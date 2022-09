Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, Zoran Milanović, u Kaštelanskom zaljevu položio je u more lovorov vijenac u spomen na sve poginule hrvatske mornare te sudjelovao na svečanosti obilježavanja 31. obljetnice osnutka Hrvatske ratne mornarice.

Svečanost je započela minutom šutnje za poginule mornare, a zatim je predsjednik dodijelio odlikovanja.

"Mornarica je u ratu imala posebnu simboličku ulogu. Stvarnu, ali i simboličku. Jedina nacija koja je vezana uz more od svog nastanka je Hrvatska. Nijedan drugi slavenski narod nije kao Hrvati bio vezan uz more", rekao je Milanović.

"Hrvatsku je branio mali broj pravih ljudi. Hrvatska mornarica ne može bez materijalne potpore, bez brodova. Ovo nije prigoda da bilo koga prozivam, ali da konstatiram. Obalni brodovi su ugovoreni i trebali su biti završeni do 2019. godine po povoljnoj cijeni za državu i za brodograditelja. Zašto to nije tako izašlo, nije prikladno danas govoriti, ali trebalo nam je deset brodova", rekao je Milanović.

'Priječi nam se da budemo u mirovnoj misiji u BiH, to će se promijeniti'

"Zapad za mene ne znači zajednički fanatizam nego organizaciju, red, plaćanje onoga što je izvršeno, kako i kada je ugovoreno", rekao je.

"Hrvatska je u NATO-u i zadnja je koja je ušla u EU. Bojim se da jedno duže vrijeme sada neće ući nitko. Gledamo sebe i prije svega naš interes. S obzirom na to da ste dio oružanih snaga, ravnopravno ćemo sudjelovati u svim djelatnostima NATO-a prema vlastitoj volji i prosudbi. Na Bliskom istoku, ako tako odlučimo - a nećemo. Na Kosovu. Ali priječi nam se da budemo u mirovnoj misiji u BiH. Ali to će se promijeniti i tome se nitko u NATO-u neće suprotstaviti. I bolje da se ne suprotstave", poručio je Milanović.

"Nitko nam ništa nije poklonio, ništa nismo dobili, što bi se reklo u Dalmaciji, mukte. Dio smo kolektivnog Zapada koji, budimo realni, dijeli puno toga ali ima i razlike. Želim da tehničke probleme riješimo što prije, da naši brodovi koji su trebali biti izgrađeni uskoro zaplove. Brod nije ulje na platnu. Jednom kad se počne graditi, a graditelj propadne, teško ga je premjestiti. Hrvatska mora imati kompletiranu obalnu stražu - nije dobro niti za duhovno stanje unutar vojske da neki s pravom dobivaju, a neki stagniraju", rekao je te izrazio nadu da će se problem riješiti.

"Hrvatska vojska i mornarica imaju primarni zadatak, a to je obrana domovine i onih koji se nalaze u njoj. To nas čini Zapadom, pod čijim smo se zastavama borili, ali i pod zastavama hrvatskog identiteta. Ne budemo li ga mi njegovali i kritički preispitivali, neće nitko. Čuvajmo naše more, to zlato koje nam je Bog dao", poručio je Milanović.