biti još kandidata” za predsjedničku poziciju, uz Peđu Grbina.

Njegovi stranački kolege, Biljana Borzan i Arsen Bauk predložili su da se SDP sa sustava “jedan član-jedan glas” vrati na delegatski sustav izbora. No, Račan ne vidi u tome problem te je u kritike stranci uključio i predsjednika Milanovića kojeg je do maloprije hvalio.

“Ta rasprava je u ovom trenutku promašena. Prvo trebaju novi izbori, novo vodstvo, pa tek tada glasanje… Ja ću prvi reći da su problemi koji su bili u novom sustavu, bili prisutni već ranije. Zato smatram povratak na delegatski sustav pogrešnim. Milanović stranku nije gradio, nije ju razvijao. Pokrivao je stranku svojim rejtingom. Problem je postojao, tinjao, mislim da je bio očit velikom broju ljudi”, ustvrdio je Račan i dodao da je greška Davora Bernardića bila u tome što se pretvarao da je sve u redu.

PEĐA GRBIN ZASAD JEDINI KANDIDAT ZA NOVOG ŠEFA SDP-A: ‘SDP je u problemima, Hrvatska nas sigurno neće čekati’

PALA ODLUKA, IZBORI U SDP-U 26. RUJNA: Nakratko se pojavio Bernardić i poslao poruku drugovima

‘Jedan HDZ je za Hrvatsku dovoljan’

“SDP je izgubio aktivizam. Na svim je razinama olako kandidirao ljude od malih općina do Sabora koji nisu ništa zastupali, političare opće prakse. Jedina prepoznatljiva kampanja SDP-a bila je ona Mirele Holy o lex kanabisu”, rekao je dalje i istaknuo da je upravo to učinila zeleno-lijeva koalicija “s ljudima koji prepoznatljivo nešto zastupaju”.

Na kraju je zaključio da se SDP mora mijenjati zbog HDZ-a: “Jedan HDZ je za Hrvatsku dovoljan. SDP mora biti alternativa HDZ-u, predvodnik u demokratskim iskoracima i predvodnim u liberalnim politikama.”

SDP-OV PRIJEDLOG ZA TRAVU LIBERALNIJI JE OD NIZOZEMSKOG: ‘Donio bi nam desetke milijardi eura, a protive mu se političari na kokainu’

MARAS IPAK NIJE DIREKTNO PODRŽAO TOMAŠEVIĆA U BORBI ZA ZAGREB: ‘SDP mora sebe reformirati kako bi imao svoje kandidate’