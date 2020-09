MILANOVIĆEV SAVJETNIK I BIVŠI RAVNATELJ OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE: ‘Da je SOA unala za istragu, obavijestila bi Vladu’

‘Da je do SOA-e došla informacija o tome da je jedan voditelj strateški važne državne tvrtke involviran u jednu koruptivnu radnju, ta bi informacija morala pravovremeno doći do izvršitelja, do onoga tko odlučuje da bi se smanjila šteta’, kaže bivši ravnatelj SOA-1 Dragan Lozančić

“Vjerujem da bi SOA obavijestila Vladu o tome”, kazao je bivši ravnatelj Sigurnosno-obavještajne službe i sadašnji savjetnik predsjednika Republike Dragan Lozančić govoreći o istragama u “aferi JANAF” i praćenju bivšeg predsjendika Uprave JANAF-a Dragana Kovačevića.

“Ono što mogu reći je, da je informacija došla do SOA-e, o tome da je jedan voditelj strateški važne državne tvrtke involviran u jednu koruptivnu radnju, da bi ta informacija morala pravovremeno doći do izvršitelja, do onoga tko odlučuje da bi se smanjila šteta”, dodao je Loznačić u intervjuu televiziji N1.

‘Na neki način su u pravu i predsjednik i premijer’

U sporu oko tajnih izvida u spomenutoj aferi, Lozančić smatra da su “u pravu i predsjednik i premijer”. Također, kaže, vjeruje predsjednik Vlade i predsjednik Republike svakako mogu i moraju surađivati oko nacionalne sigurnosti, čak i kad se spore oko nečega, jer ih na to upućuje Ustav, ali i moralna i profesionalna obveza.

“Svaka operacija, svaki operativni rad, od početka do kraja, može se naći u trenutku kad se dođe do jednog podatka koji se treba reći ili jednom ministru ili premijeru ili predsjedniku. Ako iz te operacije proizlazi nešto što može utjecati na nacionalnu sigurnost, što može utjecati na sigurnost ili može ugrožavati štićenu osobu, onda ta informacija mora doći u prave ruke”, kazao je Lozančić.

Onaj tko vodi operaciju, kaže, mora štititi podatke, ali i odlučiti tko će dobiti neku informaciju ako za to postoje uvjeti.

‘Želim vjerovati da su DORH i policija pravodobno donijeli odluke’

Lozančić je za DORH ustvrdio da “jest samostalan, ali da ima profesionalnu i moralnu obavezu, ako procijeni da mora reći za neku informaciju nekome iz izvršne vlasti, da je onda i kaže”. “Želim vjerovati da su DORH i Policija donijeli odluke pravovremeno i u pravoj mjeri”, dodao je.

“Ako doznate da netko tko upravlja strateškim interesirma Republike Hrvatske, da je korumpiran ili da je pod utjecajima strane države, vi imate profesionalnu i zakonsku obavezu informirati one koji morati donijeti odluku o njemu. Ali, ne vjerujem da je u ovom slučaju SOA imala saznanje, jer očekivao bih da bi djelovala”, kazao je Lozančić na N1.

Dodao je kako nema razloga ne vjerovati premijeru Plenkoviću da nije znao za izvide u JANAF-u.

‘Ako je netko upao u mjeru, ne znači da je time ugrožen’

Za sigurnosne provjere prije imenovanja dužnosnika na neke funkcije, Lozančić je rekao da bi to “moglo biti korisno”, ali da tu sam premijer mora odrediti mjeru, jer angažman agenata košta, ali isto tako već i sama provjera nagnat će nekoga tko je svjestan svog položaja da zbog toga odustane od kandidature za to mjesto prije kojega će ga provjeravati. Za curenje informacija iz istraga rekao je da “to nije dobro za nikoga”. Na pitanje bi li trebalo izvijestiti visokog dužnosnika ako se druži s osobom pod tajnim izvidima i tako upadne u mjere, Lozančić je rekao da “tu treba biti pažljiv”:

“Ako je netko upao u mjeru, to ne znači da je samim time ugrožen. SOA po zakonu mora štititi štićene osobe. Ako procijenimo da je ugrožen komunikacijom s nekom osobom, onda ih moramo zaštititi. Ima više načina kako se to može napraviti. Ponekad se to može napraviti tako da se ta mjera ne ugrozi”, objasnio je Lozančić.

Nije promijenio stav o slučaju Mamića i bivše predsjednice

Na pitanje je li promijenio stav oko toga što, kao ravnatelj SOA-e, nije izvijestio tadašnju predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović o tome da je Zdravko Mamić, s kojim se ona družila, pod mjerama, odgovorio je niječno.

“Nisam promijenio stav. Ali ne želim komentirati konkretni slučaj. SOA ima nadzor i ako se sumnja da ravnatelj ili bilo koji djelatnik nije napravio nešto što nije bilo u skladu sa zakonom ili nije napravila nešto što se od nje očekivalo, može se staviti pod nadzor”, kazao je i objasnio da na kraju te procedure se “izvještava vlast ima li tu kaznene ili neke druge odgovornosti” u SOA-i.

Za sporni “Kovačevićev klub” u kojem su se okupljali ministri, suci i drugi istaknuti dužnosnici, Lozančić je rekao da je SOA “na neki način to trebala znati” te da on nije znao za taj klub.

“Nije stvar lokacije, nego toga tko se tamo okuplja”, kazao je.

Osvrćući se na tvrdnje nekih koji kažu da su svi, uključujuči i ministre koji su tamo dolazili, morali ostavljati mobitele na ulazu u “klub” u Slovenskoj 9, Lozančić je u razgovoru za N1 kazao: “Ministri bi trebali dobiti briefing kako zaštititi sebe, kako zaštititi komunikaciju i jedna od preporuka je da se ne odvajaju od svog mobitela, osim ako je riječ o službenoj komunikaciji u kojoj to moraju napraviti.”

