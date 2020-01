MILANOVIĆEV STOŽER POSTAO URED IZABRANOG PREDSJEDNIKA: ‘Nemamo još listu uzvanika za inauguraciju, ali ima vremena, stići ćemo…’

Šef Milanovićeva stožera Miljenić: ‘Imali smo sastanak stožera koji sada nastavlja raditi kao Ured izabranog predsjednika’

Izborni stožer Zorana Milanovića od utorak nastavlja s radom kao Ured izabranog predsjednika, izvijestio je Orsat Miljenić koji će, uz Nikolu Jelića, komunicirati s medijima i javnošću u ime Ureda.

“Imali smo sastanak stožera koji sada nastavlja raditi kao Ured izabranog predsjednika”, rekao je u izjavi novinarima Miljenić koji je u kampanji bio šef Milanovićeva stožera i nastavlja biti šefom Ureda izabranog predsjednika. Jelić je bio glasnogovornik Milanovićeve kampanje za izbor predsjednika, a sada će biti glasnogovornik Ureda.

ANALITIČAR SMATRA DA ZORAN MILANOVIĆ VEĆ IMA SVOJU PRVU METU: ‘On je radio na njegovoj demontaži još dok je bio premijer’

Ostaje na Iblerovom trgu

Ured je ostao u prostorima na Iblerovu trgu koje je tijekom kampanje koristio stožer Milanovićeve kampanje. Miljenić je rekao da će javnost o svim Milanovićevim aktivnostima biti na vrijeme obaviještena, a do trenutka polaganja prisege izaći će iz SDP-a čiji je trenutno član. Predsjednik države, prema Ustavu, ne može biti član ni jedne političke stranke.

Lista uzvanika na inauguraciji još nije dogovorena. “Još je rano za to, ali počeli smo razgovor i o tome. Pred nama je još mjesec i pol, sve ćemo stići na vrijeme… To ćemo raditi u suradnji s državnim protokolom”, rekao je Miljenić.

MILANOVIĆ: ‘Plenkoviću ću biti najbolji prijatelj, ali ne znam što mu znači tvrda kohabitacija’; Otkrio i što će s Kolindom i vraća li Tita

Imena još uvijek nisu poznata

O imenima ljudi koji će biti dio Milanovićevog tima na Pantovčaku u Uredu predsjednika, Miljenić također nije htio govoriti. “Naravno da se o svemu tome razgovara, a kad budu donesene odluke, dobit ćete obavijest. U ovom trenutku mi smo stožer koji nastavlja raditi u ovom tranzicijskom razdoblju”, rekao je.

Novinare je zanimalo ima li on osobno želju otići na Pantovčak, no Miljenić odgovara da je to “potpuno irelevantno”. “Odradili smo odličan posao u kampanji, ponosan sam što sam bio dio toga. Sigurno je da će dio ljudi koji bude imao volju prijeći gore, doći će i neki drugi ljudi. Nastojat će se dobiti najbolje ljude za najbolju poziciju, koliko je to moguće. To je proces i kad bude gotov znat ćete”, dodao je.

MILANOVIĆ KRITIZIRAO ERDOGANA U DEBATI, A SAD POLA SATA S NJIM ČAVRLJAO: ‘On nije demokratski lider. To radi štetu Hrvatima’