Predsjednik Zoran Milanović u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba, u Staroj gradskoj vijećnici sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradske skupštine.

U trenutku dok je Milanović započeo svoj govor na svečanoj sjednici u Gradskoj skupštini, jedan mu je muškarac upao u riječ te glasno povikao 'Slava Ukrajini, hvala Hrvatskoj'. Iako se činilo da ga nije previše uznemirilo, već je nakon 'dobro, okej' samo nastavio svoj govor, Milanović je oštro istupio.

"Mučim se kao Isus da stavimo pokliče poput ZDS-a sa strane. Ako nisi shvatio, ne mogu te preodgajati. No između Za dom spremni i Slava Ukrajini nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili tisuće Židova, Poljaka… To ne želim slušati u Hrvatskoj. To što su se neki lideri navukli na to, ne zanima me. Neka izmisle drugačiji pozdrav. Neka maknu i Rusiju i Ukrajinu. Kijev je daleko, Moskva još dalje", rekao je, prenosi 24sata.

'Neka Plenković kazni sve koji nisu izvjesili zastavu'

Oštro je odgovorio i premijeru Andreju Plenkoviću koji je opleo po predsjedniku te rekao kako je "sramotno" što ne poštuje obilježavanje Dana državnosti.

"Neka dođe u centar grada i kazni sve koji nisu izvjesili zastavu", rekao je.

Na pitanje kako mu je kao alergičaru, jer se trava u Zagrebu ne kosi, rekao je da bi trebalo češće kositi.

"Možda se kosi malo manje, trebalo bi češće. Ljudi pate zbog ambrozije. Ja imam respiratorne alergije. Postoji sankcija za nekošenje ambrozije, ali ona još nije došla", rekao je.

Prokomentirao je i Dan Hrvatske vojske koji je obilježen 28. svibnja na zagrebačkom Jarunu.

"Dovoljno je što iznosimo oružje pred obitelji, a s druge strane djeca gledaju oružje… Oružje i vojska trebaju biti tamo gdje im je mjesto", dodao je.