MILANOVIĆ: ‘Nama cijepljenima ne rastu rogovi, ne padamo u jarke’

Milanović je u Kastvu odgovarao na pitanja novinara

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nazočio je u Kastvu proslavi 150. obljetnice Prvog tabora Hrvata Istre i kvarnerskih otoka kod crkve Sv. Mihovila.

Stao je pred novinare pa odgovarao na pitanja.

“Ne znam tko je objavio tu informaciju, jer odluka nije donesena, to je bezveze. Nisam nikada inzistirao na američkim avionima, samo sam rekao da su Amerikanci naši najveći prijatelji. Zadnjih godinu dana ponavljam da ću podržati bilo koji od odabira Vlade. Dobro je i jedno i drugo. Treba voditi računa o RH interesima koji trebaju biti sebični”, komentirao je navode da će Hrvatska izabrati francuske borbene avione.

BANOŽIĆ O NABAVI VOJNIH AVIONA: ‘Na ovu odluku se čeka 15 godina, imali smo prostora za pripremiti se’

‘Nama cijepljenima ne rastu rogovi’

“Ja i dalje ne razumijem te Covid-putovnice jer to nisu putovnice, nego štambilji. U jednom trenutku će, i ja to govorim više od pola godine, biti više cjepiva, nego zainteresiranih za cijepljenje”, komentirao je predsjednik Republike pa dodao da on ne nosi masku.

“Ja ne nosim masku, jer se uglavnom krećem među ljudima koji su cijepljeni i ne vidim smisla u tome. Dva puta sam cijepljen”, rekao je.

“Nadam se da oni koji se boje sada vide da nama cijepljenima nisu narasli rogovi, da ne padamo u jarke… Puno opasnije i nezdravije stvari ljudi rade od cijepljenja, ali ja sam svjestan da je to jedna druga razina opreza i straha, teško je to racionalizirati, ali da je racio sastavni dio politike mi bismo živjeli u raju”, odgovorio je Milanović kako potaknuti ljude na cijepljenje.

PLENKOVIĆ: ‘Epidemija jenjava. Do 30. lipnja cijepit ćemo od 50 do 55 posto odraslog stanovništva’

‘Plenković neće sa mnom polagati vijence? Ne mora!’

Upitan zašto je dio stola na sjednici Vijeća na kojem je Plenković sjedio imao maske, Milanović je odgovorio da novinari to njega moraju pitati. Osvrnuo se na izjavu premijera da neće zajedno polagati vijenac s predsjednikom.

“Ja ću ubuduće nositi vjenčić ili karanfil….to se i onako pretvori u kičeraj. Počast se može odati i na bolji način. Ne radi se o vijencima, već o gesti. Neće? Ne mora. Mi smo jučer radili svoj posao. Ja moram zauzeti određeni gard kad radim svoj posao”, kazao je.

O inspekciji u KBC Sestre milosrdnice

“Mislim da je to katastrofalan primjer nemara, krivog upravljanja. Mislim da su te dvije riječi dovoljne da opisuju sve što se u toj bolnici događa u kojoj je u zadnjih godinu dana nakon prvog incidenta, ozbiljnog incidenta u kojem je došlo do sukoba ministra i jedne liječnice, to trebalo riješiti na način da ide ona ili da ide on. Netko tko o tome odlučuje, a to je nažalost premijer, je pustio da taj dim kulja kao kad je dim od paljenog oleandara. To je otrovno. U prvi mah ne kužiš, ali slutiš.

To je trebalo istog trena ugasiti. I sada skoro godinu dana kasnije imamo situaciju da su svi otišli. Dakle očito su svi izgubili Plenkovićevu milost i to je jako ozbiljna stvar i to se ne smije događati. Jer to podriva ono malo preostalog povjerenja u zdravstveni sustav”, komentirao je predsjednik Republike inspekciju u KBC-u Sestre milosrdnice.