Nakon što je Srbija najavila podizanje optužnica protiv hrvatskih pilota i ratnih zapovjednika zbog zrakoplovnog raketiranja izbjegličke kolone nakon 'Oluje' 1995. godine, reagirao je (i) predsjednik RH Zoran Milanović kazavši da Srbija na to nema pravo. Pritom je kazao da bi Hrvatska mogla dići optužnicu protiv predsjendika Srbije Aleksandra Vučića zbog njegovog ratnohuškačkog govora u Glini, prije "Oluje" 1995. godine.

"Imamo instrumente da reagiramo. Hrvatska će sutra optužiti njihovog aktualnog predsjednika, ako bude loše volje, zato što je divljao na teritoriju Hrvatske '95. godine. I to ne na Petrovačkoj cesti, kao u pjesmi Branka Ćopića, na kojoj su se navodno dogodila ta djela u kojima su navodno poginula neka djeca", kazao je Milanović.

'To je politička floskula'

Milanovićevu izjavu za Slobodnu Dalmaciju komentirao je poznati odvjetnik Veljko Miljević.

"I mimo sasvim nepriličnog običaja da političari u nominalno demokratskoj državi s trodiobom vlasti najavljuju moguće optužnice protiv bilo koga (ili javno priznaju da o njima odlučuju), Milanović je pogriješio i kad je kao pravnik izjavio da Srbija nema pravo procesuirati slučaj stradalih civila u izbjegličkoj koloni. To je politička floskula. Oni itekako imaju pravo za to podići optužnice na temelju svoga zakona o univerzalnoj jurisdikciji, ali i zato što Hrvatska do danas, kroz gotovo 30 godina, sama nije istražila taj događaj, podigla optužnice i eventualno procesuirala odgovorne", kaže Miljević.

'Šešelj govorio stoput gore pa je u Haagu oslobođen'

Što se tiče mogućnosti Hrvatske da danas procesuira Vučića zbog njegova govora mržnje i huškanja na rat 1995. u Glini, Miljević podsjeća da je Vojislav Šešelj izrekao stotinu puta gore izjave pa je naposljetku ipak oslobođen odgovornosti za ratne zločine u Haagu.

"Jedno je verbalno huškati, a drugo je praktično činiti zločine. Osim toga, sva ta Vučićeva huškačka lupetanja u Glini sigurno se ne mogu kazneno svesti ni na jedan od tri oblika ratnih zločina koji ne zastarijevaju", smatra Miljević.

Inače, ping-pong Beograda i Zagreba u prijetnji optužnicama nastavio je srpski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin koji je u srijedu izjavio da bi Srbija trebala podići optužnicu protiv hrvatskog predsjednika jer se ovaj navodno "hvalio ustaškim podrijetlom".