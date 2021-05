MILANOVIĆ ŽESTOKO UZVRATIO PLENKOVIĆU: ‘Komunistički gojenac opet laže’; Predsjednik otkrio tko mu je meta

On stvarno misli da je cijela Hrvatska na razini kritičkog uma Predsjedništva HDZ-a, napisao je Milanović

Predsjednik Republike Zoran Milanović na Facebooku se opet osvrnuo na izjave premijera Andreja Plenkovića.

“Komunistički gojenac opet laže. ‘Meta’ mi nisu članovi HDZ-a, a kamoli birači, moji sugrađani, već dio licemjerne i pokvarene hadezeove vrhuške i klijentele. Plenković kaže da sam ja ‘i njegov predsjednik’. Taj je isti Plenković, tupi ponavljač komitetskih frazetina, na samu večer moje izborne pobjede, ničim izazvan ‘svom predsjedniku’ anemično priprijetio ‘tvrdom kohabitacijom’. On stvarno misli da je cijela Hrvatska na razini kritičkog uma Predsjedništva HDZ-a”, napisao je Milanović.

Plenković: On je prevarant i prodavač boze

Plenković je ranije danas komentirao Milanovićeve izjave.

“Prodavač boze i prevarant se razotkrio. “Predsjednik RH je predsjednik sviju, pa i članova HDZ-a, pa i moj, bez obzira za koga sam glasao. Predsjednik ne smije imati anti-HDZ agendu. Ovo je nezabilježeno”, kazao je Plenković i dodao:

“Ovo što on radi nije normalno. On gura, forsira, sili da Đurđević postane predsjednica. No go. On je prevarant i prodavač boze. Nije normalno da predsjednik svih građana ima agendu protiv vladajuće stranke.”

Dodao je da Milanović “popravlja poraz SDP-a na parlamentarnim izborima”.

“Ne možeš biti predsjednik suda ako ne poštuješ pravni poredak”, dodao je. Dodao je da je Đurđević pristala biti dio nezakonite procedure.

Jandroković Milanovića nazvao klaunom

Ubrzo se polemici priključio i Gordan Jandroković.

“Ovo što govori taj klaun Milanović, to mi je zadnja rupa na svirali. Vrijeme je da postavimo pitanje što taj predsjednik radi. On se klatara po Hrvatskoj svaki dan. Lupeta čitav niz nekih besmislenih teza, uvreda na račun drugih ljudi. Prokazuje se kao netko tko želi izabrati sutkinju Vrhovnog suda kako bi osudila HDZ”, kazao je Jandroković danas u Šibeniku. Jandroković je potom usporedio Milanovića sa zločestim klaunom iz horor filmova, ali i strvinarom koji jede ostatke hrane.

