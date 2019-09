MILANOVIĆ ŽESTOKO ISKRITIZIRAO PLENKOVIĆA PA SE OKOMIO NA KOLINDU: Bacio joj je rukavicu u lice i ponudio joj dosad neviđen izazov

Milanović je u Ogulinu odgovarao na novinarska pitanja te komentirao aktualna događanja pa se osvrnuo i na Most, njihovu potporu Miroslavu Škori, aktualnu predsjednicu, ali i na premijera Andreja Plenkovića

Bivši premijer te aktualni predsjednički kandidat Zoran Milanović danas je boravio u Ogulinu ne bi li prisustvovao proslavi grada te otkrivanju spomen-ploče generalu Petru Stipetiću. Milanović je u Ogulinu odgovarao na novinarska pitanja te komentirao aktualna događanja pa se osvrnuo i na Most, njihovu potporu Miroslavu Škori, aktualnu predsjednicu, ali i na premijera Andreja Plenkovića. Milanović je izjavio da će kao predsjednik biti najbolji Plenkovićev prijatelj.

“Bit ću najbolji prijatelj Andreja Plenkovića dok bude premijer. To ne mislim ironično. To je dužnost predsjednika. Današnja predsjednica, s obzirom da je lišena svih svojstava, perfidna je prema HDZ-u, stranci bez koje bi bila Sanaderova tajnica. Ne bi bila ni to, jer bi i za to morala ući u HDZ. To je stranka koja drži Hrvatsku u talačkoj krizi. Naš premijer se bavi strankom. Ne bavi se poreznom reformom, nema porezne reforme – to je prčkanje po poreznom sustavu. Ali to ti je posao, prijatelju. Nije ti posao da obilaziš HDZ. To ti je usputni posao”, kazao je Milanović za N1.

O Mostu, Škori, Kolindi

“Nisam nikada Most komentirao. Dogovorio sam Vladu s gospodinom Petrovom, ali onda je u kombinaciji s Kolindom Grabar-Kitarović odigrao njihovu igru i dobili smo Tima Oreškovića. Njihovo pravo. Želim im sve najbolje, njihovo je pravo da podrže Miroslava Škoru”, osvrnuo se Milanović.

Kada je riječ o protivničkim kandidatima na predsjedničkim izborima Milanović se osvrnuo samo na Grabar-Kitarović jer kako kaže, on nije bio predsjednik. No, ono što Milanović uistinu priželjkuje je debata s aktualnom predsjednicom i to tako da ona njega pita sve što poželi, a on ne mora pitati ništa.

“Na predsjedničkim izborima želim debatu s kandidatima, ali nje nema. Predsjednica je ispražnjena od svakog sadržaja – nije ispražnjena jer da bi bila ispražnjena, prije je morala nešto sadržavati – nema nikakvog sadržaja, svojstava, nema integriteta, bira loše društvo, bilo za sebe, bilo za Hrvatsku. Vrijeme je da se to prekine. Volio bih debatu prije službenog početka kampanje. Nakon službenog početka, televizije moraju zvati svakoga tko je prikupio potpise, ali ja bih se rado susreo – nije to nikakvo momačko nadmetanje – s aktualnom predsjednicom da ona mene pita neke stvari. Evo ja nju neću ništa. Ali neće se to dogoditi, to će biti bežanija do zadnjeg trenutka”, kazao je.

