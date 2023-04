Na Veliku subotu Keglevićeva straža ispaljeno je 500 hitaca iz kubura u povodu 500. rođendana Kostelske uskrsne pištole. Na 500. obljetnicu manifestacije došao je i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je tom prigodom stao i pred novinare. Prokomentirao je informaciju da bi premijer Andrej Plenković mogao postati glavni tajnik NATO-a.

"Ma dajte. Idemo biti ozbiljni. Ništa od toga nikad. Plenković vam neće odgovoriti ako ga pitate da neće ići. Uvijek drži sve opcije otvorene, puni si rezime. Kao nekakva slobodna 'lenserica' ili manekenka koja stalno gleda neku opciju pa ima mapu sa sobom i na vrh stavlja nešto što joj pogoduje. On je u odlasku neko vrijeme. Puni si rezime. Kad se bude odlučivalo u raspodjeli torte on hoće biti šlag. Čovjek se pokušava negdje prepartkirati. Datum izbore ne smije biti talac i prilagođen privatnim interesima, To je Plenkovićeva mantra kad je išao rušiti Kraramrka. Ako ode za glavnog tajnika super, bit će netko iz Hrvatske. Oni koji bi ga izabrali ne znaju da je on patološki nelojalna osoba. Ovo je proces preparkiravanja Andreja Plenkovića. Sto posto…", poručio je među ostalim Milanović.

“Tako častohlepnu osobu to ne zadovaljava, ne vidim ga na takvom mjestu. Tamo moraš vezati konja gdje ti gazda kaže, a Plenkovićeva cijela karijera je zabij nož u potkoljenicu onom tko ti je pomogao. Ali, podržavam, svim srcem, ili barem jednom pretklijetkom”, zaključuje Milanović.