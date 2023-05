Predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se danas novinarima u Puli, pri čemu je komentirao događaje u Srbiji i masovna ubojstva. "Ako je puška na zidu u nekom činu, obično u trećem će opaliti. To je grozno, oružju je mjesto u rukama i pod nadzorom kvalificiranih ljudi, to je policija, vojska i ja ih doma ne bi dao nikom", naglasio je Milanović.

"To je i moje obiteljsko iskustvo, ljudi su se vraćali iz ratova i oružje bacali. Uvijek je opasnost da dijete uzme, a Srbija je država u kojoj ima jako puno oružja među ljudima i to je problem. Mislim da sam rekao, po Americi su se ubijali mahnito još prije izuma telefona, tako da govoriti da je ovo sada internet, pa neće internet učiniti ljude ubojicama.

Ovo u Srbiji mi izgleda kao da su doma imali, na neki način uzore, sigurno ih nisu poticali da ubijaju ljude, ali djeca moraju biti što dalje od oružja", kaže Milanović, navodeći Australiju kao dobar primjer nulte tolerancije na oružje. "Nekad je bilo normalno da se muška djeca potuku, dapače bilo je očekivano, i to ne na planini, nego u centru Zagreba. Danas to nije tako, ako se to dogodi u školi, onda se pišu protokoli dolaze pedagozi i psiholozi."

Milanović je komentirao i Vučićev poziv na uvođenje smrtne kazne. "Smrtnu kaznu? Za koga? Tko je tražio smrtnu kaznu? Ajmo na ozbiljne teme. Smrtna kazna je katastrofa. Ja sam protiv. Ljudi se nažalost životinjski na to aklimitiziraju nekakvim primarnim instiktima. Zato ih ne treba ohrabrivati smrtnom kaznom, time se ništa ne postiže. Čak ni Rusija to nema. Doživotni zatvor je drugo."

Kvar na avionu

Na pitanje novinara vezano za otkazivanje putovanja u London na krunidbu kralja Charlesa III., Milanović je objasnio da se to dogodilo zbog kvara na avionu.

"Crko maršal, pokvario se avion, to se često događa, a ne mogu blokirati cijeli tjedan i planirat s obzirom da je to trebao biti jedan protokolarni revijalni posjet u kojem sjediš pet sati na jednom mjestu, onda bih vjerojatno trebao otkazati i ovo… Razočaran? Ne. Želim kralju dug život i da bar vlada kao majka. Što znači još 70 godina, bez zezanja, ali neka bar doživi majčinu dob", poručio je Milanović.

Otkrio je da nije bio upućen u odlazak hrvatskih vojnih helikoptera u Ukrajinu, jer kaže da on o tome ne odlučuje.

"Vlada može prodati Banske dvore, zajedno sa setovima za kavu, može prodat kompletnu Hrvatsku vojnu opremu, ali ja o tome ne odlučujem. To čak smatram prihvatljivim. Donesena je odluka da se isporuče Ukrajini i to je u redu", rekao je Milanović.