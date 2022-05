Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je u posjeti Istarskoj županiji gdje je dao izjavu za medije. Govorio je o situaciji u BiH.

“Kada bi naši ljudi, političari, Plenković čitali ono što institucije konkretno hrvatskog naroda u BiH pišu, a ne se bavili točkama i zarezima u besplodnim, kilavim briselskim traktatima, onda bi možda nešto shvatili. To je ozbiljna stvar što oni najavljuju. Ne bih htio da to ode u tom pravcu. Bude li na kraju otišlo u tom pravcu, ja ću ih podržati. Ja bih radije da se riješi načinom i metodama koje ja predlažem, a to je ovaj slučaj širenja NATO-a, to je hrvatski trenutak istine. Ili smo nacija ili nismo. Ako nismo, da se brate raziđemo, da priznamo da postoje ove u BiH koji su treća klasa i mi koji za njih uopće ne brinemo. Ili ćemo kroz političkipritisak kroz NATO, da nas se ne tretira kao krušne mrvice koje vrapci jedu na podu, isposlovati to, istjerati pravdu, da se problem izbornog zakona riješi ukazom visokog međunarodnog predstavnika", kazao je Milanović.

'U BiH se pokušava zatući Hrvate'

"Bakir Izetbegović je pod kontrolom Ankare i Istanbula, to je nemoguće. On je arogantan i radi što hoće. Za par dana dolazi u Sarajevo i Mostar predsjednica EK-a, Ursula von der Leyen to je Plenković isposlovao. To je valjda pogrebna zabava, žena valjda dolazi donijeti cvijeće na grob. Hoće li doći podržati Hrvate i njihova temeljna prava i ništa više od toga. Ovdje se govori talijanski u Puli i to je lijepo, tamo se pokušava zatući Hrvate", rekao je Milanović.

'Djelujem kao ucviljena šiparica, ali neću prestati upozoravati'

Milanović je upitao zašto dolazi Ursula von der Leyen?

"Da podrži jučer raspisane izbore od strane uzurpatora ili da podrži HNS? Kasno je, trebala je biti tu prije mjesec dana, prije godinu dana. Sad se dolazi smijati ljudima u lice, to je Plenkovićev doprinos", rekao je Milanović.

Kazao je kako se mora naći s premijerom i raspraviti koji je zajednički položaj, pozicija.

"Ovo ispada kao moja solo igra, ja mogu ovako i onako, ali… Premijer očito ne razumije, nije mu ni stalo. Ja sam jasan, Plenković onda mora reći ‘ja ću učinit sve da Finska i Švedska ‘ladno uđu u NATO’. OK, to je tvoj stav, onda znamo gdje smo. Onda je i moj manevar tu ograničen. Ja ne mogu to u NATO-u blokirati sam. Ja mogu reći veleposlaniku u NATO-u da blokira, Plenković mu može reći ne. Onda on mora bit suzdržan, a sudržanim glasom odluka prolazi”, rekao je Milanović o potrebi sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost pa poručio: 'Tretiraju nas kao zemlju trećeg reda, zahvaljujući HDZ-u'.

“Djelujem kao ucviljena šiparica, ali neću prestati upozoravati. Rado ću biti i budala za hrvatske interese”, rekao je.

'U BiH su raspisani izbori po kriminalnoj proceduri!'

“U BiH su raspisani izbori po kriminalnoj proceduri! I sad će tamo doći predsjednica EK-a i smijati nam se u lice. To je Plenković sredio. Pa daj vijenac nek’ pošalje na groblje i tako je sve gotovo. Što se njega tiče”, rekao je Milanović.

O Komšiću: 'Komšić već godinama krade. Ja sam nasjeo na to prije 12 godina...'

Osvrnuo se i na Željka Komšića.

“On je ukrao nešto i to drži u sefu i ne da. Jer on gubi sve u slučaju pravednog rješenja, ne može više biti član Predsjednišva. Bakir može, on igra drugu vrstu igre. To je koordinirana bošnjačka priča, igra na hrvatsku slabost brojeva. Hrvata nema dovoljno. Komšić već godinama krade. Ja sam nasjeo na to prije 12 godina, samo tada i samo jednom. Nakon toga govorim nije fer, nije fer”, rekao je Milanović.

'I Amerika je nastala na zločinu, puno država je nastala na zločinu'

Zanimljivo, Milanović tvrdi kako je Milorad Dodik u ovom trenutku za nas partner.

“On nije četnik. Putin ni ne zna da Dodik postoji. Dodik je vođa jedne male zajednice. Srbi su nam blizak narod, u ovoj situaciji su nam saveznici”, kazao je, a upitan za činjenice da je Republika Srpska nasatala na zločinu, uzvratio je: “Helou? Helou? I Amerika je nastala na zločinu, puno država je nastala na zločinu”.

'Nadam se da ministar i ja razmišljamo isto. A Plenković se sakrio pod stol'

Milanović je komentirao i priču o trudnici koja ne može pobaciti u Hrvatskoj unatoč teškoj dijagnozi ploda. Kazao je da je “Hrvatska ’78. u vrijeme maršala Tita usvojila jedan ljudski, razuman zakon”.

“I sada vidimo konzervativnu regresiju. Ja znam da ima liječnika koji imaju priziv savjesti i ne mogu ih osuditi. No pitam se gdje je tu država koja će osigurati, posebno u ovakvim ekstremnim slučajevima, zaštitu žena. Vidim da se i ministar Beroš javio, nadam se da ministar i ja razmišljamo isto. A Plenković sakrio pod stol”, rekao je.

