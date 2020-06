MILANOVIĆ ŽESTOKO PO RIMAC: ‘A za mene je govorila da nisam Hrvat…’; Pukle mjere praćenja? ‘Kao da se počelo pomaljati ime jedne važnije osobe’

‘Platili smo onaj spomenik u Kninu, moja Vlada, a onda je ona dovela one bukače u Knin, a sad je u istražnom zatvoru’

Predsjednik Zoran Milanović danas je prilikom posjeta tvrtki HS Produkt komentirao aferu s vjetroelektranama te uhićenje Josipe Rimac, HDZ-ove državne tajnice.

“Uhićena je osoba koja je za mene govorila da nisam Hrvat, da ne razumijem svoj narod, da ga ne volim. Platili smo onaj spomenik u Kninu, moja Vlada, a onda je ona dovela one bukače u Knin, a sad je u istražnom zatvoru. Nevjerojatno mi je da se netko tko je državni tajnik ponaša kao da radi za neku američku investicijsku kuću”, prenosi RTL Milanovićevo komentiranje Josipe Rimac.

ĆORIĆ JE OSOBNO DEBLOKIRAO PROJEKT NA KOJEM SU PLJAČKALI RIMAC I HDZ-OVCI: Sada ne želi otkriti je li došlo do jednog sumnjivog sastanka

‘Ministar Ćorić laže’

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić kazao je da je cijene za otkup energije iz obnovljivih izvora donijela Vlada Zorana Milanovića. Dok ministar odgovornost prebacuje na Milanovićevu Vladu, predsjednik tvrdi da to nije istina.

“Laže. To nije istina. Na kraju moje Vlade je ministar Vrdoljak donio nekakvu odluku, onda dolazi privremena Vlada i sada ova koja je imala četiri godine da to sreže. 90 posto stvari nisam znao – to je firma (C.E.R.P. op.a.) kojoj se pogodovalo cijelo vrijeme, imala je status posebnog dobavljača, no to je jednom moralo prestati. Je li ministar Ćorić nešto više rekao? Je li rekao da je ministar Dobrović zaustavio taj projekt i da je onda došao aktualni ministar koji je to rješenje poništio. To je nevjerojatno koliko je to razgranata, suluda priča jednog kruga ljudi”, kazao je Milanović.

Milanović je dodao da je očito da su mjere praćenja pukle, “kao da se počelo pomaljati ime jedne važnije osobe pa se onda sve podijelilo novinarima”.

JE LI PLENKOVIĆ ZNAO DA JE ĆORIĆ POTPISAO DOKUMENT VJETROELEKTRANA? Ministar tvrdi: ‘Premijer ne mora znati sve što se potpisuje’