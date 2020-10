MILANOVIĆ ODGOVORIO PLENKOVIĆU: ‘Aludirao je da sam na kokainu, a on je puno vremena proveo na kroasanima. Ponaša se kao herojski zec’

Predsjednik države je odgovorio na izjavu premijeru Andreju Plenkoviću koji ga je nazvao piromanom koji se pretvara u vatrogasca, pokušavajući objasniti da je relativizirao napad na Markovu trgu

Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu je bio u Iloku gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, povodom Dana grada. Dan ranije je poslao zahtjev premijeru Andreju Plenkoviću za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, zbog pojačane radikalizacije društva.

Premijer mu je prije nekoliko sati odgovorio kako neće sazvati sjednicu vijeća dok ne bude imao konkretne prijedloge za djelovanje koje mu treba dostaviti Koordinaciju za domovinsku sigurnost, a osvrnuo se i na ranije Milanovićevo relativiziranje napada na Markovu trgu.

“Što se tiče samoga predsjednika Republike, smatram da on, nakon što je relativizirao taj napad, to meni izgleda kao da se piroman nastoji prerušiti u vatrogasca. Ja tako čitam tu njegovu poruku i kad dođe vrijeme, onda ćemo temeljito raspraviti o tome što misli. Ja ću mu odgovoriti pismeno i kada takav sastanak bude kvalitetno pripremljen, s obzirom na institucije, odlučit ćemo kad će se on održati”, poručio je premijer.

PLENKOVIĆ ODGOVORIO MILANOVIĆU: ‘To pismo sam prvo vidio u medijima. Izgleda mi kao da se piroman nastoji prerušiti u vatrogasca’

U svom govoru je istaknuo važnost povlačenja novca iz Europske unije za razvoj krajnjeg istoka zemlje koji je bio opterećen ratom. Govorio je i o drugim projektima diljem zemlje, ali i o tome da u pojedinim krajevima Hrvatske, pa tako i oko Iloka, što zbog rata, a što zbog drugih faktora, ima više kuća nego ljudi. Na kraju je istaknuo kako se nada da do sljedećeg njihova susreta zaštitna maska, ili brnjica, kako ju je nazvao, neće postati obvezni odjevni predmet.

‘Plenković je aludirao da sam ovisnik o kokainu’

U izjavi za medije ponovno se osvrnuo na izjavu premijera da je on 2016. posijao sjeme mržnje. “Kako sam ja to 2016. posijao mržnju i agresiju? Ja želim znati to da se mogu ispričati.”

“On je puno vremena proveo na kroasanima u Bruxellesu i Parizu pa vjerojatno teže smišlja dosjetke, ali moramo se smijati. To znači da me drži odgovornim za taj napad. To su užasno teške optužbe. Mi se ne prepucavamo, ja nudim ograničena rješenja, a premijer se ponaša kao herojski zec koji je smislio da sazove tijelo Domovinske sigurnosti, koje je neko paratijelo. Mogao bih i ja sazvati šefove SOA-e i generale i pridonositi većem kaosu u Hrvatskoj, ali to neću raditi. Mislim da premijer puno glumata. On spominje sanitarni kordon. Saborski zastupnici nisu goveda, nisu izvori zaraze. Miroslav Škoro može biti ovakav i onakav, ali nije terorist. Ne možemo takav rječnik koristiti”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na ranije Plenkovićeve “epitete”, točnije na izjavu o tome da je Milanović 54-godišnji šmrkavac.

“Premijer je, kazavši da sam 54-godišnji šmrkavac, aludirao da sam ja ovisnik o kokainu. To je inspiracija iz septičke jame interneta. Ja imam problema s dišnim putevima, imam alergije, ali spominjati takvo što može samo jedan low-life. Ja za kokain nemam ni novaca”, rekao je Milanović.

MILANOVIĆ PISAO PLENKOVIĆU: Traži sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost; ‘Postoje teme oko kojih se naši stavovi razlikuju, ali…’

“Kada kaže da sam piroman, to znači da sam nahuškao ovog napadača. Vi znate da ja nisam relativizirao. On je pobjegao u Bruxelles”, poručio je predsjednik.

‘Ravnatelja SOA-e se ne može voditi kao tele’

Kratko se osvrnuo i na premijerovu odbijenicu na zahtjev za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. “Premijer je rekao da se zemlja radikalizira i zato sam predložio sjednicu VNS. OK, on to ne želi, on je odbio Hrvatsku, ne mene”, kazao je i dodao zbog čega je poslao zahtjev: “Zato jer je premijer rekao da se zemlja radikalizira, a ja sam ga podržao i čekao. Ja sam ga nazvao prvi dan, nisam htio dolijevati ulje na vatru, a on nije htio sazvati sjednicu, da bi drugi dan rekao kako je Hrvatska napadnuta od strane jednoroga i guštera. To mora biti zajednički, kao što se ni ravnatelja SOA-e ne može voditi kao tele po konferencijama, jer to se zove zloporaba položaja i ovlasti. Ne može ništa bitno u Hrvatskoj u ovoj borbi protiv terora proći bez zajedničkog dogovora. Moramo zajedno biti u ovome, ne možeš mi raditi iza leđa.”

Potom se osvrnuo i na curenje informacija sa sastanka Vlade i DORH-a. “Odakle novinarima da se premijer sastao s predstavnicima DORH-a? Od mene. Ne možeš mi raditi iza leđa! Nema prepucavanja. Ja ponudim suradnju, premijer se pravi lud i sutra me optuži…Kako biste vi reagirali? Ja nudim suradnju, ti se praviš grbav, zbrišeš u Bruxelles i od tamo ideš rigati vatru. Pa ja mogu pitati samo na što si mislio da sijem mržnju 2016?”, kazao je.

‘Plenkoviću, ako možeš – leti’

Milanović ne misli da mora objašnjavati svrhu svojih putovanja te se poziva na protokol za štićene osobe, o čemu, podsjeća, ne odlučuje on.

“Bila je dilema doći jutros helikopterom ili ne. Ali razlika je samo sat vremena, pa nema smisla. On se pohvalio da se četiri puta vozio helikopterom, ali možda ga je strah i to mu opravdavam, to je neugodno. Ali, tko mu brani da se vozi helikopterom, već se vozika. I koji puta me to pitate za miloga Boga. Taj helikopter je u nekom programu. Mene voze. Ja ne mogu biti u sukobu interesa. Nije ni Plenković bio u sukobu interesa kad je išao u Helsinki. On je išao tamo na maturalac”, komentirao je predsjednik svoj put na Mljet i Plenkovićev komentar na njegov put.

“Plenkoviću, ako možeš – leti, to je dobro za strah i za živce”, dodao je, komentiravši kako ga je netko prijavio za odlazak helikopterom na sprovod supruge Josipa Manolića.

Obratio se i ‘mađarskom potrčku’

Ministra Tomislava Ćorića je nazvao mađarskim potrčkom. Dodao je i da mu je Ćorić, dok je bio premijer, slao svoj životopis, a da je onda, kad mu to nije prošlo, otišao u HDZ. “Za Plenkovića sam Milanović, a za Ćorića sam gospodin predsjednik hrvatske države. Baš me zanima u kojoj je on koloni bio i u kojem šatoru. I kojoj koloni stvarno pripada”, rekao je Milanović.

Više uskoro…