U povodu 30. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Maslenica, predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću u spomen na stradale u Domovinskom ratu kod Središnjeg križa na Gradskom groblju Zadar, a zatim i pred Spomen-obilježjem "Za Hrvatsku" u Sukošanu.

U Sukošanu je potom održan sastanak s predstavnicima Općine Sukošan te susres s udovicama hrvatskih branitelja iz Škabrnje.

Milanović je također dodijelio odlikovanja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata Pakoštana nakon čega je dao izjavu za medije.

O pohvali Lavrova

Komentirao je javnu pohvalu koju mu je uputio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov te negativne reakcije koje su zbog toga uslijedile. "To samo budala može misliti", rekao je Milanović. "Žao mi je gledati saborske zastupnice kojima su zjenice velike k'o gruzijske lubenice", dodao je. "To je činjenica. O čemu razgovaraju danas čelnici europskih zemalja koji se sastaju u Davosu?" zapitao je.

"Ne znanima me i ne znam što Lavrov s tim mislim postići. Ja sam se jednom samo s njim susreo za razliku od Grlenca koji je išao u Rusiju i prenio poziv Putinu da dođe u Hrvatsku", rekao je.

"Napravljen je niz katastrofalnih grešaka i ovo je toliko opasno. Ovakve zemlje nisu nikada dobre u ratnim sukobima. Na nama nije da moraliziramo i da se pripremamo na najgore nego da izbjegnemo najgore", rekao je. "Jesmo li pomogli Ukrajini? Jesmo li im poslali oružje? Ali obuke ukrajinskih vojnika neće biti", rekao je.

Komentirao je ministra Banožića i kadroviranje u oružanim snagama.

"Dobio sam jednu okladu za jeftini ručak, rekao sam jednom kolegi 'ajmo se kladiti da će sljedeća žrtva biti Kinder'" rekao je komentirajući nove turbulencije u vrhu oružanih snaga. "Niz položaja nije popunjen u oružanim snagama. Dodao je da se 'Kindera zlostavlja na jedan odvratan način'.

"Niz položaja nije popunjen u oružanim snagama. Mi ne znamo jesu li ljudi pod izvidima ili ne, ja nemam te informacije, jel vi imate? rekao je Milanović. "Užas, to je tipična njihova igra. Moramo sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i Plenković to eskivira već mjesecima i sad hoće telefonsku sjednicu. Neće biti telefonske sjednice, to nek radi sa svojom Vladom", rekao je.

O Vučiću

Komentirao je susret Plenkovića i Vučića u švicarskom Davosu te rekao kako je to "dobra stvar". Najavio je da sutra odlazi u Mađarsku.

"Ispada da sam ja jedan od rijetkih ljudi koji se usude otići tamo. Razgovor s nekim tko ti nije neprijatelj, jer nas Mađarska nikada nije napala. I Plenković sad vidi da ne može pobjeći od tog razgovora. Mora sjesti na kraju s "malim Slobom" Dačićem, danas s Vučićem, nije to slučajno. Plenković je nanjušio da je Vučić dao intervju u kojem radi ono što sam ja rekao prije godinu dana. Dajte se odlučite, gdje ćete? Iako HDZ-ovi bijedno i jadno vrijeđaju Srbe u hrvatskom Saboru.

Nama su Srbi najbliži narod i prostorno i po povijesti i po određenim elementima kulture. Ta suradnja mora doći na neku razinu, mi sa svoje strane dajemo dosta, mislim da Srbija treba više. U intervjuu koji je Vučić dao Bloombergu Vučić se po prvi put odmaknuo od Rusa i rekao da nikada neće priznati aneksiju Krima", rekao je Milanović.

"Vučić je igrač i mustra svoje vrste koji se skužio (da će Rusija priznati Kosovo), i hop, evo ti Plenkovića", komentirao je Milanović susret hrvatskog premijera i Vučića u švicarskom Davosu.

O nestaloj jahti

"Trebali su je čuvati, ne može na 'majke mi', bar HDZ-ovci to znaju, čim je na 'majke mi' nestane nešto. Još smo ispali budale, netko je za to odgovoran, ali neće to odlučivati rat u Ukrajini", komentirao je Milanović.

O Borrellovom pismu Radmanu

Osvrnuo se na pismo koje je Joseph Borrell uputio Grliću-Radmanu u ime EU. "U tom pismu visoki predstavnik EU za sigurnosnu i vanjsku politiku našem ministru odgovara serijom bezobraznih laži i izmišljotina. Ne može biti izgovor 'to su mi pripremili', tu je njegov potpis. Takva pisma Borrell ne piše svaki dan. Njega je ministar jedne države zatražio da Hrvaska pristupi operaciji Althea u BiH i dobio odgovor u kojem Borrell laže, izmišlja sadržaj rezolucije UN-a i laže o sadržaju odluke Vijeća kojom se proglašava operacija i u kojoj izričito stoji, u članku 11., da u njoj može sudjelovati tko hoće", rekao je predsjednik. "Tretira nas se kao zadnje bezveznjake. Drsko ti se laže u lice i ti na to ne reagiraš", rekao je Milanović dodajući da je pismo stiglo do njega i da bi on istog trenutka reagirao na takvo pismo.

"Pročitajte rezoluciju Vijeća sigurnosti, odluku EU iz 2014. i to pismo, pa ako nađete prepreku za sudjelovanje Hrvatske, ja plaćam svadbu svima", poručio je Milanović novinarima.

Naglasio je da Borrella nitko nije postavio odnosno, da je izabran 'ispod stola'.