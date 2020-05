MILANOVIĆ ŽESTOKO NAPAO PLENKOVIĆA: ‘Neka prestane zapomagati’; Spominjao njegovu majku, svog oca, šator, polusvijet i Tuđmana

Milanović kaže da će odluka o parlamentarnim izborima imati utjecaja na epidemiologiju i stanje javnog zdravstva: ‘Očito je želja da se na izbore ide što prije, ja tome neću i ne mogu stati na put’

U obraćanju javnosti danas je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović komentirao nagađanja o raspisivanju parlamentarnih izbora, pri čemu je izjavio kako premijer Andrej Plenković ima mogućnost taktiziranja. “Izbori će očito biti jako brzo, neću se uključivati u kampanju kroz to. Premijer nije sa mnom komunicirao o datumima izbora, tako to funkcionira u demokraciji”, rekao je predsjednik Zoran Milanović o izborima, javlja N1.

“Odluka o izborima nije kao svaka druga u proteklih 20 godina, imat će utjecaja na zdravstvo, epidemiologiju, držim palčeve da sve završi dobro ako se raspišu izbori. Očito postoji želja da se ide što prije i ja tome ne mogu i neću stati na put”, dodao je.

Komentirajući uvjete u kojima će se održati izbori, rekao je: “Čuo sam da je netko iz Stožera, Božinović, rekao da, ako bude ponovni val zaraze, da se neće poduzimati ovakve mjere kao dosad. Znači da je s tog stajališta svejedno kad su izbori, ali politički motivi su dovoljni da se ide na izbore. Mislio sam sazvati konzultacije, ali nema smisla, to je radila moja prethodnica, ali to nije dužnost predsjednika republike. Nisam razgovarao s premijerom o raspuštanju Sabora, to je njegovo taktičko pravo.” “Sabor može biti raspušten sada, može biti u desetom mjesecu. Ja odlučujem o dva – tri vikenda”, dodao je.

Milanović se također osvrnuo na Plenkovića koji mu je poručio da se u Okučanima ponio kukavički, kada je zbog ustaškog pozdrava otišao s obilježavanja “Bljeska”. “Ja imam neki svoj sustav vrijednosti, nisam otkrio ljubav prema Tuđmanu u 41. godini. Vi ćete morati sami zaključiti tko se ponio kukavički, a tko je zaštitio funkciju. Mogu doći neki ZDS bukači, ali u protokol neće ući. Završilo je kao u džungli”, rekao je.

“Neka prestane zapomagati o stvarima koje su bile prije tri četiri godine. To je jalovo. Kad bih ja govorio što su ljudi u šatoru s kojima se slikao govorili o mom ocu, ja nisam ni trepnuo. Mogao sam plakati, moj otac je to riješio sam i tužio. Što bih ja trebao reći, da je Plenković huškao polusvijet na mog oca”, rekao je.

Milanović tvrdi da Plenkovićevu majku nije spominjao u negativnog kontekstu te da je to bio sastanak u SDP-u koji je tajno sniman. “Sljedeći se put ovakva stvar kao u Okučanima neće moći dogoditi”, rekao je.

“Ja na ovaj način mogu odmoći ljevici, ali neću šutjeti. Što bih trebao, šutjeti za vrijeme kampanje, a ovdje je uvijek neka kampanja. Možda će oni opet nahuškati nekoga kao u Okučanima. To je prozirno. Upozoriš ljude, kažeš im što će se dogoditi. Mogli su reći da sam u krivu, no nije se sjetio to reći, gutao je žabe”, rekao je.

