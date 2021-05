MILANOVIĆ O AVIONIMA, ZLATI ĐURĐEVIĆ, ALI I O TEMI DANA – ALBINI: Predsjednik joj je poslao poruku: ‘Glavu gore…’

Predsjednik Zoran Milanović tvrdi da je njegova kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda bila difamirana

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović , koji je Prelogu obišao pogone tvrtke Šestan-Busch, u Čakovcu Čateksa, a u Belici Jelen Professionala, tvrtke koje proizvode za hrvatsku vojsku, pohvalio je njihov rad rekavši da se tu proizvode najbolje kacige na svijetu.

Rekao je da se čuo sa zapovjednikom Oružanih snaga te da se nada da će uskoro odlučiti kada će biti sjednica Vijeća za obranu. “Ja sam poslao dopis s očitom namjerom da to bude 28. svibnja”, rekao je Milanović te se osvrnuo na nabavu borbenih aviona, rekavši da zadovoljavaju i da bi bilo koji izbor bio dobar izbor. “Ajde da se donese više ta odluka. Neobično mi je da se više od pola godine u Vladi nije o tome razgovaralo. Na kraju će opet odluku donijeti Šeks ili premijer.”

Na pitanje hoće li biti još jednog natječaja za predsjednicu Vrhovnog suda, Milanović je izjavio da je njegova kandidatkinja Zlata Đurđević bila difamirana. Nije želio komentirati bi li on da je na mjestu premijera išao u rekonstrukciju Vlade te je napomenuo da vlade funkcioniraju na razne načine. “Vidimo da ima izletnika, što je po meni stvar za DORH”, rekao je.

Poruka Albini

Osvrnuo se i na nastup Albine Grčić na Eurosongu rekavši da je pred njom velika karijera. “Glavu gore, mislim da je pred njom velika karijera”, rekao je.

Ustvrdio je da je platforma Možemo! ostvarila jako dobar uspjeh u Zagrebu te da se “zna kako Zagreb diše”. “Osvrnuo bih se na neke tvrdnje da je to opcija financirana iz inozemstva. To nije samo suludo tvrditi u 21. stoljeću, to je i uvreda”, rekao je Milanović.

Tvrdi da su kampanje danas puno jeftinije nego što su prije bile, pa i ona Milana Bandića 2009. godine na kojoj je, tvrdi, pokrao SDP. “Tu su se trošili milijuni kuna. To su bili petominutni spotovi na televiziji, ja to sada nisam vidio, pa ni od HDZ-a. Ljudi su ušli u Sabor prije godinu dana i iz toga se financiraju. Da te ne bi financiorao Soroš ili neka sekta, financira te proračun”, rekao je Milanović.

