MILANOVIĆ NAPAO USTAVNI SUD: ‘To je kumska radna zadruga, kao DDR’; Komentirao i Mamićeve optužbe: ‘Gledamo to kao na Netflixu…’

“Imaju problem na neki način sa mnom jer sam osobno sudjelovao u pisanju tih dijelova Ustava”, kaže Milanović

Predsjednik Zoran Milanović tijekom svog današnjeg posjeta Cresu dao je izjavu kojom je još jednom komentirao proceduru oko izbora predsjednika Vrhovnog suda:

“Ustavni sud je političko tijelo. Šeksov kum se javio u Dnevniku HRT-a objaviti sretnu vijest. To se ne radi. Ako se zaista misle tako ponašati, to je kao DDR. Taj sud je političko tijelo. To smo vidjeli i to je bilo predvidivo. I mene je iznenadila ta manična reakcija kojom se guralo pod tepih. Ustavni sud nije sud jer je sastavljen uglavnom od političara i to većim dijelom isluženih HDZ-ovaca. To je sada kumska radna zadruga. Ima malo autoiluzije u njihovim izjavama. Ta opsjednust javnim pozivima koji to nisu, kao i javnih natječaja. Ustavni suci su birani također u jednoj vrsti jedne iluzorne operacije”, rekao je Milanović.

Naglasio je kako je Jadroković, uz podršku nekih ljudi, odlučio da je to što je napravio ispravno.

MILANOVIĆ PISAO SABORSKIM ZASTUPNICIMA: ‘Jandroković sprečava Sabor u obavljanju njegove Ustavom određene zadaće’

“To je vrlo opasan presedan, ne dao Bog da se ponovi. To je uvođenje diktature jedne stranke u parlamentu. Ta stranka se zove HDZ”, kaže predsjednik koji dodaje i da ta stranka s njim ima problem:

‘Zlata Đurđević je moja kandidatkinja’

“Imaju problem na neki način sa mnom jer sam osobno sudjelovao u pisanju tih dijelova Ustava. Onaj koji ima više ruku, privremeno ima iluziju nekog dobitka. Morat će se očitovati o kandidatu, ne zato što je to moja želja, već zato što je to ustavna obveza.”

MILANOVIĆ KOMENTIRAO ODLUKU USTAVNOG SUDA: ‘Namještanje natječaja je kazneno djelo. Za sve, pa i za kumove’

Predsjednik ponavlja da je Zlata Đurđević njegova kandidatkinja:

“Ona će to biti neovisno o tome raspisivali oni neki javni poziv. Gdje ćeš transparentnije nego da ja kažem tko je ta osoba.”

Osvrnuo se i na Ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu za kojeg je rekao da “predaje pravo u Šibeniku komunalnim radnicima i dodao:

“Došao je njuškati na Pantovčak da vidi što će predsjednik napraviti po pitanju Vrhovnog suda.”

‘To gledamo kao na Netflixu…’

Predsjednik je odgovorio i na novinarsko pitanje o Mamićevim optužbama:

“Sad se vidi što se tu događalo. Netko za to treba odgovarati jer to ulazi u domenu krivičnih djela protiv pravosuđa. To bingamo, gledamo kao na Netflixu dok nam oči ne ispadnu.Ovo je HDZ-ovo sudstvo, ali što je tu radio Sessa? Gdje je on bio? A bio je i predsjednik Općinskog suda”, kaže.