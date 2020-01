MILANOVIĆ ODGOVORIO VUČIĆU: ‘Šaka jada? Mogu ja smisliti mnogo gore uvrede, a za Beograd imam samo jednu poruku…’

Komentirajući jučerašnje izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića, lider SDP-a i kandidat za premijera Narodne koalicije Zoran Milanović, ocijenio ih je redovitim repertoarom uvreda koje Vučić ima za Hrvatsku.

Šef SDP-a Zoran Milanović i bivši predsjednik države Stjepan Mesić u utorak su se u Zagrebu našli na kavi, a u sklopu predizborne kampanje. Nakon kave bivši premijer i bivši predsjednik države dali su izjave novinarima.

Suradnja s Mostom?

Na pitanje novinara je li suradnja s Mostom moguća, Milanović je odgovorio da će surađivati sa svakim tko želi dobro Hrvatskoj, ali da nikoga ne može natjerati na to. “Mi smo i u ovoj kampanji izašli s onim što smo prošle godine u cijelosti usuglasili s Mostom”, rekao je Milanović, a javlja N1.

Odbacio je optužbe da su se u njegovim najužim krugovima suradnika našli udbaši i ubojice. “To trebate pitati Kujundžića, da on kaže tko su ti ljudi i tko su njihovi roditelji, ako je to istina, ja bih to volio znati”, rekao je Milanović.

Na pitanje je li se ispričao Andreju Plenkoviću za spominjanje majke, Milanović je podsjetio na Plenkovićevu ispriku Veljku Kajtaziju. “Nakon što ga je njihov Culej napao na rasnoj osnovi, Plenković mu je rekao da će mu se ispričati, ako mu to baš smeta. To nije način. Možete nekome spomenuti, ne uvrijediti roditelje. To je HDZ, to su isti ljudi”, kazao je Milanović.

Ukinite zakon

Komentirao je i izjavu Aleksandra Vučića, koji je rekao da je najveća uvreda da su “šaka jada”. “Kad nekom kažete da je šaka jada, to kažete zato što glumi šaku. To nećete reći nekome tko nema mentalitet silnika ili pokušaja silnika. Ako je to najgora uvreda i kvalifikacija, ja mogu smisliti mnogo gore uvrede koje njegova čaršija i klika upućuju nama. Jedno je čaršija. Imam samo jednu poruku: Gospodine, ukinite taj zakon i onda smo šlus i možemo razgovarati. Ukinite te priče”, rekao je Milanović, dodavši da su uvrede ono što je Vučić govorio u Glini devedesetih.

“Postoji jedna beogradska čaršija koja bi htjela biti na pet strana svijeta, i zbog toga srbijanski narod pati. Emisari i huškači iz Beograda neka idu dalje”, kazao je Milanović.

Dodao je da su u hrvatskom društvu problem dvostruki standardi i priče koje zabavljaju javnost. “Jedni kriteriji vrijede kad si u SDP-u ili Narodnoj koaliciji, onda su strogi, a kad si u HDZ-u ili u Domoljubnoj, onda su blaži. Mi smo državu vodili pod strogim kriterijima, a HDZ-ovi su kriteriji balkanski”, kazao je Milanović.

“HDZ se totalno slaže s beogradskom čaršijom”, kazao je Milanović. Čaršiju, objasnio je, rabi kao izraz koji je i Stjepan Radić stalno rabio. “Ništa protiv Srba, ali sve protiv čaršije”, rekao je.

Mesić progovorio o tajnoj snimci

Mesić je ispričao kako su na kavi razgovarali o predizbornoj situaciji. “Pričao sam mu gdje sam bio dosad, što radim, i on je to meni rekao. Sanirano je dosta onoga o čemu je dosad bilo rasprava. Ona tema da nećemo ostaviti Hrvate s Bošnjacima, on je htio reći da nećemo dopustiti razbijanje BiH, da se izdvoji RS iz BiH, jer mi smo garant opstanka BiH, Hrvatska je to potpisala, pa to treba i decidirano reći”, kaže Mesić, piše Dnevnik.hr.

Bivši predsjednik komentirao je i snimku koja je procurila sa sastanka Milanovića s braniteljima. “To je bila vijest za jedan dan. Neće to riješiti pitanje izbora. To u izborima ne igra neku ulogu”, smatra Mesić te je dodao da on nije u žestokoj kampanji.

“Milanoviću ne treba davati savjete, on je dovoljno politički educiran da zna držati situaciju pod kontrolom”, zaključuje Mesić.