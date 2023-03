Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ugostio je u četvrtak na Pantovčaku predsjedateljicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović. Razgovor je održan u četiri oka, a nakon njega Milanović i Cvijanović dali su izjavu za medije.

"Do sastanka je došlo temeljem razgovora prije nekoliko tjedna. Mislim da je to pravo vrijeme i dobar način. Odnosi s prethodnim Predsjedništvom nisu bili dobri, u mom mandatu. Sad je vrijeme da se otvori novo poglavlje, a to je BiH kako je mi vidimo, kako je ja vidim, a to je subjekt međunarodnog prava temeljen na Daytonu. On je temelj BiH", rekao je Milanović.

"U interesu je Hrvatske, prava i pravde, da se Dayton ne dira. Ako se Dayton bude dirao, iz toga može izaći će samo zlo", dodao je Milanović, a prenosi N1.

Dodao je i da su razgovarali o miru i stabilnosti u regiji te europskom putu BiH.

Zdrav razum i dobra volja

Razgovarali su i o položaju Hrvata u BiH. "Jednog ravnopravnog naroda, a ne manjine. Iako manjine u Hrvatskoj imaju dobar status. Za Hrvate u BiH očekujemo da status bude dostojanstven, jednak statusu Bošnjaka i Srba. S tim sam spreman razgovarati sa svakim", istaknuo je Milanović.

Milanović je rekao da kod Željke Cvijanović i njenog političkog kruga vidi "veći kvantum zdravog razuma i dobre volje".

Cvijanović je rekla da je također opredijeljena za Daytonski sporazum kao stalnu postavku. "Kroz razgovor i dijalog će uvijek biti prilika za rješavanje problema. Nema šutnje. Moja politika je da moramo graditi odnose i mostove suradnje", poručila je Cvijanović.

Rekla je da ne podržava i osuđuje svakoga tko poziva na rat, odgovarajući na pitanje novinarke da komentira što Bakir Izetbegović podržava izjave Reisa Kavazovića koji poziva na rat.

Milanović se osvrnuo i na ostale domaće aktualnosti, a u prvom planu bilo je uhićenje HDZ-ova vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića.

Upropaštavanje države

"Poznaje li zakon proceduru prema kojoj se napiješ, divljaš u autu i burgijaš okolo i mašeš kandžijom po selu, srušiš ogradu, streseš auto s časnim sestrama i onda krivotvoriš izvješće? Poznaje li to zakon? Ili je to stranačka legislativa koja to poznaje", rekao je Milanović te dodao:

"Ovo što se dogodilo u Vinkovcima s ovim županom, to ide do vrha. Ja sam bio premijer, da se župan u moje vrijeme ponapijao i porazbijao pola šora i avliju i da je to zataškavano godinu dana i da premijer s tim nema nikakve veze, e to, brate, na drugom molitvenom doručku pričaj. To je problem, koji zakon to pozna, koji moralni kodeks, koja vjerska knjiga? To je upropaštavanje države. Tako da, ljudi se plaše i nije vrijeme".