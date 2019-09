MILANOVIĆ ŽESTOKO PO PREDSJEDNICI: ‘Nema karaktera, nema identiteta i sramoti nas! Nazvao bih to cirkusom, kad ne bih imao respekta za cirkus’

Uvjerava da kao predsjednik neće biti tako ‘hladan i grub’ kao što je bio kao premijer

U intervjuu za N1, Zoran Milanović iskoristio je priliku i bocnuo aktualnu predsjednicu. “Svjestan sam svojih ograničenja. Nemam glas, sklon sam poštedjeti ljude svojih eskapada“, rekao je Milanović.

No u ozbiljnijem tonu, osvrnuo se i na podršku niza stranaka. Obzirom na to da Kolindu Grabar Kitarović ne podržava ni jedna stranka vladajuće koalicije osim HDZ-a, a i neki članovi njene bivše stranke nisu baš glasni u toj podršci, i taj njegov komentar mogao bi se promatrati u svjetlu jasne poruke aktualnoj predsjednici.

“Najvažnija mi je potpora građana i naroda, da to populistički kažem, ali stranke su važne, jer nitko ne želi biti sam, usamljen i to su stranke koje zagovaraju i provode politiku koja je meni vrlo bliska. S njom se mogu u najvećoj mjeri identificirati, a i oni sa mnom”, rekao je Milanović.

Pojasnio je i zašto želi biti predsjednik.

‘HDZ ima monopol vlasti, paravlasti, duboke države’

“Želim biti, tu nisam da to rutinski odradim. Gledao sam, promatrao, shvatio da nitko od ljudi koje bih možda i ja podržao kao kandidate nije išao dovoljno rezolutno i odrješito. Ako je vaše mišljenje da je u Hrvatskoj normalno, da sve to skupa fercera, onda se može nastaviti na način kako se događalo zadnjih 5 godina. U Hrvatskoj je najveći problem što HDZ ima monopol vlasti, paravlasti, duboke države i to je za Hrvatsku jako štetno i to vidim kao svoj poziv da to promijenim”, rekao je Milanović i nastavio kritizirati predsjednicu bez rukavica:

‘Ovo je jedna loša reality komedija i to treba dokinuti’

“Predsjednik je dioničar jedne vrlo neopipljive, eluzivne kategorije, imaš autoritet i ugled ili ga nemaš. Ovo je za mene degradacija uloge, nazvao bih to cirkusom, kad ne bih imao respekta za cirkus. Ovo je jedna loša reality komedija i to treba dokinuti. Kad god je HDZ držao sve poluge u državi, Hrvatskoj nije bilo dobro. Imamo predsjednicu bez karaktera, predsjednicu bez identiteta, predsjednicu koja nas sramoti”, rekao je Milanović za N1.

Priznao je kako kao premijer bio i “i hladan i grub“, ali kao predsjednik, uvjerava, biti će drugačiji: “Dužnost predsjednika je drukčija, teret je manji. Ne moraš igrati na prvu loptu. Ja sam znao biti hladan i grub, ali sam bio ne bečka, nego konfucijanska škola u odnosu na sadašnjeg premijera”, smatra.