Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazao je u nedjelju u Vitezu da će dosljedno inzistirati na zaštiti prava Hrvata u Bosni i Hercegovini te poštivanju Daytonskog sporazuma sve dok je on na snazi.

Milanović je trodnevni radni posjet BiH i počeo u Vitezu susretom s hrvatskim predstavnicima gospodarskog, političkog i kulturnog života središnje Bosne, a prethodno je novinarima kazao da je došao razgovarati i osobno se uvjeriti u stanje u BiH no ponajprije čuti probleme Hrvata koji žive u toj zemlji. "Nema više popuštanja u odnosu na prava Hrvata u BiH", kazao je Milanović.

Podsjetio je da je taj svoj stav već dokazao kada je inzistirao da se odredba o obvezi poštivanja Daytonskog sporazuma uvrsti u deklaraciju s posljednjeg summita NATO-a.

Na jednak način postupat će u odnosu na dokumente koje budu usvajale sve međunarodne organizacije kojih je Hrvatska član, najavio je i poručio "ili takvih dokumenata neće ni biti".

Što mu je cilj?

Pojašnjavajući što zapravo time kani postići Milanović je rekao da mu je cilj osigurati da se ne ide ispod standarda postavljenih Daytonskim sporazumom čiji je potpisnik i Hrvatska. Pritom je istaknuo da je upravo zahvaljujući angažiranju Hrvatske vojske tijekom rata u BiH Bihać spašen od pada.

Dayton kao ustavno-pravni okvir za BiH, kojega je potpisnik i Hrvatska, istaknuo je Milanović, ostaje na snazi sve dok se drugačije ne dogovore tri konstitutivna naroda u BiH. "To su stvari o kojima se mora otvoreno razgovarati, ustvrdio je.

Ako je Dayton "passé" želim da to znamo", kazao je pa dodao da je spreman i na to da ga zbog zalaganja za ovakva stajališta proglase hrvatskim nacionalistom, iako on to nije.

Sporan status Željka Komšića

Odgovarajući na novinarska pitanja potvrdio je da neće ići u službeni posjet Sarajevu "dok se neke stvari ne riješe" objasnivši da mu je sporan status sadašnjeg hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

"Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda, a člana Predsjedništva moraju birati građani hrvatske nacionalnosti", kazao je Milanović.

Jasan odnos prema Srebrenici

S obzirom na to da se Milanovićev posjet BiH događa 11. rujna, kada obilježava godišnjica genocida u Srebrenici, predsjednik je rekao da je njegov odnos prema tom zločinu jasan.

Rekao je da je kao premijer sudjelovao na komemoraciji, a ovaj put poslao je osobnu poruku izražavajući sućut obiteljima žrtava i osuđujući počinjene zločine. "Isti sam čovjek, predstavljam istu državu, nadam se da to nitko nije protumačio kao moje potcjenjivanje države (BiH)", kazao je Milanović.

Problematiziranje datuma njegova posjeta BiH "grozna je stvar" i oni koji to čine "nisu dobri ljudi", rekao je. Milanović će svoj prvi boravak u BiH u svojstvu predsjednika u ponedjeljak nastaviti u Mostaru gdje ide na poziv rektora sveučilišta, a najavljeno je da će nakon toga posjetiti i Ljubuški, Tomislavgrad te Livno.