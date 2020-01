MILANOVIĆEV MINISTAR STRELOVITO NAPREDUJE U BANDIĆEVOJ STRANCI: Upravo je postao predsjednik Foruma branitelja Medveščak

Na Facebook stranici Bandićeve stranke objavljeno je da je za predsjednika Foruma branitelja u zagrebačkoj gradskoj četvrti Gornji grad-Medveščak izabran – Siniša Varga

Siniša Varga, bivši ministar zdravstva u Vladi Zorana Milanovića, dugogodišnji SDP-ovac i saborski zastupnik koji je mnoge iznenadio kada je u vrijeme Bandićevih kupovanja „žetončića“ u Saboru prešao iz SDP-a u Bandićevu stranku, ne odustaje od angažmana ni nakon sve negativnije percepcije Milana Bandića i njegove stranke.

Saborski klub Milana Bandića izgubio je proteklih mjeseci dva žetončića: u rujnu prošle godine je otišao manjinski zastupnik Robert Jankovics, a saborska zastupnica Ana Komparić Devčić (ex SDP) nakon pobjede Zorana Milanovića, inače obiteljskog prijatelja, ekspresno se isključila iz Kluba i ustvrdila da misli biti „nezavisna“.

Milanka Opačić, također ministrica u Milanovićevoj vladi još je uvijek postojano članica Kluba, redovno dolazi glasati kako je Bandić dogovorio s Plenkovićem, no, reklo bi se da – nastoji biti nevidljiva. Siniša Varga, međutim, odlučio se za ozbiljan i intenzivan angažman u Bandićevoj stranci. Sudjeluje na stranačkim skupovima, a jučer, 20. siječnja 2020. objavljeno je da je upravo on na izbornoj skupštini Foruma branitelja gradske četvrti Gornji Grad – Medveščak izabran za predsjednika.

Prema fotografijama na Facebook objavi Bandićeve stranke vidljivo je da je Siniša Varga održao i prigodan govor okupljenim branitelja te gradske četvrti, no, na žalost, nije zabilježen i sadržaj govora.

Angažman u Bandićevom forumu branitelja

Siniša Varga, poznati ministar, zdravstveni stručnjak svjetskog ranga, saborski zastupnik koji je iznenada „okrenuo kaput“ i prešao k političaru kojeg je godinama ranije smatrao ozbiljnim problemom hrvatske politike, iznenada je iz svoje biografije izvukao i svoj – braniteljski status.

Činjenica jest da je se u njegovoj biografiji nalazi i podatak da je od 1990. do 92. sudjelovao u radu mobilne kirurške ekipe u Glavnom sanitetskom stožeru Ministarstva zdravstva, no nisu poznati detalji o razmjerima njegovog braniteljskog angažmana. Neslužbeno saznajemo da je doista kao mlad liječnik sudjelovao u radu vojnog saniteta i na terenu, između ostalog i u Vukovaru. Pitali smo Sinišu Vargu da nam detaljnije objasni svoj braniteljski status i motive angažmana u Bandićevom forumu branitelja, no do zaključenja teksta nije nam stigao odgovor.

Nagađalo se da je upravo Siniša Varga u igri za preuzimanje bolnice Srebrnjak nakon što je započeo manevar za micanje Bore Nogala, dosadašnjeg ravnatelja bolnice, no, do sada taj scenarij nije potvrđen. Tako i dalje ostaje otvoreno nagađanje u političkim i zdravstvenim krugovima o pravim motivima prelaska Siniše Varge u Bandićevu stranku. On je otvoreno govorio o tome da odlazi iz SDP-a zbog načina na koji ga vodi Davor Bernardić, ali nikome nije jasno zašto je nakon Bernardića izabrao Bandića. Nitko, naime, ne vjeruje da je Vargu nadahnuo program Stranke rada i solidarnosti ili potezi političara Milana Bandića kojeg je otvoreno kritizirao u svojoj ranijoj političkoj karijeri.