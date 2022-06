Predsjednik Republike Zoran Milanović u Sisku je održao sastanak sa sisačkom gradonačelnicom i predsjednikom Udruge HVIDR-a Grada Siska. Nakon toga predsjednik Milanović odao je počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima kod Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima.

Potom je sudjelovao na svečanosti obilježavanja 30. obljetnice rada Udruge HVIDR-a Sisak. Predsjednik Milanović se potom prigodno obratio okupljenim braniteljima i domaćinima.

"Poštovane majke palih hrvatskih vitezova, poštovani domaćini, branitelji i ratni invalidi. Često naglašavam da je Hrvatsku obranio mali broj ljudi. Često kažem da su otišli kao dječaci i vratili se kao muškarci. Bilo je vas puno, bit će vas i manje.

'Naša istina se lako nosi'

Pokazali su mi jednu slikovnicu. Stavite unutra rečenicu da je Hrvatska obranjena samo zahvaljujući sebi. Sad kad sam malo stariji, iskusniji shvaćam da rečenica 'nikome ne treba biti dužan' nije nužno sunovrat. Hrvatska nije nikome dužna. Naša istina je jedna od najljepših. Nisu sve povijesti država iste. Našoj istini ne treba pranje, omekšivači i deterdženti. Naša se istina lako nosi. Ona je dobra, ono što civilizirani ljudi prihvaćaju je na strani dobra.

Hrvatskoj nitko nije pomagao i svaki cilj smo postizali uz trostruke ili četverostruke napore. Prijetilo nam se sankcijama od prvog dana, radilo se od prvog dana na sankcijama, trpjeli smo prijetnje tog prijateljski nastrojenog Zapada, ne zato što je nas netko pustio. Naši krajišnici, borci i branitelji su branili Zapad", rekao je Milanović.

'Hrvatska ne prijeti nikome'

"Treba nas pustiti u taj Zapad, ali ne kao sitan kusur. Trebalo je samo puno vremena, 20 godina natezanja, da uđemo u asocijaciju u koju se ulazilo na 'majke mi'. Hrvatski domobrani, dragovoljci, branitelji su omogućili stvaranje BiH. To je osigurala Hrvatska vojska, a ne britanski bombarderi. Tog se nikog nije plašio. Naše su ljude slali u zadnjim danima rata da ginu, neki su se povukli kući i danas smo dobili Dayton koji prolazi pranje, pretpranje i sve da bismo dobili zgužvanu krpu.

Hrvatska ne prijeti nikome. To jedna mala zemlja bez novca ne može. Ne može ni Srbija. Prijetnja stoji negdje drugdje, sada na istoku. Nadam se da će se što više vas naći ovdje i za 30 godina i nadam se da će zemlja biti pragmatična, kvalitetna. Tko živ, a vjerujem da će biti većina vas, stojte dobro i budite domovini vjerni", poručio je Milanović.

Dumbović sličan Banožiću

Nakon svečanog dijela, Milanović se obratio novinarima te komentirao aktualna politička zbivanja. Medije je prije svega zanimalo što misli o uhićenju donedavnog petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića.

"To je nešto slično kao što je Banožić radio, o šteti govorim. Vidjet ćemo kako će završiti. To me ne šokira, ali me iznenađuje. Ne znam o čemu se radi tu. Ali o slučaju Banožića znam, suze mi oči od smijeha, i sad čekam DORH, svoj nerad će objasniti taktiziranjem, oni čekaju pa kažu da taktiziraju. Tako i sa Slovenskom. Gdje je optužnica? DORH samo treba Banožića oslobodit odgovornosti. Ne znam što čeka", ustvrdio je predsjednik.

Oko seksualne afere kandidata za vlast u Splitu, Milanović je poručio da to nije pratio i da mu se sve skupa - gadi. Zato je komentirao napad na SDP-ovu zastupnicu Vesnu Škulić. istaknuo je da ju poznaje godinama te da bi bilo cinično reći da to treba istražiti.

'Paljba' po Banožiću i Brammertzu

Upitan oko protupožarne sezone kaže kako su odgovornost Vlade i ministra obrane Marija Banožića protupožarni avioni. Dodaje da situacija nije tako loša, jer taj posao nije jednostavan. "Hrvatska je po broju protupožarnih aviona, velikih kanadera koji se više ne proizvode, jedna od najbolje opskrbljenih država s obzirom na broj stanovnika, područja, rizika od opasnosti od velikih i teško kontroliranih ljetnih požara. Zadnje dvije, tri godine se u protupožarnoj zaštiti dosta napravilo", ističe predsjednik te se zadržao u resoru obrane, ponovno kritizirajući Zapad.

"Bez Hrvatske vojske ne bi bilo slobodne BiH, jer ne bi Brammertz i njegovi nercovi šetali do Banja Luke da bi Hrvatima otimali prava, rugali nam se. Ovo što se događalo u Bruxellesu, pošalješ tamo Čovića u društvu Komšića… Tu treba pokazati gard i vi me pitate za Brammertza? Da je do njega naši bi bili u zatvoru", ustvrdio je i ponovio da BiH ne bi bilo bez hrvatske vojske.

Potom se opet vratio na Banožića: "Žao mi je što se dogodilo s Dumbovićem, ali ono što znam i vidim ću komentirati, što je s Banožićem? Kad će biti ispitan? Nemojte mi prodavat' alkemična svojstva istražnog postupka. Idemo raditi. Oslobodite čovjeka ili da se dela", zaključio je Milanović.