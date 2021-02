MILANOVIĆ ŽESTOKO ‘UDARIO’ PO HGK: ‘Politička jazbina, tamo se uhljebljuju prijatelji i kolege iz stranke’

Upitan u vezi ukidanja obnavezne članarine u HGK, Milanović je rekao da je to nešto što njegova vlada nije stigla provesti

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je sudjelovao na dodjeli književne nagrade Friz za najbolju knjigu fikcijske proze za 2019./2020. u organizaciji tjenika Express. Ispred zgrade HNK Milanović je u 17:45 stao pred novinare.

Na početku je komentirao činjenicu da su se ministri po drugi put cijepili rekavši da mu je žao što nema cjepiva. Istaknuo je da je to problem nabave i dogovora s farmaceutskim tvrtkama. ”

Meni je to i privatno pomalo mučno jer i meni neki bliski ljudi koji su stari nisu cijepljeni”, prenosi RTL izjavu Zorana Milanovića.

‘HGK je politička jazbina i odmah treba ukinuti članarinu’

Predsjednik se osvrnuo i na jučerašnji prosvjed poduzetnika i ugostitelja na glavnom zagrebačkom trgu koji su organizirali nezadovoljni ugostitelji.

“Mjere se ne odnose prema svima jednako , ali ne vidim u tome pakleni plan Stožera, već nekonzistentnost i nejasnoću. Trebalo bi ih malo dalje razraditi (…) Ljudi kada se odriču, onda traže konzistentnost. One moraju imati jasno pravnu i logičnu uporenost. Mjere je trebalo dovesti dvotrećinskom većinom jer se radi o izvanrednom stanju”, kazao je Milanović. Upitan u vezi ukidanja obnavezne članarine u HGK, rekao je da je to nešto što njegova vlada nije stigla provesti.

“To je jedna politička jazbina i treba se ukinuti članarina i to odmah. To nije esencijalna institucija, bila je korisna, postala je beskorisna, tu su politički obračuni na svakoj razini. Sjećam se 2012. kad je otišao Vidošević, to je politički obračun, nisam mogao vjerovati. Ovo nije porez, ovo je naknada. Ja sam plaćao, nisam dobio ništa. Tu se uhljebljuju prijatelji, kolege po stranačkoj liniji. To ne treba uspoređivati sa Sveučilišnom knjižnicom”, ustvrdio je predsjednik.

Osvrnuo se na Podravku

Upitan da prokomentira izbor Martine Dalić na mjesto šefice Uprave Podravke nakon smrti bivšeg predsjednika Marina Pucara, Milanović je rekao da se Dalić nikada nije bavila ovakvim poslom. No, bivšu ministricu nije htio dalje komentirati, ali je zato prokomentirao Podravku.

“U toj korporaciji s godišnjim prometom od 4 i pol milijarde kuna. Tu je puno dionica mirovinskih štediša. Time upravljaju društva i mirovinski fondovi. Ona su privatna i javna. Ako su se oni tako dogovorili s vladom koja ima 25 plus jedan posto, u redu”, prenosi RTL izjavu predsjednika Milanovića.