MILANOVIĆ ZAMJERIO JOŠ JEDNU STVAR PLENKOVIĆU: ‘To mi je neobično, ja ću ga još jednom zamoliti da se i to razmatra’

Predsjednik Republike ponovno je najviše vremena u svom izlaganju potrošio na sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali se osvrnuo i na pitanje Hrvata u BiH, sudjelovanje oporbe u Nacionalnoj razvojnoj strategiji te presudu u aferi Fimi media

Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je u petak da će odgovoriti na poziv iz Ureda premijera na sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS) te izrazio čuđenje jer su Banski dvori odbili njegov prijedlog da se na sjednici razgovara o položaju Hrvata u Federaciji BiH.

“Nije problem u datumu, rekao sam da ću se prilagoditi. I hoću, stvarno. Međutim, on na jedan vrlo čudan način inzistira na dopisivanju preko svog ‘kaluđera’, koji onda ‘u ime vladike’ piše u upravnom govoru što predsjednik Vlade misli, a istovremeno mi se obraća direktno jučer ujutro Plenković pismom vezanim uz Nacionalnu strategiju razvoja”, rekao je Milanović novinarima za vrijeme posjeta Trogiru.

Najavio je da će odgovoriti na pismo Banskih dvora te upozorio da je Plenković odbio njegov prijedlog da se na Vijeću razgovara o problemu kršenja Daytona na štetu Hrvata u Federaciji BiH. “To mi je neobično, ja ću ga još jednom zamoliti da se i to razmatra”, rekao je Milanović. Dodao je kako ga čudi takav stav premijera te najavio da će njegov Ured objaviti pismo koje je na Pantovčak poslao predstojnik Plenkovićevog Ureda.

“Plenković je preko svog šefa kabineta poručio, objavit ćemo to pismo, jer očito moramo, da ne ostane sve na mojoj riječi – da to treba širom temom obuhvatiti, položaj svih Hrvata od Novog Zelanda preko Antarktika, Što je pogrešno jer samo su u BiH Hrvati konstitutivan narod. Dakle, iz nekog razloga on bježi od te teme, što će morati objašnjavati ne meni, nego nekim drugima”, izjavio je Milanović.

KOMŠIĆ OPTUŽIO HRVATSKU DA ŽELI ETNIČKI ČISTU KOLONIJU: ‘Nije ovo Bosna i Hercegovina koju su komadali devedesetih godina’

Oporba ne sudjeluje u razvojnoj strategiji

Potvrdio je da je premijer kao jednu od tema sjednice VNS-a prihvatio pitanje funkcioniranja pravosudnog sustava Hrvatske, posebice u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. No, istaknuo je Milanović, Plenković je htio da na sjednicu dođe i glavna državna odvjetnica, a to on odbija. “Glavna država odvjetnica nema što raditi na sjednici VNS-a”, ustvrdio je Milanović. Takvih je primjera bilo ranije, ali oni nisu dobri. “Zakon je tu vrlo jasan i nije bez razloga tako napisan”, poručio je.

Govoreći o prijedlogu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, ponovio je da bi u Upravljačkom odboru za njezinu izradu trebali biti predstavnici oporbe, što je i predložio premijeru, jer smatra kako je prekasno da oproba o Strategiji govori nakon što ona već dođe u Hrvatski sabor. “Očekivao sam da će to prihvatiti. Nije prihvatio, bez argumenata”, rekao je Milanović dodavši kako ne vidi problem da u Odboru budu predstavnici oporbe, koji će ionako biti u manjini. “On to odbija, nadam se da to nije samo zato jer je to moj prijedlog od prije par dana”, dodao je.

REALNO ILI PREAMBICIOZNO? Nacionalni plan Plenkovićeve Vlade: Znate li kakvu Hrvatsku žele stvoriti do 2030. godine?

PLENKOVIĆ MILANOVIĆU I JANDROKOVIĆU UPUTIO NACRT RAZVOJNE STRATEGIJE: ‘To je dokument oko kojega treba širi konsenzus’

Nenormalno ponašanje u HDZ-u

Komentirajući današnju presudu Ivi Sanaderu i HDZ-u u slučaju Fimi medija, izrazio je zadovoljstvo jer je sud utvrdio kako “nije normalno ponašanje da netko devet mjeseci čuva 700.000 eura u blagajni stranke”.

“Mislim da neki ljudi iz HDZ-a mogu biti zadovoljni ovom presudom, posebno oni koji su imali refleks da 700.000 eura u gotovini drže u blagajni devet mjeseci. Taj novac im je donio Mladen Barišić sa ceste. Meni je drago da je sud utvrdio da to nije normalno ponašanje, barem što se tiče stranke, tako da u drugim strankama ne pomisle da je to normalno”, kazao je.

Nevjerojatno mu je, dodao je, da bi netko došao sa ceste i šefu Carine, koji je u stranačkoj hijerarhiji treći ešalon, donio torbu novca koji je onda “kao u dubokom zamrzavanju”, stajao devet mjeseci u stranačkoj blagajni.

PRESUDA ZA FIMI MEDIJU: Sanader je kriv, dobio 8 godina zatvora, a HDZ-u oduzimaju 14 milijuna i još dobili kaznu od 3,5 milijuna kuna

‘JOŠ SE TO VUCARA…’; Milanović misli da neki iz HDZ-a mogu biti zadovoljni: ‘Posebno oni koji su imali refleks da 700.000 eura drže u blagajni’