MILANOVIĆEV SIN JE HRVAČKI POTENCIJAL: ‘Borio se sa slomljenom rukom’; Kad ga je jedan trener vidio, uzviknuo je: ‘Ima karakter!’

Marko Milanović sin je predsjednika države, a opisuju ga kao skromnog, talentiranog i – karakternog momka

Prošlog vikenda Zagreb je bio domaćin jakog međunarodnog kadetskog turnira u hrvanju grčko-rimskim stilom. Sudjelovalo je 100 hrvača i 41 hrvačica iz 13 zemalja, a naši su reprezentativci ostvarili odlične rezultate i osvojili deset medalja. Među njima je bio i Marko Milanović, koji se u teškoj kategoriji okitio zlatom.

Ako vam je prezime poznato, radi se zaista o sinu predsjednika Zorana Milanovića. S četiri superiorna nastupa 192 centimetra visoki i 97 kilograma teški Marko nametnuo se izborniku Alenu Runcu da ga uvrsti u momčad na kadetskom Europskom prvenstvu koje će se sredinom lipnja održati u Bugarskoj, a potom i za Svjetsko prvenstvo u srpnju u Mađarskoj.

To su pravi i ozbiljni ispiti za seniorsku karijeru, a natjecanja će pokazati tko je spreman za to. Treneri govore da je Marko veliki potencijal po tjelesnim predispozicijama i radnoj etici. Govore to bez imalo “nepotizma”, jer se predsjednikovu sinu neće svidjeti izvlačenje iz anonimnosti u kojoj je dosad živio, piše Večernji. Nakon što se pisalo o kćeri bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja se bavi umjetničkim klizanjem, gotovo je teško očekivati da bi se Milanovićev sin, pogotovo u doba društvenih mreža, s odličnim rezultatima ostao u sjeni.

Skroman i karakteran

Braća Nikola (trener seniorske reprezentacije) i Božo (dvostruki olimpijac) Starčević htjeli su zaštititi Marka od publiciteta bilo koje vrste, no i oni su svjesni da je to nemoguće. Pričaju kako je mladi Marko kao dječak trenirao džudo, ali se, odgledavši nastup Bože Starčevića na Olimpijskim igrama, odlučio promijeniti sport. Nositelj katedre za hrvanje na Kineziološkom fakultetu, Mario Baić pomogao mu je izabrati klub, a izbor je pao na Metalac i njihovu “Tvornicu šampiona” na Velesajmu, gdje su treneri upravo braća Starčević.

“Dok je bio klinac, ja sam radio s Markom, a sada je njegov trener Mario Mihalj, a povremeno s njim radi i brat Božo, koji mi bez lakiranja govori da je mali stvarno potencijal. U svemu tome sviđa mi se stav njegova oca koji drži da je hrvanje ‘pravi proleterski sport u kojem nema novca ni interesa’ i da je takav sport uvijek dobro trenirati s odgojne strane”, ispričao je Nikola Starčević te otkrio jednu anegdotu koja opisuje Markovu upornost i srčanost.

“Vodio sam Marka na jednom natjecanju za mlađe dječake i, kada sam primijetio da mu je natečen zglob šake, pitao sam ga je li to nešto napuklo, a on mi reče da nije jer da može micati ruku. Nakon dva sata nazvala me njegova mama te mi kazala da su mu napuknule obje kosti podlaktice. Dakle, on je odradio borbu sa slomljenom rukom”, govori Nikola, a njegov brat Božo dodaje: “Dečko je sasvim na mjestu i ne želimo mu stvoriti pritisak. Prilično je skroman i dosta mu je neugodno kada se spominje da mu je tata predsjednik države. On baš voli teške treninge. Nakon što je slomio ruku dolazio je na treninge s gipsom. Kad su mu puknule tenisice, nije dao mami da mu kupi nove jer je on vidio da Rusi, koji su svjetska hrvačka velesila, treniraju u strganim tenisicama. On očito osjeća da su teške stvari ujedno prave. A pred njim je još jako puno teškog rada.”

Ima nešto u genima i politici

Kada je sve to čuo, trener savjetnik u seniorskoj reprezentaciji, Bjelorus Igor Petrenka je uskliknuo: “Eta harakterna!” (On je karakteran). Sudeći po tome, ali i po izbornom sloganu “Predsjednik s karakterom”, čini se da ima nešto i u genetici. Ali i u politici.

Naime, na nedavnom međunarodnom trening-kampu u Poreču dvostruki svjetski i trostruki europski prvak, Ukrajinac Žan Belenjuk slikao se s Markom i objavio sve na Instagramu, uz poruku svom predsjedniku Vitaliju Zelenskom da je to sin hrvatskog predsjednika i da on na hrvačkoj strunjači radi na međunarodnoj suradnji. Belenjuk je inače prvi tamnoputi član ukrajinskog Parlamenta, koji je to postao upravo na zahtjev ukrajinskog predsjednika.