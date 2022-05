Predsjednik Zoran Milanović pozorno prati sve što se događa na ekonomskom planu, tvrdi za N1 njegov savjetnik za ekonomiju Velibor Mačkić.

“Naravno, redovno ga brifiramo. Očekujemo inflaciju oko sedam posto i pozitivne stope rasta oko tri posto. Uspoređivali smo to s procjenama Vlade, centralne banke i Europske komisije. Procjene EK su dosta optimistične. Predsjednik je o svemu tome obaviješten i sve pozorno prati, uključujući i ulazak Hrvatske u monetarnu uniju”, rekao je Mačkić.

Vrh inflacije u drugom kvartalu

On očekuje da će vrh inflatornog vala zahvatiti Hrvatsku u drugom kvartalu ove godine, a da bi do kraja 2022. mogla usporiti i stabilizirati se, uz napomenu da bi taj scenarij mogli poremetiti neizvjesni faktori, poput razvoja rata u Ukrajini te potencijalni novi val epidemije koronavirusa na jesen.

“Imali smo situaciju da su sindikati uspjeli dogovoriti povećanje plaća, ali onda očekujemo da će i u nastavku godine ponovno sjesti za stol. Tu treba pažljivo ispregovarati kako ne bi potaknuti osidravanje inflacije. To je još jedan faktor koji je neizvjestan. Očekujemo da će oba partnera biti razumna”, poručio je Mačkić.

Istaknuo je da bi krajem godine stopa inflacije svakako trebala biti jednoznamenkaste, čak i da do lipnja prijeđu 10 posto. Naglasio je da inflaciju ne osjete jednako bogati i siromašni.

“U periodu od 20 godina, 10 posto najsiromašnijih ima za 10 postotnih poena veću inflaciju od 10 posto najbogatijih. To treba imati na umu kada se donose javne politike”, upozorio je Mačkić i dodao da Vlada stalno kasni s mjerama pomoći građanima.

Kako pomoći građanima?

“Ali čak je i dobra politika koja je kasno implementirana bolja od loše. Hoće li biti potrebno još mjera, vidjet ćemo. Vlada bi trebala biti spremna ako se situacija krene okretati suprotno od inflacije do sedam posto. Pritom bi mjere trebale biti manje horizontalne, više ciljane pa da više pomognemo potrebitijim dijelovima društva”, rekao je.

Smatra da su Vlada ima na raspolaganju još mogućnosti pomoći. “U prvom redu ne razmišljate o fiskalnoj stabilnosti. Ako je potrebno žrtvovati proračunski saldo da pomognete ljudima, onda to radite. To je i bila dominantna doktrina. Više je mogućnosti. Jedna je snižavanje poreznih davanja. Druga je fiksiranje cijena na tržištu maloprodaje ili veleprodaje. Zatim davanje posebnih mandata kompanijama u državnom vlasništvu pa sve do nekih vidova pomoći malom i srednjem poduzetništvu”, zaključio je predsjednikov savjetnik Mačkić.