MILANOVIĆEV BIVŠI MINISTAR O KONTROVERZNOJ ŽENI NA PANTOVČAKU: ‘Neka se sama izjasni. Ako će ga tako savjetovati, neka joj se zahvali…’

‘Bilo bi dobro da savjetnica sama razjasni, da vidimo ima li ona jasne stavove o tom segmentu ljudskih prava, a ako ima neka se toga drži, neka tako savjetuje predsjednika, a ako ga bude savjetovala drugačije od onoga kako je on u kampanji govorio, neka joj se zahvali’, kazao je Bauk

Odluka novog predsjednika Republike Zorana Milanovića da za svoju savjetnicu za odgoj i obrazovanje imenuje Jadranku Žarković, digla je mnogo prašine zbog njezine navodne bliskosti nekim konzervativnim udrugama i navodno homofobnih stavova. Na tu odluku osvrnuo se i predsjednik saborskog Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk gostujući na N1 televiziji.

“Ja bih se vrlo začudio da bi Milanović izabrao nekoga tko ima homofobne stavove. Bilo bi dobro da to sama savjetnica razjasni, da vidimo ima li ona jasne stavove o tom segmentu ljudskih prava, a ako ima neka se toga drži, neka tako savjetuje predsjednika, a ako ga bude savjetovala drugačije od onoga kako je on u kampanji govorio, neka joj se zahvali”, smatra Bauk.

TKO SU LJUDI KOJIMA SE OKRUŽIO MILANOVIĆ? Dva su imena kontroverzna, za jedno od njih mu prigovaraju i unutar SDP-a

MILANOVIĆ IMENOVAO SVOJE SAVJETNIKE, VRAĆA SE LOZANČIĆ! Ovo su imena 11 ljudi kojima će se predsjednik okružiti

‘Ako je prijepor ozbiljan, idemo na izbore’

Današnju situaciju u Saboru, gdje je odgođeno glasanje o Zakonu o popisu stanovništva zbog neprihvaćanja amandmana Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Bauk je nazvao “greškom u koracima” predsjednika Sabora ili predsjndika HDZ-ovog Kluba zastupnika.

“Predsjednik Kluba HDZ-a je dopustio da svjedočimo nečemu što bi se moglo slobodno reći raspadu parlamentarne većine. Zakon očito nije bio toliko ključan kada ga se nije izglasalo. No, osim Zakon o popisu stanovništva, ni Zakon o proglašenju Grada Vukovara mjestom posebnog pijeteta također nije bio na rasporedu za glasanje. Ako se radi o ozbiljnom prijeporu zastupnika HDZ-a i kluba zastupnika nacionalne manjine, onda idemo na izbore. Ovo je bilo obostrano pokazivanje mišića, jer je HDZ odbio amandmane koje je predložio klub zastupnika nacionalnih manjina”, rekao je Bauk na N1.

Smatra kako imamo krizu u vladajućoj većini. “Većina postoji, ali je trenutno nefunkcionalna jer se ne mogu donositi zakoni”, kazao je.

MINISTRICA DIVJAK O JADRANKI ŽARKOVIĆ: Milanovićevu savjetnicu za obrazovanje ne bih komentirala, nemam nešto dobro za reći

‘Mene ne zovu u masone, tamo je velika članarina’

Upitan o tome ima li među političarima mnogi članova masonskih loža, Bauk se najprije našalio na svoj račun, odnosno na glasine da je vrlo škrt.

“Tamo je valjda velika članarina pa znaju da ja nikad ne bih ušao. Ja sam u SDP-u trideset godina i nikad nisam čuo da to netko spominje”, kazao je dodavši da je on jedino član jedne udruge koja se bavi organizacijom malonogometnih turnira te da je prijavio to članstvo.

Napomneuo je da se postupak imenovanja novog glavnog državnog odvjetnika još ne može ni pokrenuti jer Dražen Jelenić nije razriješen dužnosti.

“Dosadašnja tri glavna odvjetnika bila su iz sustava. To je nešto o čemu svatko od nas ima mišljenje, ali nismo razgovaralo o kriterijima koje smo mi postavili za državnog odvjetnika”, istaknuo je Bauk.

MASONI SU SVUGDJE TAJNO DRUŠTVO – OSIM U HRVATSKOJ: ‘Ovaj slučaj je pokazao da moć nije u formalnim strukturama nego u ložama’